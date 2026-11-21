Sự góp mặt này nhằm góp phần nâng tầm và lan tỏa một dịp văn hóa thuộc bản sắc chung của Việt Nam, đúng vào dịp cả nước hướng về Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên (24/11).

Những dịp văn hóa gắn kết người Việt

Việt Nam có nhiều dịp văn hóa mà ở đó, người dân từ mọi vùng miền cùng gặp gỡ, sẻ chia và tự hào về bản sắc của mình. Lễ hội Oóc Om Bóc của đồng bào Khmer Nam Bộ là một trong những dịp như vậy, gắn với tín ngưỡng tạ ơn thần Mặt Trăng và cầu mong mùa màng thuận lợi, cuộc sống ấm no. Được ghi nhận trong danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, Lễ hội là dịp để cộng đồng gặp gỡ, gắn kết và trao truyền những tập tục qua nhiều thế hệ.

Hoạt động đua ghe Ngo đặc trưng của lễ hội Oóc Om Bóc luôn thu hút đông đảo du khách theo dõi và hòa nhịp cổ vũ (Ảnh: Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh Sóc Trăng)

Ngày nay, Oóc Om Bóc còn thu hút đông đảo người dân và du khách, góp phần giới thiệu văn hóa độc đáo của người dân Đồng bằng Sông Cửu Long, thúc đẩy giao lưu văn hóa và phát triển du lịch địa phương. Vì văn hóa vùng đất Tây Nam Bộ là một phần không thể tách rời của bản sắc chung Việt Nam nên khi Oóc Om Bóc được lan tỏa, đó cũng là niềm tự hào của cả dân tộc.

Vai trò kết nối của một doanh nghiệp Việt

Với hơn 150 năm đồng hành cùng Việt Nam, SABECO luôn đề cao tinh thần gắn kết cộng đồng và trân trọng những giá trị văn hóa của dân tộc, mong muốn góp phần nâng tầm và kết nối những dịp văn hóa mang đậm bản sắc Việt Nam. Mục tiêu là để mọi người, dù ở thế hệ hay vùng miền nào, đều có thể cùng trải nghiệm và tự hào về những giá trị chung.

Tinh thần ấy được thể hiện rõ tại Đồng bằng sông Cửu Long, nơi SABECO có nhiều năm gắn bó với bốn nhà máy và hai công ty thương mại. Bên cạnh đó, SABECO cùng các đơn vị thành viên cũng triển khai nhiều chương trình cộng đồng như lắp đèn năng lượng mặt trời tại khu vực nông thôn, nâng cấp sân thể thao cộng đồng và chăm lo Tết hằng năm. Qua nhiều năm đồng hành, SABECO hiểu rõ đời sống văn hóa và những giá trị mà người dân nơi đây trân trọng.

Năm nay, cùng với các hoạt động quy mô toàn quốc hướng về Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), SABECO mang tinh thần kết nối ấy đến Lễ hội Oóc Om Bóc. Doanh nghiệp phối hợp cùng thành phố Cần Thơ và tỉnh Vĩnh Long để người dân và du khách có thêm cơ hội tìm hiểu, trải nghiệm những giá trị truyền thống.

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây, một trong những đơn vị thành viên của SABECO (Ảnh: Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây).

Bà Patsy Lim, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Marketing của SABECO, chia sẻ: “Điều làm nên ý nghĩa đặc biệt của Lễ hội Oóc Om Bóc không chỉ nằm ở không khí sôi động của hội đua ghe Ngo, mà còn ở tinh thần gắn kết cộng đồng mà lễ hội lan tỏa. Mỗi đội đua mang theo niềm tự hào của cộng đồng mình, nhưng khi cùng hội tụ tại lễ hội, mọi người từ nhiều cộng đồng và thế hệ khác nhau lại cùng chung một niềm vui, cùng sẻ chia tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái. Là một doanh nghiệp sản xuất bia giàu truyền thống tại Việt Nam, SABECO tin rằng những nét văn hóa đặc trưng của mỗi vùng miền đều là một phần quan trọng tạo nên nền văn hóa Việt Nam đa dạng và đậm đà bản sắc. Thông qua Bia Saigon, chúng tôi tự hào được góp phần tôn vinh di sản văn hóa phong phú của Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời tạo thêm những dịp để mọi người cùng gặp gỡ và hòa mình vào không khí của Lễ hội Oóc Om Bóc. Đặc biệt, chúng tôi hy vọng những trải nghiệm gắn kết này sẽ giúp thế hệ trẻ thêm trân trọng các giá trị truyền thống, tiếp tục lan tỏa rộng rãi niềm tự hào văn hóa và tinh thần sẻ chia của cộng đồng trong tương lai.”

Tiếng Trống Hào Sảng: Khi cả cộng đồng cùng một nhịp

Lễ hội năm nay diễn ra tại Vĩnh Long từ 18 đến 24/11 và tại Cần Thơ từ 21 đến 24/11. Bên cạnh các nghi lễ truyền thống, lễ hội có biểu diễn nghệ thuật, âm nhạc, ẩm thực và giao lưu cộng đồng.

Một trong những điểm nhấn là hội đua ghe Ngo diễn ra vào ngày 23 và 24/11 tại dòng sông Maspéro thuộc phường Sóc Trăng và phường Phú Lợi, TP Cần Thơ. Đây là hoạt động thể thao truyền thống gắn liền với đời sống văn hóa của người dân bản địa nơi đây. Mỗi đội ghe quy tụ nhiều tay chèo cùng phối hợp theo nhịp, đòi hỏi sự ăn ý, sức bền và tinh thần đồng đội. Không khí tranh tài cùng sự cổ vũ náo nhiệt của người dân hai bên bờ sông đã trở thành nét đặc trưng của ngày hội.

Lấy cảm hứng từ tinh thần đó, SABECO triển khai chuỗi hoạt động xoay quanh ý tưởng “Tiếng Trống Hào Sảng” tại Oóc Om Bóc 2026, với sự tham gia của thương hiệu Bia Saigon. Trong mỗi cuộc đua, tiếng trống tạo nên nhịp điệu sôi nổi và gắn liền với sự đồng lòng của các tay chèo cùng tinh thần cổ vũ của người dân hai bên bờ sông. Đó cũng là nhịp đập chung của một cộng đồng đoàn kết.

Trong bối cảnh cả nước lần đầu tiên tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam vào ngày 24/11, sự góp mặt của SABECO tại Oóc Om Bóc mang ý nghĩa thiết thực. Hoạt động này góp phần để những giá trị văn hóa của địa phương tiếp tục được trân trọng, gìn giữ và giới thiệu đến đông đảo công chúng, như một phần của bản sắc chung Việt Nam.