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Dạo quanh thị trường TV mùa World Cup 2026

ĐT&ƯD

ĐT&ƯD

08:32 | 01/07/2026
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Kể từ đầu năm nay, thị trường đã đón nhận rất nhiều ‘gương mặt mới’ đến từ các thương hiệu đã rất quen thuộc với người tiêu dùng Việt Nam như TCL, Samsung, LG, Sony,...
Lễ khai mạc World Cup 2026: Đại tiệc bóng đá tại sân Azteca Một vòng sự kiện 'See the Unseen' của TCL Toàn cảnh sự kiện 'Khai mở hệ sinh thái công nghệ 2026'

Một điểm dễ nhận thấy nhất của thị trường tivi năm nay trước thềm World Cup 2026 đó là sự dịch chuyển thú vị của các kích thước màn hình lớn. Theo đó, hầu như tất cả các thương hiệu đều tung ra các kích thước từ khủng đến cực khủng, và kích thước khung hình 75inch đã chính thức lên ngôi, trở thành kích thước khung hình được ưa chuộng nhất ở thời điểm hiện tại.

Thật ra, sự dịch chuyển này cũng không quá khó hiểu, khi mà vạch xuất phát được đưa ra từ chính nhu cầu xem bóng đá của người tiêu dùng. Thay vì kích thước 55-65 inch được xem là chuẩn mực cho phòng khách thì với người có nhu cầu xem bóng đá thì tivi càng to xem càng đã.

Dạo quanh thị trường TV mùa World Cup 2026
TCL, thương hiệu TV màn hình cực lớn số 1 toàn cầu

Một nhân tố quyết định đến sự thay đổi đáng chú ý này đó chính là giá bán. Ngày nay giá thành của những chiếc tivi màn hình lớn 75inch đã dễ chịu hơn rất nhiều. Mức giá phổ biến nhất cho ‘vùng chiến sự khốc liệt nhất mùa World Cup năm nay’ vào khoảng 16 đến 28 triệu đồng. Và những cái tên HOT nhất trong phân khúc này có thể kể đến TCL 75C6K/75P8LS, LG QNED 75 inch QNED70B hay Samsung QLED 75Q60/75Q70. Trong đó, TCL 75C6K/75P8LS hiện đang có lợi thế với tấm nền QD-Mini LED chất lượng hơn cả trong tầm giá.

Được đánh giá là thế lực mới đang càn quét các siêu thị điện máy mùa World Cup 2026, TCL gần như phủ kín các phân khúc giá, các kích thước khung hình cũng như các dòng TV từ thấp đến cao, từ QD-Mini LED cho đến Super QD-Mini LED (SQD).

Lý giải cho sức hút mới mang tên TCL, nhiều chuyên gia công nghệ cho rằng hãng đã tung ra rất nhiều model tivi khác nhau, phủ kín các phân khúc giá, đặc biệt là trong tầm giá dưới 30 triệu đồng, người tiêu dùng hoàn toàn có thể sở hữu những chiếc TV với màn hình QD-Mini LED chất lượng có kích thước lên đến 75inch.

Dạo quanh thị trường TV mùa World Cup 2026
Rất nhiều model kích thước lớn đã được TCL ra mắt trước thềm World Cup 2026

Đáng chú ý là ngay trước thềm World Cup 2026, TCL đã có màn ra mắt dòng tivi thế hệ mới cực kỳ ấn tượng hai nhà hát lớn nhất Việt Nam, đó là Nhà hát lớn Hà Nội và Nhà hát lớn Thành phố Hồ Chí Minh để mang đến ấn tượng sâu sắc, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam.

Trở lại với ‘ông vua tầm trung’ TCL 75C6K và 75P8LS, hai model TV bán chạy nhất của TCL trong phân khúc 75inch. Trong đó, 75C6K thuộc phân khúc cận cao cấp, là dòng TV chuyên về hiệu năng hiển thị với công nghệ màn hình QD-Mini LED mới nhất. Công nghệ này là sự hợp giữa tấm nền chấm lượng tử (Quantum Dot) và hệ thống hàng nghìn đèn LED siêu nhỏ (Mini LED) mang đến màu đen sâu thẳm, tiệm cận với OLED, và xóa bỏ hoàn toàn hiện tượng hở sáng hay mờ viền. TCL cũng trang bị tần số quét 144Hz giúp xem bóng đá cực mượt ở những pha chuyển động nhanh. Độ sáng của model tivi này cũng được xem là một điểm nhấn đáng chú ý với 1300 nits, kết hợp với chip AiPQ Processor 3.0 sử dụng AI để tự động nhận diện và tối ưu hóa hình ảnh theo thời gian thực. Trong khi hệ thống âm thanh được bảo toàn bởi thương hiệu âm thanh hàng đầu Nhật bản ONKYO.

Dạo quanh thị trường TV mùa World Cup 2026
Dạo quanh thị trường TV mùa World Cup 2026
Dạo quanh thị trường TV mùa World Cup 2026

TCL C6K là một trong số những model TV cỡ lớn giá cực kỳ hấp dẫn của TCL

Trong khi đó, model mới ra mắt TCL 75P8LS được xem là có mức giá hấp dẫn hơn, giúp phổ cập màn hình lớn đến với mọi nhà. Dòng tivi này hướng đến đại chúng nên được TCL tập trung tối ưu vào kích thước màn hình và sắc màu rực rỡ. Được trang bị công nghệ QD-Mini LED với độ sâu màu ấn tượng.

Một trong những gương mặt mới sáng giá nhất của thương hiệu TCL mà những người ‘sành công nghệ’ khó có thể bỏ qua đó chính là tân binh A400M. Theo nhiều chuyên gia công nghệ thì dòng tivi mới này của TCL được ra đời để đáp ứng đúng nhu cầu của người tiêu dùng cần một chiếc TV có kích thước lớn, đẹp mắt và giá thành hợp túi tiền.

Dạo quanh thị trường TV mùa World Cup 2026
TCL cũng kịp chào sân với dòng TV life style vừa giúp tô điểm không gian sống vừa đáp ứng nhu cầu giải trí của người dùng trong mùa World Cup

Hiện tại, dòng tivi này liên tục cháy hàng tại các siêu thị điện máy lớn nhờ phong cách thiết kế đẹp mắt, đúng chuẩn lifestyle tivi, mà vẫn được TCL trang bị nhiều công nghệ tân tiến vượt trội. Có thể kể đến như độ mỏng ấn tượng chỉ 3,39cm, dễ dàng biến hình thành một chiếc khung tranh kỹ thuật số khi treo lên tường nhờ thiết kế phẳng hoàn toàn. Hay công nghệ QD-Mini LED kết hợp tấm nền HVA đỉnh cao giúp 488 vùng làm mờ cục bộ, ho phép kiểm soát ánh sáng chính xác đến từng khu vực nhỏ. Tấm nền HVA thế hệ mới mang đến tỷ lệ tương phản gốc lên tới 5000:1 (gấp 4 lần tấm nền IPS thông thường), nhờ đó mà khi xem các cảnh quay đêm hay bóng râm trên sân cỏ sẽ có độ sâu và chi tiết vượt trội. Độ phủ màu cũng rất ấn tượng, đạt đến 93% dCI-P3 với hơn 1 tỷ màu sắc, hỗ trợ đầy đủ các định dạng cao cấp như Dolby Vision và HDR10+.

Dạo quanh thị trường TV mùa World Cup 2026
Dạo quanh thị trường TV mùa World Cup 2026
Dạo quanh thị trường TV mùa World Cup 2026

TCL A400 Series với rất nhiều kích thước khung hình để khách hàng lựa chọn, phù hợp với nhiều không gian sống khác nhau

Chưa dừng lại ở đó, là thế hệ tivi mới nên TCL cũng trang bị cho dòng A400 Series bộ xử lý thông minh TSR AiPQ và hệ sinh thái AI Agent giúp tivi có khả năng tự động cân bằng vùng sáng tối bằng AI-Contrast & AI-Color, tối ưu hóa tông màu da người để mang đến trải nghiệm xem tự nhiên nhất. Ngoài ra, công nghệ AI-Motion cũng giúp giảm thiểu hiện tượng bóng mờ trong các phân cảnh hành động nhanh hoặc các pha bóng tốc độ cao, mang đến những khung hình mượt mà hơn. Đồng thời AI Agent là trợ lý ảo chuyên biệt giúp tự động nhận diện bạn đang xem phim hay chơi game để thiết lập thông số hình ảnh lý tưởng nhất mà bạn không cần điều chỉnh bằng tay.

Một ưu điểm rất đáng kể cho các dòng tivi TCL nói chung và dòng A400 Series nói riêng đó là âm thanh Hi-Fi ONKYO và tính năng đồng bộ Tutti Choral giúp mở rộng trường âm thanh theo chiều ngang, mang lại không gian âm thanh ba chiều sống động nhờ tích hợp Dolby Atmos và DTS:X. Trong khi tính ăng Tutti Choral cho phép đồng bộ hoàn hảo loa của TV với các dòng loa thanh của TCL để tạo nên một hệ thống âm thanh vòm hoàn chỉnh tựa như rạp hát tại gia.

Dạo quanh thị trường TV mùa World Cup 2026
A400 Series kích thước 75inch gây chú ý lớn tại sự kiện ra mắt dài sản phẩm mới 2026 vừa qua của TCL

Đặc biệt, ở dòng A400M TCL đã phủ kín mọi kích thước từ 55 inch, 65 inch, 75 inch, 85 inch cho đến 98 inch, với mức giá khởi điểm từ 18 triệu đồng cho phiên bản thấp nhất 55 inch.

Trở lại với thị trường tivi Việt Nam mùa World Cup năm nay, theo đại diện siêu thị Điện Máy Xanh thì người tiêu dùng đã bắt đầu quan tâm đến tivi nhiều hơn ngay từ tháng 3 tháng 4 đến nay vẫn đang nóng lên từng ngày. Trong đó, doanh số TV kích thước lớn từ 75 inch trở lên được dự báo sẽ bùng nổ, tăng từ 60% đến 70%.

Một trong những điểm mới của thị trường tivi năm nay, ngoài sự dịch chuyển lớn về kích thước khung hình thì người tiêu dùng cũng đã bắt đầu quan tâm đến TV AI.

Với sự xuất hiện của Trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Generative AI), việc các dòng tivi cao cấp tích hợp trực tiếp Google Gemini hay Microsoft Copilot đã biến màn hình phòng khách thành một trung tâm dữ liệu sống. Qua đó người tiêu dùng đã có một trải nghiệm xem tivi hoàn toàn mới, thay vì phải sử dụng remote hoặc điện thoại thông minh có kết nối với tivi để gõ các câu lệnh thì nay người tiêu dùng đã có thể ra lệnh bằng giọng nói bằng tiếng Việt một cách dễ dàng. Chính trải nghiệm thú vị này cũng đã góp phần không nhỏ giúp thị trường tivi trở nên sôi động hơn.

Dạo quanh thị trường TV mùa World Cup 2026
Thị trường TV quý 1/2026 ghi nhận sự tăng trưởng bùng nổ của TCL
Có thể bạn muốn biết

Báo cáo mới nhất từ TrendForce cho biết, sản lượng TV xuất xưởng trong quý 1/2026 bất ngờ đạt đỉnh mới sau đại dịch nhờ làn sóng gom hàng sớm của các thương hiệu. Trong bối cảnh đó, TCL đã ghi nhận mức tăng trưởng xuất sắc nhất trong TOP 5 toàn cầu.

Theo đó, tổng sản lượng TV thương hiệu xuất xưởng trên toàn cầu trong quý 1/2026 đạt 47,12 triệu chiếc, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức sản lượng quý 1 cao nhất được ghi nhận kể từ khi đại dịch COVID-19 kết thúc.

Thị phần tivi toàn cầu quý 1 vừa qua đã chứng kiến sự phân hóa rõ rệt giữa các thương hiệu lớn. Trong đó, Samsung vẫn giữ vững ngôi vương về tổng sản lượng, TCL là ngôi sao mới khi ghi nhận tốc độ tăng trưởng vượt trội khi vươn lên vị trí thứ 2 và dẫn đầu ở mảng TV Mini LED..

Thành tích này có được là nhờ chiến lược mở rộng mạnh mẽ tại thị trường Bắc Mỹ và các nền kinh tế mới nổi, đồng thời tập trung tổng lực vào phân khúc cao cấp như Mini LED và màn hình kích thước lớn. Tổng sản lượng xuất xưởng của TCL đã chạm mốc 7,68 triệu chiếc trong quý 1, đạt mức tăng trưởng ấn tượng 11,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Tốc độ bứt phá này giúp TCL thu hẹp đáng kể khoảng cách thị phần với Samsung, tạo thế bám đuổi vô cùng gay gắt.
thị trường TV toàn cầu tivi mùa World Cup 2026 TCL TV kích thước lớn

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Quảng Bình

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Thứ ba, 07/07/2026 15:00
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Thứ ba, 07/07/2026 18:00
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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,540 14,840
Kim TT/AVPL 14,540 14,840
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,540 14,840
Nguyên Liệu 99.99 13,300 13,500
Nguyên Liệu 99.9 13,250 13,450
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,800 14,300
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,750 14,250
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,680 14,230
Cập nhật: 03/07/2026 02:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,400 148,400
Hà Nội - PNJ 145,400 148,400
Đà Nẵng - PNJ 145,400 148,400
Miền Tây - PNJ 145,400 148,400
Tây Nguyên - PNJ 145,400 148,400
Đông Nam Bộ - PNJ 145,400 148,400
Cập nhật: 03/07/2026 02:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,540 14,840
Miếng SJC Nghệ An 14,540 14,840
Miếng SJC Thái Bình 14,540 14,840
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,500 14,800
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 13,990 14,690
Trang sức 99.99 14,000 14,700
Cập nhật: 03/07/2026 02:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,454 14,842
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,454 14,843
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,453 1,483
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,453 1,484
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,433 1,468
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 138,347 145,347
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,761 110,261
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,484 99,984
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 80,207 89,707
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 76,243 85,743
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,872 61,372
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Cập nhật: 03/07/2026 02:00
Ngoại tệ Mua Bán
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Ngân hàng TCB
AUD 17599 17872 18451
CAD 17971 18246 18865
CHF 31978 32360 33009
CNY 0 3831 3924
EUR 29365 29585 30666
GBP 34244 34635 35573
HKD 0 3221 3423
JPY 156 160 166
KRW 0 16 18
NZD 0 14623 15210
SGD 19779 20061 20631
THB 704 767 821
USD (1,2) 26023 0 0
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Cập nhật: 03/07/2026 02:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
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USD 26,105 26,105 26,465
USD(1-2-5) 25,061 - -
USD(10-20) 25,061 - -
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LAK - 0.89 1.24
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Cập nhật: 03/07/2026 02:00
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USD 26,085 26,105 26,465
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SGD 19,946 20,026 20,611
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CAD 18,166 18,239 18,806
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Cập nhật: 03/07/2026 02:00
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CNY 3812 3837 3972.5
CZK 0 1190 0
DKK 0 4025 0
EUR 29554 29584 31309
GBP 34570 34620 36377
HKD 0 3355 0
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KHR 0 6.097 0
KRW 0 16.6 0
LAK 0 1.165 0
MYR 0 6600 0
NOK 0 2710 0
NZD 0 14751 0
PHP 0 395 0
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Cập nhật: 03/07/2026 02:00

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