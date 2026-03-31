Chứng khoán 30/3/2026: Lãi suất và dầu thô đẩy VN-Index mất 10 điểm

Phiên giao dịch 30/3/2026 khép lại với VN-Index mất 10,26 điểm, thanh khoản HOSE xung quanh 21.500 tỷ đồng từ mức 28.000 tỷ đồng của phiên trước. Giá dầu Brent vượt 115 USD/thùng và lãi suất huy động trong nước chạm trên 9%/năm cùng lúc tạo ra làn sóng phân hóa mạnh, buộc dòng tiền tái định vị khỏi công nghệ và ngân hàng, hướng về bán lẻ tiêu dùng.

Trên thị trường quốc tế, giá dầu Brent vượt ngưỡng 115 USD/thùng trong một thời gian ngắn do lo ngại gián đoạn nguồn cung, kéo theo nỗi lo lạm phát chi phí đẩy quay trở lại trên phạm vi toàn cầu. Song song với đó, trong nước, một số ngân hàng thương mại đẩy mặt bằng lãi suất huy động lên trên 9%/năm, thể hiện áp lực cạnh tranh vốn ngày càng gay gắt. Chi phí cơ hội của kênh chứng khoán vì thế tăng lên trông thấy, khiến nhà đầu tư mất đi sự thoải mái khi chấp nhận mức định giá cao.

Kết phiên, VN-Index dừng tại 1.662,54 điểm, giảm 10,26 điểm tương ứng 0,61%. VN30-Index giảm 0,53% và HNX-Index mất 0,7%. Giá trị giao dịch trên HOSE chỉ đạt khoảng 21.500 tỷ đồng, thấp hơn so với mức 28.000 tỷ đồng của phiên cuối tuần trước, cho thấy lực cầu bắt đáy vẫn chưa sẵn sàng xuất hiện ở vùng giá hiện tại.

Khối ngoại rút hơn 1.300 tỷ đồng

Khối ngoại bán ròng với giá trị lên tới hơn 1.300 tỷ đồng, tập trung xả hàng tại các cổ phiếu vốn hóa lớn như FPT, VCB và VPB. Đây là tín hiệu tái cơ cấu danh mục trước chu kỳ lãi suất toàn cầu đang có dấu hiệu kéo dài, khi nhà đầu tư nước ngoài ưu tiên quản trị rủi ro hơn là giữ vị thế tăng trưởng.

Ở chiều ngược lại, khối tự doanh trong nước mua ròng hơn 1.600 tỷ đồng trong tuần trước đó, chủ yếu rót vào nhóm tài chính và bất động sản. Dòng tiền này đóng vai trò như tấm đệm ngăn thị trường rơi sâu hơn, đồng thời phản ánh góc nhìn khác biệt: các tổ chức nội địa nhìn thấy vùng giá chiết khấu hấp dẫn trong khi nhà đầu tư ngoại còn đang thận trọng với bức tranh toàn cầu.

Trong cơ cấu ngành, công nghệ thông tin là nhóm chịu thiệt hại sâu nhất với mức giảm hơn 2,4%, kéo theo đà xuống của toàn thị trường trong phiên này.

FPT chịu áp lực bán ròng lớn từ khối ngoại trong khi CMG, ELC và HPT cũng đồng loạt giảm điểm, phản ánh xu hướng rút vốn mang tính hệ thống khỏi toàn nhóm chứ không phải phản ứng cục bộ với từng mã riêng lẻ, và nguyên nhân gốc rễ bắt nguồn từ quy luật tài chính cơ bản khi lãi suất phi rủi ro tăng cao buộc nhà đầu tư yêu cầu suất sinh lời cao hơn từ tài sản rủi ro, dẫn đến việc chiết khấu mạnh các cổ phiếu có hệ số P/E cao như nhóm tăng trưởng công nghệ.

Công nghệ vẫn giữ vai trò trụ cột trong cơ cấu tăng trưởng dài hạn của nền kinh tế, song vấn đề đặt ra là thị trường đang bước vào giai đoạn tái định giá, buộc nhà đầu tư phải chọn lọc kỹ từng doanh nghiệp thay vì đầu tư theo xu hướng ngành như giai đoạn trước.

Bán lẻ tiêu dùng trở thành điểm trú ẩn của dòng tiền

Khối ngoại mua ròng MSN và MWG ngay cả khi thị trường chung giảm điểm, tạo ra tín hiệu đi ngược chiều đáng chú ý và cho thấy niềm tin vào sức tiêu dùng nội địa vẫn vững chắc trong bối cảnh vĩ mô chịu nhiều sức ép, bởi kỳ vọng kết quả kinh doanh quý I khả quan, sức mua phục hồi sau giai đoạn người dân thắt chặt chi tiêu cùng với hiệu quả từ các chiến lược tái cấu trúc đang bồi đắp thêm lý do để nhà đầu tư rót tiền vào nhóm này.

Chuỗi Bách Hóa Xanh của MWG và hệ thống dược phẩm Long Châu của FRT đang bước vào giai đoạn thu hồi vốn sau quá trình mở rộng quy mô, tạo nền cho kỳ vọng tăng trưởng của cả hai doanh nghiệp, trong khi môi trường lạm phát chi phí đẩy lại mang đến lợi thế riêng cho nhóm bán lẻ khi các doanh nghiệp trong ngành có khả năng chuyển một phần chi phí phát sinh sang giá bán, giữ cho biên lợi nhuận không bị kéo xuống theo mỗi lần giá đầu vào biến động mạnh.

Ở mảng ngân hàng, VCB, BID, CTG và VPB đồng loạt giảm điểm trong phiên khi nhà đầu tư lo ngại biên lãi thuần sẽ bị kéo mỏng dần trong bối cảnh các nhà băng phải liên tục nâng lãi suất huy động để giữ chân dòng tiền gửi, và việc nhiều ngân hàng tung ra chứng chỉ tiền gửi với mức lãi suất cao cho thấy cuộc đua huy động vốn đang đẩy chi phí đầu vào lên cao, điều sẽ hiện ra rõ trong báo cáo lợi nhuận các quý tới nếu xu hướng này tiếp tục kéo dài.

Ở chiều ngược lại, SSI và SHS tăng giá khi nhóm chứng khoán hưởng lợi từ kỳ vọng Việt Nam sớm được nâng hạng thị trường, bởi nếu kịch bản đó thành hiện thực, dòng vốn ngoại quay trở lại sẽ bơm thêm thanh khoản cho toàn thị trường và các công ty chứng khoán là nhóm thu lợi trực tiếp nhất, song chừng nào giá trị giao dịch hàng ngày vẫn giữ ở mức thấp như hiện tại thì triển vọng lợi nhuận của nhóm này vẫn còn nhiều điều cần chờ kiểm chứng.

Ngành logistics và vận tải đang chịu sức ép chi phí trực tiếp từ giá dầu tăng cao, và vì nhiên liệu chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu vận hành, mỗi lần giá dầu Brent biến động mạnh đều kéo biên lợi nhuận đi xuống theo tỷ lệ gần như tương ứng, buộc các doanh nghiệp phải tìm cách xử lý bài toán chi phí từ bên trong thay vì trông chờ vào sự ổn định của thị trường năng lượng.

Một số đơn vị tiên phong ứng dụng công nghệ quản lý vận tải, tối ưu hóa tuyến đường và kéo giảm tỷ lệ xe chạy trống để giảm chi phí từng chuyến, trong khi ở mảng cảng biển, những doanh nghiệp có lợi thế hạ tầng vẫn duy trì được sự ổn định tương đối giữa giai đoạn thị trường đẩy biến động, và xu hướng chung đang cho thấy lợi thế cạnh tranh dần dịch chuyển về phía những doanh nghiệp kiểm soát vận hành tốt thay vì những đơn vị chỉ dựa vào quy mô để cạnh tranh.

VN-Index vẫn đang dao động quanh đường trung bình 200 ngày

Về kỹ thuật, vùng 1.650 điểm của VN-Index đang là ngưỡng hỗ trợ cần theo dõi sát trong các phiên tới. Nếu thị trường giữ vững vùng này, quá trình tích lũy trước khi phục hồi hoàn toàn có thể diễn ra. Ngược lại, nếu ngưỡng hỗ trợ bị phá vỡ, rủi ro điều chỉnh sâu hơn sẽ gia tăng đáng kể, đặc biệt trong bối cảnh VN-Index vẫn đang dao động quanh đường trung bình 200 ngày.

Trong ngắn hạn, việc hạn chế sử dụng đòn bẩy là nguyên tắc cần ưu tiên khi lãi suất đang ở vùng cao. Duy trì tỷ trọng tiền mặt hợp lý giúp nhà đầu tư giữ được sự linh hoạt để phản ứng khi thị trường tạo ra cơ hội rõ ràng hơn.

Về trung và dài hạn, cơ hội vẫn hiện diện tại những doanh nghiệp có nền tảng cơ bản vững chắc và khả năng kiểm soát chi phí trong chu kỳ lãi suất cao. Nhóm bán lẻ tiêu dùng, các doanh nghiệp logistics có lợi thế công nghệ và một phần chứng khoán với câu chuyện nâng hạng thị trường là những hướng chọn lọc đáng cân nhắc trong giai đoạn thị trường tái định giá này.