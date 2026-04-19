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Một vòng sự kiện 'See the Unseen' của TCL

Hồng Nhung

Hồng Nhung

16:55 | 19/04/2026
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Đúng với tên gọi “Khai mở hành trình giác quan” TCL đã tổ chức sự kiện lớn chưa từng có ngay tại Nhà hát thành phố, một trong những địa điểm không thể trung tâm hơn.
TCL tiếp lửa tinh thần thể thao Việt Nam CES 2026: Khi 'trí tuệ vật lý' đánh thức những giấc mơ lười biếng của loài người TCL ra mắt thế hệ điều hòa mới, với tâm điểm là dòng máy lạnh khí tươi FreshIN 3.0

Điểm thú vị của sự kiện lần này không chỉ nằm ở nơi tổ chức mà còn là sự gắn kết giữa tiềm lực công nghệ toàn cầu, đồng hành cùng bản sắc Việt.

Một vòng sự kiện “See the Unseen” của TCL
Sự kiện “See the Unseen” của TCL được tổ chức tại Nhà hát lớn Thành phố

“Việc lựa chọn Nhà Hát Thành Phố - một điểm đến về văn hoá và di sản của người Việt, để chia sẻ và trình diễn những đột phá công nghệ phản ánh cam kết của chúng tôi: dùng sức mạnh công nghệ toàn cầu để nâng tầm phong cách sống và đồng hành cùng sự phát triển của người Việt sau hơn 27 năm gắn bó.” Ông Yi Pengwei - Tổng Giám đốc TCL Việt Nam chia sẻ tại sự kiện.

Một vòng sự kiện “See the Unseen” của TCL
Ông Yi Pengwei - Tổng Giám đốc TCL Việt Nam chia sẻ tại sự kiện

Tại đây, tất cả khách mời đã được chứng kiến màn trưng bày mãn nhãn lớn nhất từ trước đến nay của TCL, nơi thương hiệu TV màn hình lớn số 1 toàn cầu đã mang đến rất nhiều dòng sản phẩm mới, trong đó đáng chú ý nhất là model TV C8L SQD-Mini LED TV và dòng TV khung tranh Fashion QD-Mini LED A400 Series.

Một vòng sự kiện “See the Unseen” của TCL
Dòng TV C8L SQD-Mini LED TV tthế hệ mới của TCK với thiết kế không viền Zero Border

Trong đó, C8L SQD-Mini LED TV được xem tuyệt tác khẳng định vị thế dẫn đầu của TCL trong phân khúc TV màn hình lớn. Sản phẩm gây ấn tượng với thiết kế không viền Zero Border, mang lại trải nghiệm xem tràn viền đầy cuốn hút, kết hợp công nghệ SQD-Mini LED với 3 đột phá cùng 5 tính năng vượt trội, bao gồm:

Hiệu năng đỉnh cao: Hệ thống đèn nền mật độ siêu cao với 4.032 vùng sáng và độ sáng lên đến 6.000 nits, giúp tái tạo độ tương phản sâu và chi tiết sắc nét tuyệt đối.

Đột phá âm thanh: Sự kết hợp cùng thương hiệu âm thanh hạng sang Bang & Olufsen thiết lập chuẩn mực mới cho trải nghiệm nghe nhìn cao cấp.

Để có thể giúp khách tham quan cảm nhận hết được những ưu thế vượt trội của công nghệ và âm thanh, TCL đã thiết lập các khu trải nghiệm chuyên biệt, nơi mà TCL có thể phô diễn năng lực xử lý hình ảnh một cách toàn diện nhất. Ví dụ như tại khu Game Zone, nơi TCL trưng bày dòng màn hình chơi game OLED và QD-Mini LED, mang đến hiệu năng siêu mượt, tốc độ phản hồi nhanh và hình ảnh chân thực vượt trội, tối ưu cho trải nghiệm chơi game đỉnh cao.

Một vòng sự kiện “See the Unseen” của TCL
Mẫu TV QD-Mini LED 115 inch khổng lồ

Hay tại khu Home Cinema, khách tham quan cảm nhận rõ sự ‘choáng ngợp” của mẫu TV QD-Mini LED 115 inch khổng lồ, tái hiện trải nghiệm điện ảnh tại gia. Đồng thời, TCL cũng nhấn mạnh rằng, dòng P8LS QD-Mini LED có thể cân bằng hoàn hảo giữa hiệu năng và giá thành nhưng vẫn sở hữu công nghệ đèn nền Mini LED tiên tiến, cùng RM7L RGB-Mini LED TV nổi bật với khả năng xử lý màu sắc RGB sống động, mang đến hình ảnh rực rỡ và giàu chiều sâu.

Một vòng sự kiện “See the Unseen” của TCL
Dòng TV Fashion QD-Mini LED A400 Series là một dòng TV hoàn tàon mới với thông điệp "nghệ thuật trên từng inch"

Ở khu vực trải nghiệm dòng TV Fashion QD-Mini LED A400 Series. Với thông điệp nghệ thuật trên từng inch, TCL đã cho thấy, TV không còn là thiết bị điện tử đơn thuần mà là một tuyên ngôn thẩm mỹ. Thông điệp “Nghệ thuật trên từng inch” được thể hiện rõ qua thiết kế tinh tế, lớp phủ chống chói và công nghệ bảo vệ mắt NXTVISION, đáp ứng hoàn hảo gu sống hiện đại và cá tính của người dùng. Đây cũng là dòng TV Lifestyle hiếm hoi trên thị trường được trang bị tấm nền QD-Mini LED tiên tiến nhất trong phân khúc.

Một vòng sự kiện “See the Unseen” của TCL
Một vòng sự kiện “See the Unseen” của TCL
Một vòng sự kiện “See the Unseen” của TCL

Dòng TV Fashion QD-Mini LED A400 Series trải đều các kích thước khung hình từ 43 đến 75inch

Bên cạnh giải pháp nghe nhìn vượt trội cùng hàng loạt công nghệ mới lần đầu tiên được trình diễn, TCL còn khẳng định tầm nhìn về một ngôi nhà thông minh toàn diện, với những giải pháp đột phá được thể hiện rõ qua từng sản phẩm mang tới trưng bày.

Một vòng sự kiện “See the Unseen” của TCL
Dòng máy lạnh khí tươi FreshIN 3.0

Với máy lạnh khí tươi FreshIN 3.0: TCL khẳng định vị thế Top 1 toàn cầu về máy lạnh khí tươi, thông qua việc chủ động dẫn trực tiếp oxy tươi từ ngoài trời vào trong phòng, kết hợp cùng hệ thống lọc bụi mịn đa tầng để đảm bảo bầu không khí luôn trong lành. Đặc biệt, dòng máy lạnh này còn giúp nâng tầm tiện nghi với tính năng điều khiển giọng nói AI (AI Voice Control), cho phép tương tác rảnh tay chỉ bằng những câu lệnh đơn giản.

Một vòng sự kiện “See the Unseen” của TCL
Ở ngành hàng sản phẩm gia dụng, TCL mang đến hai sản phẩm đỉnh cao là máy giặt sấy đa năng và tủ lạnh Free Built-in

Ở nhóm ngành sản phẩm gia dụng, TCL mang đến hai sản phẩm đỉnh cao là máy giặt sấy đa năng với thiết kế đột phá, lồng giặt lớn giúp quần áo được giặt sạch sâu và giảm nhăn hiệu quả. Sản phẩm tích hợp công nghệ sấy bảo vệ sợi vải và giặt diệt khuẩn chuyên sâu, đảm bảo an toàn tối đa cho sức khỏe gia đình. Và tủ lạnh Free Built-in, dòng tủ lạnh thiết kế âm tường tinh tế, giúp tối ưu hóa diện tích và mang lại vẻ đẹp sang trọng cho không gian bếp hiện đại.

Một vòng sự kiện “See the Unseen” của TCL
Một vòng sự kiện “See the Unseen” của TCL

Cùng với đoa là các thiết bị di động và trợ lý thông minh Robot TCL AiMe

Ở nhóm ngành sản phẩm di động, TCL cũng mang đến máy tính bảng NXTPAPER thế hệ mới, giúp bảo vệ mắt độc quyền, hướng tới môi trường sống tự động hóa và cá nhân hóa trải nghiệm số của người dùng.

Và cuối cùng là trợ lý thông minh Robot TCL AiMe, "linh hồn" của hệ sinh thái với khả năng tương tác cảm xúc và kết nối liền mạch các thiết bị.

Một vòng sự kiện “See the Unseen” của TCL
Một vòng sự kiện “See the Unseen” của TCL
Một vòng sự kiện “See the Unseen” của TCL

Tại sự kiện “See the Unseen – Khai mở hành trình giác quan” TCL thể hiện tầm nhìn chiến lược của hãng đối với thị trường Việt Nam, đặc biệt là trong năm 2026 này

Từ những mẫu TV hàng đầu thế giới đến những sản phẩm gia dụng để tạo nên một hệ sinh thái nhà thông minh hoàn chỉnh, sự kiện “See the Unseen – Khai mở hành trình giác quan” của TCL đã mang đến cái nhìn toàn cảnh về một tương lại với nhiều dấu ấn sẽ được ghi nhận trong năm 2026 này.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, đại diện TCL và Ủy ban Olympic quốc gia cũng đã trao tặng những phần quà giá trị cho các vận động viên tiêu biểu, khẳng định vai trò là đối tác chính thức của Ủy ban Olympic Việt Nam và đối tác Toàn cầu của Olympic/Paralympic đến năm 2032. Tuyên ngôn “Dẫn đầu công nghệ, Sống đỉnh phong cách” tiếp tục là cam kết và định hướng của TCL trong việc dẫn dắt ngành hiển thị toàn cầu và đồng hành cùng người tiêu dùng Việt nâng tầm chất lượng sống mỗi ngày.

TCL See the Unseen Dòng TV Fashion QD-Mini LED A400 Series Dòng TV C8L SQD-Mini LED TV tthế hệ mới gia dụng thông minh

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 28/09/2026 07:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,090 14,490
NL 99.99 13,550
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
Trang sức 99.9 13,800 14,400
Trang sức 99.99 13,810 14,410
Cập nhật: 28/09/2026 07:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,414 14,442
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,414 14,443
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,409 1,439
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,409 144
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,384 1,429
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 134,485 141,485
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,536 107,336
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 87,532 97,332
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,528 87,328
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,669 83,469
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,945 59,745
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Cập nhật: 28/09/2026 07:00
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AUD 17711 17985 18561
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NZD 0 14381 14976
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Cập nhật: 28/09/2026 07:00
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Cập nhật: 28/09/2026 07:00
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Cập nhật: 28/09/2026 07:00
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MYR 0 6470 0
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NZD 0 14515 0
PHP 0 380 0
SEK 0 2635 0
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SJC 9999 14140000 14140000 14440000
SBJ 13000000 13000000 14440000
Cập nhật: 28/09/2026 07:00

Chuyển động số

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Hà Nội tìm lời giải cho bài toán bãi đỗ xe và hạ tầng sạc điện

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