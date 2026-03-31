Chứng khoán 30/3/2026: Lãi suất và dầu thô đẩy VN-Index mất 10 điểm

09:05 | 31/03/2026
Phiên 30/3/2026, VN-Index giảm 10,26 điểm xuống 1.662,54 điểm khi lãi suất huy động vượt 9%/năm và dầu Brent leo qua 115 USD/thùng. Khối ngoại bán ròng hơn 1.300 tỷ đồng, dòng tiền dồn về bán lẻ tiêu dùng.

Phiên giao dịch 30/3/2026 khép lại với VN-Index mất 10,26 điểm, thanh khoản HOSE xung quanh 21.500 tỷ đồng từ mức 28.000 tỷ đồng của phiên trước. Giá dầu Brent vượt 115 USD/thùng và lãi suất huy động trong nước chạm trên 9%/năm cùng lúc tạo ra làn sóng phân hóa mạnh, buộc dòng tiền tái định vị khỏi công nghệ và ngân hàng, hướng về bán lẻ tiêu dùng.

Trên thị trường quốc tế, giá dầu Brent vượt ngưỡng 115 USD/thùng trong một thời gian ngắn do lo ngại gián đoạn nguồn cung, kéo theo nỗi lo lạm phát chi phí đẩy quay trở lại trên phạm vi toàn cầu. Song song với đó, trong nước, một số ngân hàng thương mại đẩy mặt bằng lãi suất huy động lên trên 9%/năm, thể hiện áp lực cạnh tranh vốn ngày càng gay gắt. Chi phí cơ hội của kênh chứng khoán vì thế tăng lên trông thấy, khiến nhà đầu tư mất đi sự thoải mái khi chấp nhận mức định giá cao.

Kết phiên, VN-Index dừng tại 1.662,54 điểm, giảm 10,26 điểm tương ứng 0,61%. VN30-Index giảm 0,53% và HNX-Index mất 0,7%. Giá trị giao dịch trên HOSE chỉ đạt khoảng 21.500 tỷ đồng, thấp hơn so với mức 28.000 tỷ đồng của phiên cuối tuần trước, cho thấy lực cầu bắt đáy vẫn chưa sẵn sàng xuất hiện ở vùng giá hiện tại.

Thị trường chứng khoán ngày 30/3 điều chỉnh trong bối cảnh áp lực lãi suất và giá năng lượng leo thang. Ảnh do AI tạo

Khối ngoại rút hơn 1.300 tỷ đồng

Khối ngoại bán ròng với giá trị lên tới hơn 1.300 tỷ đồng, tập trung xả hàng tại các cổ phiếu vốn hóa lớn như FPT, VCB và VPB. Đây là tín hiệu tái cơ cấu danh mục trước chu kỳ lãi suất toàn cầu đang có dấu hiệu kéo dài, khi nhà đầu tư nước ngoài ưu tiên quản trị rủi ro hơn là giữ vị thế tăng trưởng.

Ở chiều ngược lại, khối tự doanh trong nước mua ròng hơn 1.600 tỷ đồng trong tuần trước đó, chủ yếu rót vào nhóm tài chính và bất động sản. Dòng tiền này đóng vai trò như tấm đệm ngăn thị trường rơi sâu hơn, đồng thời phản ánh góc nhìn khác biệt: các tổ chức nội địa nhìn thấy vùng giá chiết khấu hấp dẫn trong khi nhà đầu tư ngoại còn đang thận trọng với bức tranh toàn cầu.

Trong cơ cấu ngành, công nghệ thông tin là nhóm chịu thiệt hại sâu nhất với mức giảm hơn 2,4%, kéo theo đà xuống của toàn thị trường trong phiên này.

FPT chịu áp lực bán ròng lớn từ khối ngoại trong khi CMG, ELC và HPT cũng đồng loạt giảm điểm, phản ánh xu hướng rút vốn mang tính hệ thống khỏi toàn nhóm chứ không phải phản ứng cục bộ với từng mã riêng lẻ, và nguyên nhân gốc rễ bắt nguồn từ quy luật tài chính cơ bản khi lãi suất phi rủi ro tăng cao buộc nhà đầu tư yêu cầu suất sinh lời cao hơn từ tài sản rủi ro, dẫn đến việc chiết khấu mạnh các cổ phiếu có hệ số P/E cao như nhóm tăng trưởng công nghệ.

Công nghệ vẫn giữ vai trò trụ cột trong cơ cấu tăng trưởng dài hạn của nền kinh tế, song vấn đề đặt ra là thị trường đang bước vào giai đoạn tái định giá, buộc nhà đầu tư phải chọn lọc kỹ từng doanh nghiệp thay vì đầu tư theo xu hướng ngành như giai đoạn trước.

Bán lẻ tiêu dùng trở thành điểm trú ẩn của dòng tiền

Khối ngoại mua ròng MSN và MWG ngay cả khi thị trường chung giảm điểm, tạo ra tín hiệu đi ngược chiều đáng chú ý và cho thấy niềm tin vào sức tiêu dùng nội địa vẫn vững chắc trong bối cảnh vĩ mô chịu nhiều sức ép, bởi kỳ vọng kết quả kinh doanh quý I khả quan, sức mua phục hồi sau giai đoạn người dân thắt chặt chi tiêu cùng với hiệu quả từ các chiến lược tái cấu trúc đang bồi đắp thêm lý do để nhà đầu tư rót tiền vào nhóm này.

Chuỗi Bách Hóa Xanh của MWG và hệ thống dược phẩm Long Châu của FRT đang bước vào giai đoạn thu hồi vốn sau quá trình mở rộng quy mô, tạo nền cho kỳ vọng tăng trưởng của cả hai doanh nghiệp, trong khi môi trường lạm phát chi phí đẩy lại mang đến lợi thế riêng cho nhóm bán lẻ khi các doanh nghiệp trong ngành có khả năng chuyển một phần chi phí phát sinh sang giá bán, giữ cho biên lợi nhuận không bị kéo xuống theo mỗi lần giá đầu vào biến động mạnh.

Ở mảng ngân hàng, VCB, BID, CTG và VPB đồng loạt giảm điểm trong phiên khi nhà đầu tư lo ngại biên lãi thuần sẽ bị kéo mỏng dần trong bối cảnh các nhà băng phải liên tục nâng lãi suất huy động để giữ chân dòng tiền gửi, và việc nhiều ngân hàng tung ra chứng chỉ tiền gửi với mức lãi suất cao cho thấy cuộc đua huy động vốn đang đẩy chi phí đầu vào lên cao, điều sẽ hiện ra rõ trong báo cáo lợi nhuận các quý tới nếu xu hướng này tiếp tục kéo dài.

Ở chiều ngược lại, SSI và SHS tăng giá khi nhóm chứng khoán hưởng lợi từ kỳ vọng Việt Nam sớm được nâng hạng thị trường, bởi nếu kịch bản đó thành hiện thực, dòng vốn ngoại quay trở lại sẽ bơm thêm thanh khoản cho toàn thị trường và các công ty chứng khoán là nhóm thu lợi trực tiếp nhất, song chừng nào giá trị giao dịch hàng ngày vẫn giữ ở mức thấp như hiện tại thì triển vọng lợi nhuận của nhóm này vẫn còn nhiều điều cần chờ kiểm chứng.

Ngành logistics và vận tải đang chịu sức ép chi phí trực tiếp từ giá dầu tăng cao, và vì nhiên liệu chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu vận hành, mỗi lần giá dầu Brent biến động mạnh đều kéo biên lợi nhuận đi xuống theo tỷ lệ gần như tương ứng, buộc các doanh nghiệp phải tìm cách xử lý bài toán chi phí từ bên trong thay vì trông chờ vào sự ổn định của thị trường năng lượng.

Một số đơn vị tiên phong ứng dụng công nghệ quản lý vận tải, tối ưu hóa tuyến đường và kéo giảm tỷ lệ xe chạy trống để giảm chi phí từng chuyến, trong khi ở mảng cảng biển, những doanh nghiệp có lợi thế hạ tầng vẫn duy trì được sự ổn định tương đối giữa giai đoạn thị trường đẩy biến động, và xu hướng chung đang cho thấy lợi thế cạnh tranh dần dịch chuyển về phía những doanh nghiệp kiểm soát vận hành tốt thay vì những đơn vị chỉ dựa vào quy mô để cạnh tranh.

VN-Index vẫn đang dao động quanh đường trung bình 200 ngày

Về kỹ thuật, vùng 1.650 điểm của VN-Index đang là ngưỡng hỗ trợ cần theo dõi sát trong các phiên tới. Nếu thị trường giữ vững vùng này, quá trình tích lũy trước khi phục hồi hoàn toàn có thể diễn ra. Ngược lại, nếu ngưỡng hỗ trợ bị phá vỡ, rủi ro điều chỉnh sâu hơn sẽ gia tăng đáng kể, đặc biệt trong bối cảnh VN-Index vẫn đang dao động quanh đường trung bình 200 ngày.

Trong ngắn hạn, việc hạn chế sử dụng đòn bẩy là nguyên tắc cần ưu tiên khi lãi suất đang ở vùng cao. Duy trì tỷ trọng tiền mặt hợp lý giúp nhà đầu tư giữ được sự linh hoạt để phản ứng khi thị trường tạo ra cơ hội rõ ràng hơn.

Về trung và dài hạn, cơ hội vẫn hiện diện tại những doanh nghiệp có nền tảng cơ bản vững chắc và khả năng kiểm soát chi phí trong chu kỳ lãi suất cao. Nhóm bán lẻ tiêu dùng, các doanh nghiệp logistics có lợi thế công nghệ và một phần chứng khoán với câu chuyện nâng hạng thị trường là những hướng chọn lọc đáng cân nhắc trong giai đoạn thị trường tái định giá này.

Sun Group tham gia lập sàn giao dịch tài sản số tại Việt Nam

Một doanh nghiệp mới trong lĩnh vực tài sản số vừa được thành lập với sự tham gia chi phối của Sun Group, trong bối cảnh Việt Nam đang chuẩn bị thí điểm thị trường tài sản mã hóa.
Trải nghiệm ngân hàng số, khách hàng ABBank nhận quà 100%

Chương trình “Trăm phần trăm hạnh phúc” của ABBank không chỉ mang đến nhiều phần quà hấp dẫn mà còn khuyến khích khách hàng trải nghiệm hệ sinh thái ngân hàng số hiện đại với thao tác đơn giản trên ứng dụng.
Thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương đồng loạt tăng điểm sáng nay 11/3

Các thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch sáng 11/3 khi nhà đầu tư đánh giá tác động từ cuộc xung đột đang leo thang tại Trung Đông và sự biến động mạnh của giá dầu toàn cầu.
Vì sao nhiều người dùng bất ngờ không dùng được momo, zalopay

Từ đầu tháng 3/2026, nhiều người dùng ví điện tử tại Việt Nam phản ánh việc ứng dụng MoMo và ZaloPay tự động thoát hoặc không thể đăng nhập trên một số điện thoại.
Netflix rút khỏi thương vụ Warner Bros. Discovery, Paramount Skydance chốt giá 31 USD/cổ phiếu

Netflix chính thức rút lui khỏi cuộc đua thâu tóm Warner Bros. Discovery (WBD), sau khi Paramount Skydance nâng giá chào mua lên 31 USD/cổ phiếu và kèm cam kết bồi thường 7 tỷ USD nếu thương vụ thất bại.
Đài Hà Nội chọn AVG thay DTV: Thị trường truyền dẫn phát sóng DVB-T2 biến động

Bức chân dung ngư dân Hội An thắng giải nhiếp ảnh lớn của Anh

Làng nghề phở Vân Cù 'đánh thức' di sản trong Festival Phở 2026

Minh bạch hóa vòng Quốc gia Violympic 2025-2026, FPT đưa AI vào giám sát

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

SJC -Bán Lẻ 17,300 ▲220K 17,600 ▲220K
Kim TT/AVPL 17,310 ▲220K 17,610 ▲220K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 17,300 ▲220K 17,600 ▲220K
Nguyên Liệu 99.99 16,000 ▲50K 16,200 ▲50K
Nguyên Liệu 99.9 15,950 ▲50K 16,150 ▲50K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 16,960 ▲20K 17,260 ▼80K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 16,910 ▲20K 17,210 ▼80K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 16,840 ▲20K 17,190 ▼80K
TPHCM - PNJ 173,000 ▲2200K 176,000 ▲2200K
Hà Nội - PNJ 173,000 ▲2200K 176,000 ▲2200K
Đà Nẵng - PNJ 173,000 ▲2200K 176,000 ▲2200K
Miền Tây - PNJ 173,000 ▲2200K 176,000 ▲2200K
Tây Nguyên - PNJ 173,000 ▲2200K 176,000 ▲2200K
Đông Nam Bộ - PNJ 173,000 ▲2200K 176,000 ▲2200K
Miếng SJC Hà Nội 17,300 ▲220K 17,600 ▲220K
Miếng SJC Nghệ An 17,300 ▲220K 17,600 ▲220K
Miếng SJC Thái Bình 17,300 ▲220K 17,600 ▲220K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 17,300 ▲220K 17,600 ▲220K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 17,300 ▲220K 17,600 ▲220K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 17,300 ▲220K 17,600 ▲220K
NL 99.90 15,870 ▲100K
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 15,900 ▲100K
Trang sức 99.9 16,790 ▲220K 17,490 ▲220K
Trang sức 99.99 16,800 ▲220K 17,500 ▲220K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 173 ▼1535K 176 ▼1562K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 173 ▼1535K 17,602 ▲220K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 173 ▼1535K 17,603 ▲220K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,728 ▲22K 1,758 ▲22K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,728 ▲22K 1,759 ▲22K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,708 ▲22K 1,743 ▲22K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 166,074 ▲2178K 172,574 ▲2178K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 121,988 ▲1650K 130,888 ▲1650K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 109,786 ▲98957K 118,686 ▲106967K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 97,584 ▲1343K 106,484 ▲1343K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 92,877 ▲1283K 101,777 ▲1283K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 6,394 ▼56629K 7,284 ▼64639K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 173 ▼1535K 176 ▼1562K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 173 ▼1535K 176 ▼1562K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 173 ▼1535K 176 ▼1562K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 173 ▼1535K 176 ▼1562K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 173 ▼1535K 176 ▼1562K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 173 ▼1535K 176 ▼1562K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 173 ▼1535K 176 ▼1562K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 173 ▼1535K 176 ▼1562K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 173 ▼1535K 176 ▼1562K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 173 ▼1535K 176 ▼1562K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 173 ▼1535K 176 ▼1562K
AUD 17549 17821 18398
CAD 18385 18662 19282
CHF 32337 32720 33370
CNY 0 3470 3830
EUR 29595 29867 30897
GBP 33992 34381 35318
HKD 0 3230 3433
JPY 158 162 168
KRW 0 16 18
NZD 0 14774 15363
SGD 19866 20148 20676
THB 717 780 833
USD (1,2) 26076 0 0
USD (5,10,20) 26117 0 0
USD (50,100) 26145 26165 26357
USD 26,137 26,137 26,357
USD(1-2-5) 25,092 - -
USD(10-20) 25,092 - -
EUR 29,698 29,722 30,954
JPY 160.15 160.44 169.08
GBP 34,122 34,214 35,185
AUD 17,712 17,776 18,339
CAD 18,548 18,608 19,179
CHF 32,542 32,643 33,408
SGD 19,954 20,016 20,684
CNY - 3,774 3,891
HKD 3,291 3,301 3,419
KRW 15.89 16.57 17.91
THB 765.55 775 824.17
NZD 14,731 14,868 15,212
SEK - 2,710 2,789
DKK - 3,975 4,090
NOK - 2,657 2,735
LAK - 0.92 1.28
MYR 6,093.01 - 6,836.31
TWD 740.71 - 891.81
SAR - 6,895.53 7,218.76
KWD - 83,467 88,265
USD 26,107 26,137 26,357
EUR 29,652 29,771 30,943
GBP 34,131 34,268 35,265
HKD 3,291 3,304 3,419
CHF 32,387 32,517 33,430
JPY 160.84 161.49 168.73
AUD 17,711 17,782 18,365
SGD 20,037 20,117 20,689
THB 782 785 819
CAD 18,569 18,644 19,205
NZD 14,824 15,350
KRW 16.55 18.13
USD 26150 26150 26357
AUD 17709 17809 18737
CAD 18564 18664 19680
CHF 32563 32593 34184
CNY 3750.4 3775.4 3911
CZK 0 1185 0
DKK 0 4050 0
EUR 29776 29806 31534
GBP 34267 34317 36081
HKD 0 3355 0
JPY 161.18 161.68 172.23
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17 0
LAK 0 1.165 0
MYR 0 6840 0
NOK 0 2720 0
NZD 0 14864 0
PHP 0 400 0
SEK 0 2790 0
SGD 20013 20143 20875
THB 0 747.1 0
TWD 0 810 0
SJC 9999 17000000 17000000 17500000
SBJ 15000000 15000000 17500000
USD100 26,165 26,215 26,357
USD20 26,165 26,215 26,357
USD1 23,847 26,215 26,357
AUD 17,797 17,897 19,016
EUR 29,954 29,954 31,386
CAD 18,519 18,619 19,941
SGD 20,112 20,262 21,500
JPY 161.88 163.38 168.01
GBP 34,215 34,565 35,456
XAU 17,198,000 0 17,502,000
CNY 0 3,664 0
THB 0 785 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Đấu Trường Chân Lý mùa 17: 'Lãnh Địa Thần Thánh' sắp ra mắt máy chủ thử nghiệm

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương , triển khai nhiệm vụ năm 2026

Du khách Việt sành ăn hàng đầu châu Á

Đà Nẵng đề xuất chi đến 1 tỷ đồng/năm hút nhân lực công nghệ số

Trải nghiệm Sony WF-1000XM6: Thiết kế mới, đeo thoải mái hơn và chống ồn tốt hơn

Sony trẻ hóa sản phẩm bằng dòng tai nghe Sony Clip WF-LC900

TV Samsung Micro RGB đạt hai chứng nhận an toàn mắt từ VDE, sắp về Việt Nam

Apple khai tử Mac Pro, khép lại kỷ nguyên máy trạm dạng tháp sau hai thập kỷ

Google AI Studio khẳng định vị thế công cụ phát triển trí tuệ nhân tạo tối ưu

Bluesky ra mắt Attie: Ứng dụng AI cho phép cá nhân hóa nội dung mạng xã hội

Nhà đầu tư cá nhân chịu thuế 0,1% trên giá chuyển nhượng tài sản mã hóa

Những thất bại của Meta tại tòa án và bài toán minh bạch trong kỷ nguyên AI

Hợp tác khoa học xã hội, hướng tới giải quyết vấn đề của Thủ đô

Triển lãm khoa học 'Vũ trụ. Con người. Trí thông minh' khai mạc tại Hà Nội

Vì sao đô thị miền núi Việt Nam ngày càng 'mong manh' trước thiên tai?

Thủ tướng dự lễ khánh thành Trung tâm Vũ trụ Việt Nam và Diễn đàn vũ trụ Việt Nam - Nhật Bản

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 nhận Huân chương Hồ Chí Minh, kỷ niệm 75 năm sáng lập

Panasonic khai trương HVAC Innovation Center 800m² đầu tiên tại Việt Nam

BUV lọt top 200 đại học tốt nhất thế giới ngành Nghệ thuật và Thiết kế

Việt Nam lần đầu ứng dụng robot AI chủ động trong phẫu thuật thay khớp

ABBank tung bộ giải pháp tài chính toàn diện cho hộ kinh doanh và cá nhân

Đà Nẵng đề xuất chi đến 1 tỷ đồng/năm hút nhân lực công nghệ số

Tập đoàn Dabaco Việt Nam ra mắt nhận diện thương hiệu mới, đặt mục tiêu 1,5 tỷ USD

Nestlé MILO đồng hành cùng Tiền Phong Marathon năm thứ 11 liên tiếp

Omoda C5 SHS-H ra mắt tại Việt Nam, giá từ 599 triệu đồng

Câu chuyện cấm xe bán tải nội đô: Cần hiểu đúng và lắng nghe từ thực tiễn

Huyndai Stargazer 2026 chính thức ra mắt thị trường Việt Nam

Hyundai Palisade 2026 bắt đầu nhận cọc tại Việt Nam

Đấu Trường Chân Lý mùa 17: 'Lãnh Địa Thần Thánh' sắp ra mắt máy chủ thử nghiệm

Avatar Legends: The Fighting Game ra mắt toàn cầu, bom tấn đối kháng đầy hứa hẹn 2026

Esports Nations Cup 2026: Khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế

Nintendo ra mắt Switch 2 phiên bản pin rời tại thị trường Châu Âu