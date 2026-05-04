VN-Index bứt phá khỏi vùng đáy và thiết lập nền giá mới

Theo báo cáo của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt (VFS), tháng 4/2026 đánh dấu bước ngoặt của thị trường chứng khoán Việt Nam khi chuyển từ trạng thái "phòng thủ" sang "bùng nổ" nhờ thông tin FTSE Russell xác nhận Việt Nam vượt qua kỳ đánh giá và chính thức nâng hạng vào tháng 9/2026.

Sau giai đoạn thử thách trong tháng 3, VN-Index đã ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ, vượt qua các ngưỡng cản kỹ thuật và tiền sát đến đỉnh lịch sử.

Trong tuần đầu tháng, VN-Index dao động quanh vùng 1.670 điểm trước khi bứt phá ngay sau thông tin FTSE Russell xác nhận Việt Nam vượt qua kỳ đánh giá nâng hạng vào ngày 8/4. Chỉ số tăng hơn 79 điểm trong một phiên, vượt mốc 1.750 điểm.

Ảnh minh họa.

Đà tăng được duy trì trong phần còn lại của tháng, giúp VN-Index chinh phục các ngưỡng kỹ thuật quan trọng và có thời điểm tiến sát vùng 1.850–1.900 điểm. Đến ngày 29/4, chỉ số giao dịch quanh mức 1.875,84 điểm, cho thấy xu hướng tăng vẫn được củng cố.

Dù thị trường tăng điểm mạnh, thanh khoản lại có dấu hiệu suy giảm. Giá trị giao dịch bình quân đạt khoảng 24.300 tỷ đồng/phiên, giảm gần 20% so với tháng 3.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc lãi suất huy động tăng cao, phổ biến 8–9%/năm và có thời điểm chạm 10% ở các kỳ hạn dài, khiến dòng tiền dịch chuyển một phần sang kênh tiết kiệm.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng trong tháng 4, nhưng áp lực đã giảm so với tháng trước. Giá trị bán ròng giảm từ gần 18.000 tỷ đồng trong tháng 3 xuống còn khoảng 14.000 tỷ đồng.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng và vốn hóa lớn tiếp tục đóng vai trò trụ cột, dẫn dắt đà tăng của VN-Index. Các mã như VIC, VHM, STB, TCB đóng góp hơn 50% mức tăng của chỉ số, trong đó riêng VIC và VHM đóng góp khoảng 150 điểm.

Ở nhóm bất động sản, thị trường ghi nhận sự phân hóa rõ rệt. Trong khi các cổ phiếu trụ chịu áp lực chốt lời, nhóm midcap như NVL, DXG, DIG lại thu hút dòng tiền nhờ kỳ vọng từ mùa đại hội cổ đông.

Nhóm năng lượng và đầu tư công có dấu hiệu chững lại. Dòng tiền rút khỏi nhóm năng lượng sau giai đoạn tăng nóng, trong khi đầu tư công vẫn đi ngang do tiến độ giải ngân chưa có đột biến.

Các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư nên tận dụng các nhịp điều chỉnh kỹ thuật để giải ngân, ưu tiên cổ phiếu đầu ngành, có khả năng được hưởng lợi từ quá trình nâng hạng và có định giá hấp dẫn.

Tỷ trọng cổ phiếu nên duy trì ở mức 60-70%, đồng thời thận trọng với các mã đã tăng nóng và áp lực chốt lời "Sell in May" thường thấy sau mùa báo cáo quý I.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư cần tiếp tục theo dõi diễn biến tỷ giá và căng thẳng địa chính trị Trung Đông vốn vẫn là những “gọng kìm” iềm ẩn rủi ro lạm phát chi phí đẩy.

VN-Index đã áp sát mục tiêu 1877. Hiện tại không nên mở mới vị thế khi thanh khoản vẫn duy trì thấp và tập trung và nhóm cổ phiếu hệ sinh thái, tìm điểm mua khi điều chỉnh về vùng hợp lý.

Trong ngắn hạn, thị trường có thể diễn biến theo hai kịch bản: Kịch bản 1 (50%): VN-Index vượt vùng kháng cự 1877 tiếp tục xu hướng tăng tuy nhiên với thanh khoản yếu cổ phiếu trụ vẫn sẽ là nhóm dẫn dắt; Kịch bản 2 (50%): VN-Index kiểm định lại vùng 1800 hoặc sâu hơn nếu tình hình xung đột địa chính trị không có dấu hiệu hạ nhiệt.