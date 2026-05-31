Đón đầu mùa Worldcup, Haier ra mắt dải sản phẩm TV thế hệ mới

Đón đầu Worldcup, Haier ra mắt dải sản phẩm TV thế hệ mới

Dòng TV Haier M96 Series với kích thước 100inch

Theo chia sẻ từ đại diện Haier, dòng TV Haier M96 Series sẽ có:

Tuyệt tác hiển thị QD-MiniLED: Là sự kết hợp giữa công nghệ Chấm lượng tử Quantum Dots và hệ thống đèn nền MiniLED, với khả năng tái tạo màu sắc độ chuẩn xác lên đến 99%, độ sáng nổi bật hơn 2.000 nits cùng độ tương phản cao nhờ khả năng kiểm soát ánh sáng đa vùng.

Tuyệt tác âm thanh chuẩn phòng thu - Sound by KEF: Loa thanh tích hợp được tinh chỉnh bởi KEF - thương hiệu âm thanh danh tiếng toàn cầu đến từ Anh Quốc, cùng hệ thống loa 6.2.2 kênh, tổng công suất lên đến 128W, kiến tạo không gian âm vòm mạnh mẽ, sống động.

Sức mạnh UltraSense AI - Hiệu năng đẳng cấp, Chuyển động mượt mà: Chip xử lý đa nhiệm UltraSense AI tối ưu hình ảnh và âm thanh theo thời gian thực, kết hợp tần số quét thực 144Hz và tần số quét chơi game 240Hz, mang đến chuyển động siêu mượt, triệt tiêu hoàn toàn hiện tượng xé hình và giật lag.

Thiết kế Zero Gap - Chuẩn thẩm mỹ hiện đại: Thiết kế ôm sát tường gần như không khe hở, kết hợp hệ thống quản lý dây cáp tinh gọn ở mặt lưng, tạo nên tổng thể liền mạch tinh tế như một tác phẩm nghệ thuật trong không gian sống hiện đại.

Bên cạnh đó, Haier còn có dòng MiniLED M92 với đa dạng kích thước khung hình lướn 75 và 65inch

Ngoài dòng sản phẩm QD-MiniLED M96 series, Haier còn mang đến các dòng sản phẩm đa dạng, đáp ứng mọi chuẩn mực giải trí khắt khe nhất của người dùng. Ví dụ như Dòng MiniLED M92: với tùy chọn kích thước lớn 75" & 65” mang đến trải nghiệm tuyệt tác sắc màu, nổi bật với sức mạnh phân tích hình ảnh từ chip UltraSense AI đa nhiệm.

Dòng QLED S85 Series: Đa dạng tùy chọn kích thước 75" 65" & 55”, màu sắc rực rỡ cùng chuẩn âm thanh vòm Dolby Atmos và tần số quét gaming 120Hz.

Haier cũng mang đến thêm lựa chọn mới với dòng QLED S85 Series

Đáng chú ý, đón đầu mùa Worldcup 2026, Haier triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt dành riêng cho khách hàng tiên phong. Cụ thể, khi mua TV Haier QD-MiniLED 100 inch khách hàng sẽ được nhận voucher giảm giá đến 20 triệu đồng và tặng kèm tủ lạnh Haier Horizon HM829AWMBVNU1 trị giá 35,99 triệu đồng.

Mua TV Haier MiniLED 75 inch và 65 inch khách hàng sẽ được tặng kèm máy rửa chén Haier HDWA18-686BK3 trị giá 15,59 triệu đồng.