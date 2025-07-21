TCL khai trương khu vực trải nghiệm Gaming Zone

Với thông điệp “Chơi game vượt trội – Thống lĩnh tuyệt đối”, TCL không chỉ khẳng định vị thế trong lĩnh vực công nghệ nghe nhìn, mà còn cho thấy sự đầu tư nghiêm túc vào trải nghiệm chơi game tại gia, lĩnh vực đang tăng trưởng mạnh mẽ và có sức ảnh hưởng lớn trong đời sống giải trí hiện đại.

TCL Gaming Zone với không gian trải nghiệm eSports hiện đại, tích hợp TV QD-Mini LED kích thước lớn nhất thế giới và các thiết bị gaming cao cấp

Khu vực Gaming Zone được thiết kế như một không gian tương tác sôi động, đặc biệt dành cho những bạn trẻ, năng động và đam mê game. Tại đây, game thủ và những người yêu công nghệ có thể trực tiếp trải nghiệm sức mạnh xử lý, tốc độ phản hồi và chất lượng hình ảnh vượt trội từ các thiết bị TCL. Không gian này đóng vai trò như một “cầu nối trải nghiệm”, giúp rút ngắn khoảng cách giữa công nghệ tiên tiến và nhu cầu giải trí thực tế, biến việc chơi game tại gia trở thành một hoạt động thú vị hơn bao giờ hết.

Tại đây TCL mang đến ba thiết bị công nghệ cao cấp được thiết kế tối ưu cho nhu cầu chơi game hiện đại. Nổi bật là TCL X955 Max QD-Mini LED 115 inch đầu tiên và lớn nhất thế giới, từng gây tiếng vang trước đó và tiếp tục chinh phục người dùng nhờ chất lượng hình ảnh siêu thực cùng cảm giác đắm chìm như trong rạp phim. Bên cạnh đó, TCL C6K QD-Mini LED phiên bản 98 inch với độ sáng cực cao, độ tương phản gấp 5 lần tấm nền IPS, cùng tần số quét thực 144Hz giúp mọi hiển thị sắc nét đến ngỡ ngàng, bắt trọn mọi chuyển động tốc độ cao, hạn chế tối đa độ trễ và đặc biệt phù hợp với các tựa game hành động. Đáng chú ý, màn hình gaming QD-Mini LED 300Hz – sản phẩm lần đầu tiên ra mắt tại Việt Nam – đã thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng công nghệ nhờ tốc độ làm mới vượt trội cùng khả năng hiển thị sắc nét, đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của game thủ chuyên nghiệp.

Chiến game trên TV C6K QD-Mini LED cùng tần số quét thực 144Hz

Bên cạnh trải nghiệm sản phẩm, TCL còn mang đến các hoạt động giao lưu cùng KOL như Brim Cánh Cụt, Theanh96, dàn cosplay ấn tượng và loạt minigame hấp dẫn với phần thưởng đa dạng.

Sự ra mắt của khu vực Gaming Zone đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của TCL trong việc tiếp cận thị trường gaming, đồng thời khẳng định chiến lược “lấy trải nghiệm người dùng làm trung tâm” trong mọi hoạt động phát triển sản phẩm.

Với mức giá hợp lý, thiết kế hiện đại và chất lượng công nghệ được khẳng định trên toàn cầu, TCL đang từng bước trở thành lựa chọn hàng đầu của thế hệ trẻ yêu công nghệ tại Việt Nam. Không gian Gaming Zone không chỉ giúp người dùng hiểu rõ hơn về sản phẩm mà còn là nơi kết nối đam mê và cộng đồng, thúc đẩy phong cách sống công nghệ hiện đại.

Rất đông các bạn trẻ check-in tại TCL Gaming Zone

Hiện tại, khu vực TCL Gaming Zone đã chính thức mở cửa tại Trung tâm Mua sắm Nguyễn Kim Phường Bến Thành (TP.HCM), hứa hẹn sẽ trở thành điểm hẹn công nghệ hấp dẫn, nơi mọi trận đấu đều trở nên đáng nhớ hơn bao giờ hết.