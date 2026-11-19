Xây dựng thương hiệu, tham gia sâu hơn vào chuỗi sản xuất kinh doanh toàn cầu

Ngày 18/11, tại Hà Nội, Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Diễn đàn Đầu tư và Kinh doanh quốc tế, nhằm kết nối chính sách với thực tiễn, chia sẻ giải pháp và thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam mở rộng hoạt động đầu tư, kinh doanh tại thị trường nước ngoài, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Phạm Mạnh Hùng nhận định, dấu mốc kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam lần đầu tiên vượt 1.000 tỷ USD cho thấy đã đến lúc doanh nghiệp Việt Nam cần hướng tới những mục tiêu cao hơn trong tiến trình hội nhập. Điều này đòi hỏi yêu cầu mới đối với năng lực cạnh tranh và vị thế của doanh nghiệp Việt Nam.

TS Võ Trí Thành - Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh chia sẻ tại diễn đàn.

Theo ông Phạm Mạnh Hùng, thay vì tập trung chủ yếu vào xuất khẩu sản phẩm, doanh nghiệp cần hướng tới xây dựng thương hiệu, nâng cao giá trị và tham gia sâu hơn vào những khâu có giá trị gia tăng cao trong chuỗi sản xuất, kinh doanh toàn cầu. “Đã đến lúc các doanh nghiệp Việt Nam cần chuyển mạnh từ tư duy xuất khẩu sản phẩm sang xây dựng thương hiệu, từ tham gia chuỗi cung ứng sang nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị, từ tìm kiếm thị trường sang chủ động kiến tạo những không gian phát triển mới. Đây là những mục tiêu có ý nghĩa quan trọng, thể hiện định hướng thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam mở rộng hoạt động vượt ra ngoài biên giới quốc gia” - ông Phạm Mạnh Hùng khẳng định.

Cũng theo ông Phạm Mạnh Hùng, để biến khát vọng thành hiện thực, doanh nghiệp không chỉ cần những mục tiêu lớn mà còn cần các cơ chế đủ thông thoáng, công cụ hỗ trợ hiệu quả và cơ hội hợp tác cụ thể.

Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Phạm Mạnh Hùng phát biểu tại diễn đàn.

Thực tế cho thấy, trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động, đa dạng hóa thị trường và mở rộng hoạt động ra nước ngoài đang trở thành hướng đi giàu tiềm năng đối với doanh nghiệp Việt Nam. Khi đầu tư và kinh doanh trực tiếp tại nước ngoài, doanh nghiệp Việt Nam không chỉ mở rộng đầu ra cho sản phẩm, dịch vụ mà còn có điều kiện tiếp cận các trung tâm công nghệ, tài chính, nghiên cứu và phát triển, đồng thời tham gia vào những công đoạn có giá trị gia tăng cao hơn trong chuỗi cung ứng quốc tế.

Đáng chú ý, sự phát triển của công nghệ số đang tạo thêm cơ hội cho doanh nghiệp mở rộng hoạt động xuyên biên giới. Các nền tảng thương mại điện tử, thanh toán số, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo đang hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận khách hàng, nghiên cứu nhu cầu thị trường và tối ưu hóa hoạt động quản trị.

Bên cạnh đó, mạng lưới các hiệp định thương mại tự do và quan hệ kinh tế quốc tế cũng góp phần tạo thêm thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận thị trường, mở rộng đầu tư và kết nối với các đối tác quốc tế.

Một xu hướng đáng chú ý là chuyển từ xuất khẩu đơn thuần sang chủ động đầu tư, kinh doanh và xây dựng hiện diện tại thị trường nước ngoài. Việc đầu tư trực tiếp tạo điều kiện để doanh nghiệp nắm bắt nhu cầu, phát triển hệ thống khách hàng và xây dựng thương hiệu dài hạn. Từ đó, hiểu rõ hơn về tiêu chuẩn, thị hiếu và yêu cầu của khách hàng quốc tế; cải thiện sản phẩm, nâng cao khả năng đáp ứng thị trường và gia tăng giá trị trong chuỗi cung ứng.

Tăng cường hội nhập, nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu

Nhằm nâng cao năng lực cạnh trạnh, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, doanh nghiệp cần có sự chuẩn bị bài bản về tài chính, công nghệ và quản trị. Việc lựa chọn thị trường phải gắn với năng lực nội tại, lĩnh vực kinh doanh và chiến lược phát triển dài hạn. Công nghệ và chuyển đổi số cũng cần được xem là nền tảng trong quá trình mở rộng hoạt động quốc tế. Cùng với việc nâng cao năng suất, doanh nghiệp cần đẩy mạnh nghiên cứu thị trường, quản trị chuỗi cung ứng, tiếp thị và chăm sóc khách hàng… Từ đó, gia tăng khả năng thích ứng với môi trường kinh doanh khác biệt, tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn.

TS. Võ Trí Thành - Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh nhần định, chương trình “Go Global” được xác định là một định hướng đáng chú ý, thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh đầu tư ra nước ngoài. Quá trình này đồng thời đặt ra yêu cầu mới về khả năng huy động nguồn tài chính quốc tế phục vụ hoạt động đầu tư và mở rộng kinh doanh.

Quanh cảnh Diễn đàn .

Theo TS. Võ Trí Thành, “Go Global” không đơn thuần là việc doanh nghiệp mở rộng sự hiện diện ra nước ngoài để khẳng định đẳng cấp hay vị thế. Quan trọng hơn, hoạt động này phải giúp doanh nghiệp tiến nhanh hơn, học hỏi nhiều hơn, tiếp cận công nghệ tốt hơn, huy động thêm nguồn vốn và nâng cao kỹ năng.

TS. Trần Hải Linh - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc cho rằng, thu hút vốn đầu tư quốc tế là quan trọng, nhưng quan trọng hơn là khả năng chuyển hóa nguồn vốn đó thành năng lực nội sinh của nền kinh tế và sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

Theo TS. Trần Hải Linh, nguồn lực quốc tế ngày nay không chỉ là vốn, mà còn bao gồm công nghệ, tri thức, kinh nghiệm quản trị, hệ thống phân phối, tiêu chuẩn quốc tế, mạng lưới đối tác và nguồn nhân lực chất lượng cao. "Cần thay đổi tư duy từ thu hút đầu tư sang hợp tác đầu tư; từ tiếp nhận nguồn lực sang cùng kiến tạo giá trị; từ tham gia chuỗi cung ứng sang từng bước làm chủ những công đoạn có giá trị gia tăng cao hơn" - TS. Trần Hải Linh nhấn mạnh.