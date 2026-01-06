Xây dựng Niềm tin, Bảo mật và Quyền riêng tư trong thời đại AI

Buổi thảo luận với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu toàn cầu trong lĩnh vực công nghệ, nghiên cứu và đạo đức nhằm phân tích tầm quan trọng của niềm tin, vốn đã trở thành yếu tố then chốt quyết định việc người dùng đón nhận và tương tác với AI, khi công nghệ này ngày càng được đan cài liền mạch vào đời sống thường nhật.

Diễn đàn công nghệ Samsung Tech Forum tại CES 2026 với phiên thảo luận của Trung tâm Nền tảng AI bàn về tầm nhìn kiến tạo niềm tin trong kỷ nguyên AI.

Tham gia sự kiện là các diễn giả Allie K. Miller (CEO Open Machine); Amy Webb (CEO Future Today Strategy Group); Zack Kass (Cố vấn AI toàn cầu tại ZKAI Advisory, nguyên Giám đốc Bộ phận Go-To-Market của OpenAI) và Shin Baik (Giám đốc AI Platform Center (APC) của Samsung Electronics. Tất cả đã cùng nhau thảo luận vấn đề niềm tin cần được gây dựng không phải bằng những tuyên bố hứa hẹn, mà thông qua hành vi nhất quán, dễ hiểu. Tại phiên thảo luận, Samsung đã chia sẻ cách tiếp cận trust-by-design – thiết kế lấy niềm tin làm trọng tâm của các hệ thống AI có tính dự đoán, minh bạch và dễ dàng để người dùng làm chủ.

“Với AI, điều người dùng tìm kiếm là sự minh bạch và khả năng kiểm soát. Họ muốn là người dẫn dắt trong trải nghiệm cá nhân hóa của chính mình – hiểu rõ mô hình AI đang chạy trên thiết bị hay trên đám mây, biết rằng dữ liệu được bảo vệ an toàn, đồng thời nhìn thấy rành mạch phần nào do AI tạo ra và phần nào không. Mức độ hiển thị đó giúp xây dựng sự tự tin. Ở góc độ nhà cung cấp, chúng ta có trách nhiệm hiện diện cùng người dùng bằng việc kiến tạo những trải nghiệm cá nhân hóa dựa trên các thành tố cốt lõi của niềm tin: rõ ràng, bảo mật và trách nhiệm giải trình.” Allie Miller phát biểu.

Đại diện Samsung cũng nhấn mạnh rằng, AI on-device cho phép dữ liệu cá nhân được lưu giữ cục bộ bất cứ khi nào có thể, trong khi trí tuệ dựa trên đám mây được sử dụng có chọn lọc khi cần tốc độ và quy mô lớn hơn, mang lại cho người dùng sự linh hoạt mà không đánh đổi quyền riêng tư.

Samsung khẳng định nền tảng bảo mật Knox và Knox Matrix sẽ là khung bảo mật đa thiết bị từ cấp độ vi xử lý

Phiên thảo luận cũng đề cập đến việc ‘Làm thế nào để bảo mật ngày càng phát triển hơn khi các nền tảng trí tuệ được phân tán trên điện thoại, TV và thiết bị gia dụng?’. Samsung khẳng định nền tảng bảo mật Knox hiện đang bảo vệ hàng tỷ thiết bị từ cấp độ vi xử lý trở lên, cùng với Knox Matrix, khung bảo mật đa thiết bị, đã cho phép các sản phẩm xác thực và bảo vệ lẫn nhau.

“Niềm tin vào AI phải bắt đầu từ bảo mật đã được kiểm chứng, chứ không chỉ là lời hứa. Trong hơn một thập kỷ, Samsung Knox đã cung cấp nền tảng bảo mật sâu rộng, được thiết kế để bảo vệ dữ liệu nhạy cảm ở mọi lớp. Nhưng niềm tin không chỉ nằm ở một thiết bị đơn lẻ -mà cần một hệ sinh thái có khả năng tự bảo vệ. Với Knox, các thiết bị liên tục xác thực và giám sát lẫn nhau, để mỗi thiết bị trở thành một tấm khiên cho phần còn lại, tạo nên môi trường số bền vững và an toàn mà người dùng có thể thực sự tin cậy.” Ông Shin Baik chia sẻ.

Tuy nhiên, ông Shin Baik cũng nhấn mạnh rằng: niềm tin sẽ lớn dần khi AI thể hiện hành vi dễ dự đo đoán và an toàn trên nhiều thiết bị, người dùng cần các tín hiệu hiển thị rõ ràng về khả năng kiểm soát thay vì những hệ thống mang tính “black box – hộp đen.”

Tại đây, đại diện Samsung cũng chỉ ra các quan hệ đối tác với những nhà lãnh đạo hàng đầu như Google và Microsoft là giải pháp giúp hãng tăng cường các nghiên cứu chung về bảo mật, khả năng tương thích và cơ chế bảo vệ toàn hệ sinh thái.

Ở một góc nhìn khác, Allie Miller đề cao vai trò của minh bạch đối với người dùng, bao gồm việc nhận biết rành mạch mô hình AI đang chạy ở đâu? dữ liệu được sử dụng thế nào? và các nhãn dán thể hiện rõ phần nào do AI vận hành và phần nào không?

Trong khi đó, Zack Kass bổ sung rằng dù thông tin sai lệch và việc lạm dụng AI là thách thức hiện hữu, ông tin rằng: “Với mỗi rủi ro luôn tồn tại một biện pháp đối phó, và bản thân công nghệ sẽ đóng vai trò trọng yếu trong việc giảm thiểu mặt trái của AI.”

Bà Amy Webb lại đánh giá cao mối liên hệ giữa niềm tin và thói quen mua sắm của người tiêu dùng. “Tôi không cho rằng họ đưa ra quyết định chỉ dựa trên yếu tố tin cậy. Mọi người không trả tiền cho niềm tin đơn thuần. Họ không mua sản phẩm vì tin cậy, mà vì sự tiện lợi. Nếu thành tố AI có thể thu hút và giúp cuộc sống dễ dàng, thoải mái hơn, nó sẽ trở thành yếu tố thúc đẩy mạnh mẽ,” bà nói.

Zack Kass cũng nhận định rằng ở khía cạnh tin cậy, chúng ta cần được nhìn nhận song hành với giáo dục người dùng, khi AI ngày càng “vô hình” trong trải nghiệm.

Kết luận phiên thảo luận, các chuyên gia cho rằng những công nghệ có khả năng xây dựng niềm tin dài hạn sẽ là các giải pháp ưu tiên bảo mật, minh bạch và quyền lựa chọn sẽ là ưu tiên hàng đầu của người tiêu dùng. Khi AI trở nên ngày càng phổ biến và tiệm cận, cách tiếp cận có trách nhiệm từ các nhà cung cấp như Samsung sẽ quyết định mức độ gắn kết của xã hội với kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.