TCL tiếp lửa tinh thần thể thao Việt Nam

Cụ thể, TCL đã đồng hành cùng các VĐV Điền Kinh - Nguyễn Thị Oanh, VĐV Bơi Lội - Trần Hưng Nguyên và VĐV Trần Thị Thanh Thúy – Đội trưởng Đội tuyển Bóng chuyền nữ Việt Nam. Sự gắn bó này thể hiện cam kết lâu dài của TCL trong việc lan tỏa những giá trị tích cực của thể thao, đồng thời mang công nghệ đến gần hơn với đời sống của những cá nhân luôn nỗ lực vượt qua giới hạn bản thân.

Đặc biệt, tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33, các vận động viên Nguyễn Thị Oanh và Trần Hưng Nguyên giành Huy chương Vàng, tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu ở các bộ môn điền kinh và bơi lội. Trong khi Trần Thị Thanh Thúy cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành Huy chương Bạc, ghi dấu bằng tinh thần thi đấu kiên cường và vai trò thủ lĩnh trên sân đấu. Những thành tích này là kết quả của quá trình rèn luyện nghiêm túc, ý chí bền bỉ và tinh thần cống hiến vì màu cờ sắc áo.

Đại diện TCL và các liên đoàn thể thao trao thưởng cho vận động viên xuất sắc tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33

Và để ghi nhận cũng như khích lệ tinh thần ấy, mới đây đại diện TCL phối hợp cùng đại diện các liên đoàn thể thao đã trực tiếp trao tặng những phần thưởng ý nghĩa đến các vận động viên xuất sắc.

Cụ thể, TCL đã trao tặng TV 85C8K QD-Mini LED cho các vận động viên giành Huy chương Vàng – Nguyễn Thị Oanh và Nguyễn Hưng Nguyên. Đây là dòng TV QD-Mini LED cao cấp với độ sáng vượt trội, khả năng hiển thị sắc nét và thiết kế ZeroBorder không viền, mang đến trải nghiệm hình ảnh liền mạch và sống động. Sản phẩm còn được tích hợp hệ thống âm thanh Bang & Olufsen (B&O), giúp hoàn thiện trải nghiệm giải trí tại gia với chất lượng hình ảnh và âm thanh cao cấp.

VĐV Nguyễn Thị Oanh nhận TV TCL 85C8K QD-Mini LED cho thành tích Huy chương Vàng

Đồng thời, TCL cũng trao tặng TV TCL 75C6K QD-Mini LED cho vận động viên giành Huy chương Bạc - Trần Thị Thanh Thúy. Dòng TV này nổi bật với công nghệ hiển thị sống động, bộ vi xử lý thông minh AiPQ Pro và tần số quét 144Hz mượt mà, đáp ứng tốt nhu cầu theo dõi các trận đấu thể thao tốc độ cao cũng như các nội dung giải trí thường ngày.

Nhìn lại chặng đường vừa qua, vận động viên Nguyễn Thị Oanh chia sẻ: “Sau những ngày thi đấu căng thẳng, món quà là chiếc TV TCL màn hình lớn thực sự rất ý nghĩa với tôi. Đây không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực vừa qua, mà còn mang đến những phút giây thư giãn, tái tạo năng lượng và tiếp thêm động lực để tôi tiếp tục chinh phục các mục tiêu phía trước.”

Không chỉ là phần thưởng ghi nhận thành tích, những chiếc TV TCL màn hình lớn còn góp phần tạo nên không gian kết nối và tái tạo năng lượng, nơi các vận động viên có thể sống lại những khoảnh khắc chiến thắng và chuẩn bị cho những chặng đường tiếp theo.

Khoảnh khắc vinh danh VĐV Trần Hưng Nguyên

Thông qua sự đồng hành cùng các nhà vô địch và những hoạt động ghi nhận sau giải đấu, TCL tiếp tục theo đuổi định hướng phát triển gắn liền với thể thao và cộng đồng, nơi mỗi nỗ lực bền bỉ đều được trân trọng và tiếp thêm động lực để lan tỏa những giá trị tích cực.

“Với TCL, thể thao không chỉ là những khoảnh khắc chiến thắng được vinh danh, mà là hành trình dài của sự kiên trì, vượt qua giới hạn và không ngừng vươn lên. Chúng tôi tin rằng khi những nỗ lực ấy được tiếp sức đúng lúc, chúng sẽ trở thành nguồn cảm hứng để mỗi cá nhân chạm tới phiên bản tốt hơn của chính mình.” Đại diện TCL Việt Nam cho biết.

Tiếp nối tinh thần đó, TCL tiếp tục nối dài hành trình tiếp lửa thể thao Việt Nam khi mở rộng sự đồng hành sang Para Games 2026, sát cánh cùng các vận động viên Lê Văn Công, Châu Hoàng Tuyết Loan bộ môn Cử tạ, vận động viên Lê Tiến Đạt bộ môn Bơi lội và vận động viên Trần Văn Nguyên bộ môn Điền kinh – Phóng lao và ném đĩa. Đây là những gương mặt đại diện cho nghị lực phi thường và khát vọng vươn lên không ngừng, góp phần lan tỏa mạnh mẽ thông điệp rằng tinh thần thể thao, tinh thần không bỏ cuộc và luôn có sức truyền cảm hứng vượt ra ngoài mọi giới hạn.