Bộ Công Thương công bố Ngày Logistics Việt Nam và Tuần lễ Logistics Việt Nam

Chiều 15/5, Báo Công Thương phối hợp với Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương tổ chức lễ công bố Ngày Logistics Việt Nam và Tuần lễ Logistics Việt Nam. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Bộ Công Thương cùng đại diện các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội và doanh nghiệp logistics trong và ngoài nước.

Theo Quyết định số 1065/QĐ-BCT của Bộ Công Thương, ngày 6/5 hằng năm được công nhận là Ngày Logistics Việt Nam; tuần có ngày 6/5 hằng năm được xác định là Tuần lễ Logistics Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh, việc công bố Ngày Logistics Việt Nam và Tuần lễ Logistics Việt Nam đánh dấu bước chuyển quan trọng trong nhận thức và hành động đối với ngành dịch vụ nền tảng có vai trò lớn đối với năng lực cạnh tranh quốc gia.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại sự kiện.

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương, logistics không chỉ là hoạt động hỗ trợ lưu thông hàng hóa mà đang trở thành một trong những trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, ngành logistics cần được phát triển theo hướng hiện đại, xanh và thông minh để đáp ứng yêu cầu mới của thị trường.

Tại lễ công bố, ông Trần Thanh Hải cho biết, quyết định được ban hành nhằm triển khai Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2050. Mục tiêu là đưa logistics trở thành ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế.

Theo Bộ Công Thương, việc tổ chức Ngày Logistics Việt Nam và Tuần lễ Logistics Việt Nam hằng năm nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, ngành và toàn xã hội về vai trò của logistics đối với phát triển kinh tế, thương mại và xuất nhập khẩu. Đồng thời, các hoạt động này cũng hướng tới thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển logistics xanh, logistics thông minh và phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, chuỗi hoạt động trong Tuần lễ Logistics Việt Nam sẽ tập trung tăng cường hợp tác quốc tế, xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư vào hạ tầng và công nghệ logistics, đồng thời kết nối doanh nghiệp logistics Việt Nam với thị trường khu vực và thế giới.

Việc công nhận Ngày Logistics Việt Nam là hết sức cần thiết nhằm nâng cao nhận thức xã hội về vai trò của logistics.

Bộ Công Thương cũng kỳ vọng sự kiện sẽ góp phần tôn vinh cộng đồng doanh nghiệp và người lao động trong ngành logistics; khuyến khích đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp logistics Việt Nam trong giai đoạn mới.

Theo kế hoạch, các hoạt động trong Ngày Logistics Việt Nam và Tuần lễ Logistics Việt Nam sẽ bao gồm hội thảo, diễn đàn, hoạt động kết nối giao thương, xúc tiến đầu tư và phổ biến kiến thức về logistics. Đây cũng sẽ là diễn đàn để cơ quan quản lý nhà nước, hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp logistics, doanh nghiệp sản xuất và xuất nhập khẩu tăng cường đối thoại chính sách và mở rộng hợp tác kinh doanh.

Bộ Công Thương giao Cục Xuất nhập khẩu chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan cùng Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam, Hiệp hội Phát triển nhân lực logistics Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp tổ chức các hoạt động phù hợp với mục tiêu phát triển ngành logistics Việt Nam.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Ngô Khắc Lễ cho rằng logistics đang từng bước khẳng định vai trò là “mạch máu” của nền kinh tế, góp phần thúc đẩy sản xuất, lưu thông hàng hóa và nâng cao năng lực xuất nhập khẩu của Việt Nam.

Theo đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam, trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển mạnh, yêu cầu xanh hóa chuỗi cung ứng ngày càng cao và áp lực cạnh tranh quốc tế gia tăng, doanh nghiệp logistics cần tiếp tục đổi mới mô hình quản trị, đầu tư công nghệ, phát triển nhân lực chất lượng cao và tăng cường liên kết chuỗi cung ứng.

Ông Ngô Khắc Lễ kỳ vọng Ngày Logistics Việt Nam và Tuần lễ Logistics Việt Nam sẽ trở thành hoạt động thường niên quy mô quốc gia, tạo động lực thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển logistics xanh, logistics tích hợp và nâng cao vị thế của logistics Việt Nam trong chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu.