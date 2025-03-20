Kinh tế số
Nam Giang

Ngày 19/3, tại Hà Nội, Tạp chí Nhà đầu tư đã tổ chức hội thảo “Cơ hội đầu tư trong bối cảnh mới” nhằm cung cấp những thông tin thiết thực, gợi mở mới mẻ giúp các nhà đầu tư, doanh nghiệp có thêm dữ liệu tham khảo khả tín và hữu ích trước khi ra quyết định đầu tư.
Đòn bẩy cho một Việt Nam thịnh vượng

Phát biểu khai mạc hội thảo, nhà báo Phạm Đức Sơn - Tổng biên tập Tạp chí Nhà đầu tư cho biết, năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và chuẩn bị cho sự khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng, rất nhiều các giải pháp đột phá và mang tính cách mạng đã được Đảng, Nhà nước đề ra, gồm: Tinh gọn bộ máy, sáp nhập tỉnh, thành; cắt giảm kiện kinh doanh; thúc đẩy mạnh mẽ đầu tư công…. Mở ra những không gian kinh tế, cơ hội đầu tư, kinh doanh chưa từng có trong nhiều ngành nghề, lĩnh vực.

Nhà báo Phạm Đức Sơn - Tổng biên tập Tạp chí Nhà đầu tư phát biểu tại hội thảo.

Theo GS.TSKH Nguyễn Mại - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (VAFIE), cuộc hội thảo này sẽ trao đổi ý kiến về việc làm gì và bằng cách nào để doanh nghiệp tranh thủ cơ hội thuận lợi, ứng phó có hết quả với thách thức từ bên ngoài và từ trong nước.

Doanh nghiệp cần có quan điểm, nhận thức về việc chuyển sang kinh tế số, doanh nghiệp số, sản xuất và kinh doanh xanh là giải pháp quan trọng trong bối cảnh mới, bởi vì nếu không thay đổi mô hình tăng trưởng của mình thì không bảo đảm tạo ra lợi thế khai thác tiềm năng của từng loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo xu hướng mới lấy khoa học và công nghệ, nhân lực tạo ra năng suất và chất lượng cao, hiệu quả kinh tế của sản xuất, kinh doanh, thậm chí bị đào thải không nhưng trên thị trường thế giới, mà cả thị trường trong nước.

Phát biểu tại hội thảo, TS. Cấn Văn Lực, chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV cho biết, có 2 điểm sáng trong kinh tế Việt Nam năm 2024. Một là, chúng ta giữ được ổn định kinh tế vĩ mô. Thứ hai là cách mạng về thể chế và tinh gọn tổ chức bộ máy, đây là điều chưa từng có. Có lẽ đây là đổi mới thứ hai của Việt Nam. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều có.

GS.TSKH Nguyễn Mại - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (VAFIE).

TS. Cấn Văn Lực nhấn mạnh, một điểm về vốn đầu tư. Vừa qua Tổng Bí thư yêu cầu chúng ta cần kích cầu khối kinh tế tư nhân. Đây là tăng trưởng đầu tư vốn toàn xã hội của chúng ta. Năm 2024, chỉ tiêu này tăng 7,5%, do mức nền thấp năm trước. Trong đó, đầu tư tư nhân năm ngoái chỉ tăng 7,7% và rất thấp so với trước dịch (thường tăng trên 15%). Rõ ràng cần kích lên khối này.

Đầu tư công giải ngân 2 tháng đầu giải ngân tốt, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước. Động thái của Thủ tướng và Tổ công tác có hiệu ứng tích cực. Năm nay, giải ngân đầu tư công là 830 nghìn tỷ đồng, nếu cộng vốn chuyển tiếp từ năm 2024 về năm nay là gần 900 nghìn tỷ đồng đầu tư công. Nếu giải ngân tốt, đây là động lực quan trọng, đặc biệt là hoàn thành nhiều dự án trọng điểm quốc gia.

Hướng tới việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam

Trong bài tham luận của mình tại hội thảo, bà Phạm Thị Thuỳ Linh - Trưởng ban Phát triển thị trường chứng khoán, UBCKNN cho biết, mặc dù kinh tế thế giới có nhiều biến động nhưng với sự quyết tâm của Đảng, Chính phủ, ngay từ đầu năm kế hoạch tăng trưởng GDP đã được đặt ra ở mức trên 8,0% với mục tiêu tăng trưởng mạnh mẽ ở hầu hết các lĩnh vực như chế biến chế tạo (9,7%), dịch vụ (8,1%), bán lẻ (12%) và xuất nhập khẩu (>12%).

TS. Cấn Văn Lực, chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV

Cùng với đó là kế hoạch đầu tư công lớn, tăng gần 30% so với thực tế thực hiện năm 2024. Những yếu tố này được dự báo sẽ hỗ trợ cho việc hoàn thành kế hoạch mục tiêu GDP của năm 2025.

Kết quả kinh tế xã hội trong hai tháng đầu năm đã góp phần tạo động lực tăng trưởng của thị trường chứng khoán. Việt Nam xác định năm 2025 là năm bản lề mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình, phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng của dân tộc. Đảng, Nhà nước và Chính phủ đã xác định mục tiêu: “Phấn đấu tăng trưởng GDP cả nước năm 2025 đạt trên 8%, tăng trưởng GRDP của địa phương tối thiểu ở mức 8 - 10%, tạo đà đạt tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026 – 2030”.

Do đó, với vai trò là kênh huy động vốn trung, dài hạn quan trọng và chủ yếu của nền kinh tế đồng hành cùng đất nước thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế trong năm 2025, hướng tới việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam và duy trì môi trường đầu tư minh bạch, an toàn, hấp dẫn, để TTCK Việt Nam trở thành điểm đến tin cậy của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Chuyển đổi số, ứng dụng AI – hiện thực hóa thị trường đầu tư

Tại hội thảo, ông Đoàn Hữu Hậu - Giám đốc Dịch vụ Chuyển đổi số và Ứng dụng AI tại FPT Digital cho rằng, sự hồi phục sau đại dịch không đồng đều giữa các quốc gia, cùng định hướng phát triển khác biệt dẫn tới thách thức và cơ hội khác nhau. Đây là một cơ hội vì Việt Nam có tăng trưởng kinh tế ổn định và cao hơn trung bình.

Bà Phạm Thị Thuỳ Linh - Trưởng ban Phát triển thị trường chứng khoán, UBCKNN

Trong bối cảnh đó, Việt Nam đón nhận nhiều cơ hội. Trong đó cần kể đến là nền kinh tế phát triển ổn định. Nền kinh tế Việt Nam duy trì tăng trưởng ổn định nhờ vào chính sách vĩ mô hợp lý, tăng trưởng xuất khẩu mạnh mẽ, và sự phát triển bền vững của các ngành công nghiệp và thị trường tiêu dùng nội địa

Ngoài ra, lợi thế địa chính trị và chính sách ổn định giúp của Việt Nam hấp dẫn cho dòng vốn ngoại, nhờ vào vị trí chiến lược tại khu vực Đông Nam Á, môi trường đầu tư thuận lợi, và các chính sách khuyến khích đầu tư.

Việt Nam đang mở rộng, chào đón các nhà đầu tư mới, nên tính minh bạch trong quản lý chất lượng là một yếu tố nâng cao rổ sản phẩm trên TTCK. Sự gia tăng của tầng lớp trung lưu, nhu cầu đầu tư mạnh mẽ, cơ hội nâng hạng thị trường, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) sẽ thúc đẩy vốn hóa thị trường chứng khoán đạt khoảng 10 triệu tỷ đồng (tương đương 400 tỷ USD) vào năm 2030.

Toàn cảnh Hội thảo

Một cơ hội khác là sự phát triển đa dạng các lĩnh vực đầu tư như sản xuất, công nghệ, BĐS, năng lượng tái tạo. Ở lĩnh vực công nghệ, các doanh nghiệp như FPT, CNC đã có cam kết đầu tư phát triển bán dẫn, CNTT để phục vụ thị trường trong nước và cung cấp ra thị trường quốc tế. Với thế mạnh về sản xuất của Việt Nam, công nghệ mới giúp minh bạch thông tin về sản phẩm tới người tiêu dùng. Từ đó sự quan tâm của các ông chủ là dùng công nghệ để minh bạch hoá năng suất, nguồn gốc sản phẩm, đáp ứng các tiêu chuẩn ESG.

Tuy nhiên, Việt Nam cũng phải đối mặt với một số thách thức, đến từ biến động kinh tế toàn cầu; sự thay đổi liên tục của các cơ chế, chính sách, quy định; yêu cầu phát triển cơ sở hạ tầng, năng lực quản lý và quản trị rủi ro, năng lực CNTT; và chất lượng doanh nghiệp niêm yết chưa đồng đều.

Yêu cầu phát triển năng lực cơ sở hạ tầng, năng lực quản lý và công nghệ thông tin (CNTT) là một thách thức lớn đối với thị trường tài chính Việt Nam, đòi hỏi các tổ chức tài chính và cơ quan quản lý phải nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng giao dịch, quản lý rủi ro, và cải thiện hệ thống CNTT để đáp ứng nhu cầu phát triển và tăng trưởng của thị trường trong bối cảnh ngày càng có nhiều công nghệ mới và yêu cầu về tính minh bạch cao hơn.

Lazada Việt Nam và POP MART

Lazada Việt Nam và POP MART 'khuấy động' Ngày Siêu Thương Hiệu

Kinh tế số
Tại Việt Nam, Lazada Việt Nam đã phối hợp cùng POP MART khởi động sự kiện ngày 28/8 trên gian hàng LazMall của POPMART với chương trình giảm giá lên đến 8% và nhận quà tặng độc quyền phiên bản giới hạn đi kèm.
Tiết kiệm hộ gia đình Trung Quốc thúc đẩy chứng khoán tăng vọt: CSI 300 ghi nhận đỉnh cao mới

Tiết kiệm hộ gia đình Trung Quốc thúc đẩy chứng khoán tăng vọt: CSI 300 ghi nhận đỉnh cao mới

Kinh tế số
Các hộ gia đình Trung Quốc đang biến khoản tiết kiệm kỷ lục thành động lực lớn cho thị trường chứng khoán, khi tâm lý lạc quan và nỗi sợ bỏ lỡ cơ hội đầu tư (FOMO) lan rộng. Chỉ số CSI 300 đã tăng gần 22% kể từ đầu tháng 4, đánh dấu giai đoạn tăng trưởng mạnh nhất trong nhiều năm.
Keurig Dr Pepper chi 18 tỷ đô la thâu tóm JDE Peet’s, củng cố mảng kinh doanh cà phê

Keurig Dr Pepper chi 18 tỷ đô la thâu tóm JDE Peet’s, củng cố mảng kinh doanh cà phê

Giao dịch số
Keurig Dr Pepper (KDP) thông báo sẽ mua lại JDE Peet’s – tập đoàn cà phê và trà lớn của Hà Lan trong thương vụ trị giá khoảng 18 tỷ đô la, nhằm củng cố mảng kinh doanh cà phê đang suy yếu tại Mỹ.
Mừng đại lễ 02/9, săn seal công nghệ giá từ 29 nghìn đồng

Mừng đại lễ 02/9, săn seal công nghệ giá từ 29 nghìn đồng

Kinh tế số
Chương trình có tên gọi “Tự hào kết nối chất Việt” sẽ được áp dụng trên toàn hệ thống Di Động Việt từ ngày 27/8 đến hết ngày 2/9/2025.
Ether lập đỉnh lịch sử, Bitcoin lao dốc xóa sạch đà tăng sau Hội nghị Jackson Hole

Ether lập đỉnh lịch sử, Bitcoin lao dốc xóa sạch đà tăng sau Hội nghị Jackson Hole

Giao dịch số
Ether (ETH) đã xác lập mức giá kỷ lục mới vào cuối tuần qua, lần đầu tiên kể từ năm 2021, trong khi Bitcoin (BTC) quay đầu giảm, xóa sạch thành quả từ đợt tăng giá ngắn ngủi hôm thứ Sáu.
