Vừa qua, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) đã hoàn tất thủ tục chi trả 40 triệu đồng quyền lợi bảo hiểm an ninh mạng Bảo An Tài khoản cho hai khách hàng tại Hà Nội và An Giang. Sự đồng hành kịp thời từ BIC đã góp phần san sẻ gánh nặng tài chính, giúp khách hàng giảm thiểu tổn thất trước các chiêu trò lừa đảo trực tuyến.

Thiệt hại hàng trăm triệu đồng từ các website, ứng dụng giả mạo

Trong quá trình làm thủ tục đăng ký sổ đỏ, khách hàng N.T.H. (Hà Nội) nhận được cuộc gọi từ một đối tượng tự xưng là cán bộ chức năng. Kẻ gian dụ dỗ khách hàng thao tác trên ứng dụng VNeID, sau đó truy cập website giả mạo kekhaidichvucongvn**.com và quét mã QR chuyển tiền. Ngay khi thực hiện xong các bước theo chỉ dẫn của đối tượng lừa đảo, tài khoản của khách hàng bị trừ 149 triệu đồng.

BIC trao 20 triệu đồng quyền lợi bảo hiểm Bảo an tài khoản cho khách hàng H.T.P.T.

Tại An Giang, khách hàng H.T.P.T. cũng rơi vào tình huống mất tiền khi bị lừa đảo bởi một đối tượng mạo danh nhân viên điện lực. Khách hàng bị dẫn dụ truy cập đường link lạ để cài đặt ứng dụng giả mạo CSKH EVNS**, thay vì tải từ kho ứng dụng chính thức. Ngay khi khách hàng cấp quyền truy cập thiết bị cho ứng dụng lạ và tiến hành quét mã QR, 64,4 triệu đồng trong tài khoản đã bị chiếm đoạt.

Nhờ tham gia gói bảo hiểm Bảo An Tài khoản qua ứng dụng BIDV SmartBanking trước đó, cả hai khách hàng đã nhanh chóng được BIC hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ bồi thường ngay sau khi sự việc xảy ra. Theo đó, mỗi khách hàng được chi trả 20 triệu đồng, mức bồi thường tối đa cho một vụ lừa đảo trực tuyến của sản phẩm.

Chi phí nhỏ, quyền lợi lớn

Sản phẩm bảo hiểm an ninh mạng Bảo An Tài khoản hiện đang được cung cấp trên ứng dụng ngân hàng số BIDV SmartBanking. Khi thực hiện giao dịch chuyển tiền trên ứng dụng, khách hàng có thể lựa chọn tham gia bảo hiểm với tháng đầu tiên miễn phí. Từ các tháng tiếp theo, mức phí duy trì là 5.000 đồng/tháng, với mức bảo vệ lên tới 125 triệu đồng/năm.

BIC trao 20 triệu đồng quyền lợi bảo hiểm Bảo an tài khoản cho khách hàng NTH.

Cụ thể, khách hàng được bồi thường tối đa 70 triệu đồng/năm (tối đa 20 triệu đồng/vụ) đối với rủi ro lừa đảo giao dịch trực tuyến. Bên cạnh đó, gói bảo hiểm cũng chi trả tối đa 55 triệu đồng/năm cho các quyền lợi liên quan đến thương tật do tai nạn.

Quy trình bồi thường cũng được BIC đơn giản hoá tối đa, giúp khách hàng nhanh chóng khắc phục thiệt hại khi không may gặp rủi ro.

Các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng liên tục thay đổi phương thức hoạt động với mức độ ngày càng tinh vi. Song song với việc trang bị giải pháp dự phòng tài chính, khách hàng cần chủ động kiểm tra kỹ tên miền website, tuyệt đối không tải ứng dụng từ nguồn lạ và không cung cấp mã OTP/mật khẩu cho bất kỳ ai. Bằng sự thấu hiểu và quy trình giải quyết bồi thường chuyên nghiệp, BIC tiếp tục khẳng định cam kết "An tâm đồng hành, vững bước vươn xa", bảo vệ an toàn tối đa cho tài sản của khách hàng trên không gian số.