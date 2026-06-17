Chương trình truyền tải thông điệp “Chăm sóc sức khoẻ chủ động mỗi ngày – Vì một Việt Nam khỏe mạnh”, cũng như nâng cao nhận thức và thúc đẩy hành động của người Việt trong việc bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng.

Với hệ sinh thái Galaxy liền mạch và AI cá nhân hoá, sẽ giúp nêu bật những bước tiến nhỏ về sức khỏe mỗi ngày, thúc đẩy người dùng thay đổi hành vi sống khoẻ bền vững. Bên cạnh các giải pháp công nghệ vượt trội, chiến dịch còn mang đến chuỗi hoạt động cộng đồng thiết thực phối hợp cùng Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương, Bộ Y tế (T5G).

Samsung tiếp tục triển khai chiến dịch “Tiếp từng bước tiến”

Chương trình được ra đời sau khi Samsung thực hiện khảo sát Nghiên cứu Sức khỏe Hệ sinh thái Đông Nam Á và Châu Đại Dương, theo đó người trưởng thành tại khu vực nói chung đặt sức khỏe là ưu tiên quan trọng nhất chỉ sau tài chính và gia đình. Tuy nhiên, việc thực hiện vẫn còn rời rạc, dẫn đến khoảng cách giữa nỗ lực và kết quả. Khảo sát nội bộ này của Samsung cũng ghi nhận trung bình người trưởng thành tại khu vực chỉ dành khoảng 6 giờ 59 phút cho giấc ngủ mỗi đêm, thấp hơn mức 7–9 giờ theo khuyến nghị. Mức độ căng thẳng của người tham gia khảo sát tại Việt Nam cũng đạt mức 30-41%, cao hơn mức trung bình của khu vực Đông Nam Á và Châu Đại Dương là 20-29%.

Với tầm nhìn cam kết trao quyền cho người dùng bằng công nghệ và tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người, chương trình này nhằm chung tay giúp người dùng thúc đẩy chăm sóc sức khỏe chủ động và dễ dàng thông qua hệ sinh thái thiết bị liền mạch, sử dụng AI phân tích liên tục để hướng dẫn người dùng thay đổi hành vi bền vững.

Thông qua các mô hình trí tuệ nhân tạo như Galaxy AI trên thiết bị di động, Bespoke AI trên thiết bị điện tử gia dụng và Vision AI trên thiết bị nghe nhìn, Samsung đang hỗ trợ người dùng Việt Nam xây dựng lối sống lành mạnh hơn, với trải nghiệm đồng bộ và thống nhất.

Chương trình truyền thông “Chăm sóc sức khỏe chủ động mỗi ngày – Vì một Việt Nam khỏe mạnh” được triển khai với nhiều hoạt động đa dạng trong nửa cuối năm 2026.

Chiến dịch “Tiếp từng bước tiến” là chương trình truyền cảm hứng để người Việt thay đổi bản thân từ những thói quen nhỏ nhất.

Theo đó, giải chạy cộng đồng Galaxy Run do Samsung Việt Nam tổ chức, với sự đồng hành của Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung Ương (Bộ Y tế) và Báo VNExpress sẽ tổ chức tại TP.HCM vào ngày 21/06/2026 tới đây dự kiến chào đón khoảng 5.000 lượt người dân tham gia.

Bên cạnh đó là chuỗi hội thảo chuyên đề, bao gồm Hội thảo nâng cao năng lực truyền thông của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật các tỉnh, thành phố (CDC) với nội dung tập trung thảo luận về ứng dụng công nghệ số và các thiết bị thông minh trong theo dõi, quản lý sức khỏe, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Hội thảo dành cho sinh viên nhằm cung cấp thông tin về cách thức chăm sóc sức khỏe chủ động, các chỉ số theo dõi sức khỏe giúp giới trẻ xây dựng thói quen tự chăm sóc bản thân.

Nêu bật từng bước tiến nhỏ, trân trọng nỗ lực sống khỏe bền vững.

Với hệ sinh thái công nghệ của Samsung như Galaxy S26 series và đồng hồ thông minh Galaxy Watch8 series, kết nối liền mạch thông qua Galaxy AI được xem là giải pháp giúp người dùng chủ động xây dựng lối sống khỏe một cách linh hoạt và phù hợp với chính mình.

Thay vì đề ra những thay đổi lớn, AI cá nhân hóa sẽ giúp người dùng bắt đầu từ những thói quen nhỏ nhưng phù hợp và có thể duy trì lâu dài. Bằng việc lượng hóa những thay đổi tích cực của người dùng thành điểm số, chỉ số và cấp độ trực quan tại ứng dụng Samsung Health - trung tâm dữ liệu sống khỏe trên Galaxy S26 series Samsung khiến những nỗ lực và bước tiến nhỏ trở nên đáng trân trọng.

Không chỉ tác động lên từng cá nhân riêng lẻ, chiến dịch “Tiếp từng bước tiến” còn hướng đến mục tiêu gắn kết cộng đồng thông qua mục “Together” và mục “Thể dục” trên ứng dụng Samsung Health.

Ngoài ra, Samsung hiện cũng đang tổ chức sân chơi Galaxy Running Club định kỳ vào mỗi cuối tuần tại Hà Nội và TP.HCM để tạo môi trường rèn luyện thể chất bền vững cho người yêu vận động.

Có thể nói, với nhiều sáng kiến đa dạng, chiến dịch “Tiếp từng bước tiến” đang truyền cảm hứng mạnh mẽ, nơi mỗi thay đổi tích cực, dù nhỏ, đều đáng được ghi nhận trên hành trình sống khỏe mỗi ngày.