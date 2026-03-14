Chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, tỉnh Ninh Bình đã thành lập 8 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, 22 Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, 833 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã; thành lập 2.536 khu vực bỏ phiếu và 2.536 Tổ bầu cử, trong đó có 18 khu vực bỏ phiếu riêng tại các đơn vị đặc thù.

Theo thống kê sơ bộ, toàn tỉnh có 3.150.931 cử tri. Danh sách cử tri đã được niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân và tại các điểm bỏ phiếu. Từ nay đến ngày bầu cử (15/3), các địa phương trong tỉnh tiếp tục rà soát, cập nhật danh sách cử tri, điều chỉnh những biến động (nếu có), nhất là cử tri đi làm ăn xa, khách du lịch, người cao tuổi, người khuyết tật..., bảo đảm quyền bầu cử của công dân.

Đến thời điểm này, các khâu chuẩn bị cho ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kì 2026 - 2031 đã hoàn tất. Trong đó, việc giữ mạch thông tin trong suốt, đảm bảo an toàn tuyệt đối mạng lưới thông tin liên lạc có ý nghiã đặc biệt quan trọng.

Danh sách cử tri được niêm yết công khai tại các khu vực bầu cử.

Với tinh thần dành mọi nguồn lực cao nhất cho công tác bầu cử, các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông chủ động triển khai kỹ lưỡng từ khâu chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực đến phương án sẵn sàng ứng cứu, xử lý mọi tình huống phát sinh. Các đơn vị tích cực phối hợp, hỗ trợ các xã, phường kết nối, đăng nhập và sử dụng phần mềm phục vụ công tác bầu cử.

Là đơn vị chủ lực trong cung cấp hạ tầng viễn thông, VNPT Ninh Bình chủ động rà soát, nâng cấp toàn bộ hệ thống mạng lưới trên địa bàn. Các tuyến cáp quang được kiểm tra, bảo dưỡng và bổ sung thiết bị dự phòng nhằm tăng cường khả năng vận hành an toàn của hệ thống.

VNPT Ninh Bình phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Bầu cử tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ cùng UBND các xã, phường trong việc triển khai đường truyền phục vụ hệ thống phần mềm bầu cử. Đơn vị bố trí cán bộ kỹ thuật trực liên tục để xử lý kịp thời các sự cố phát sinh, bảo đảm thông tin liên lạc ổn định trong suốt thời gian diễn ra bầu cử.

Đơn vị tập trung nâng cấp hạ tầng, triển khai các trạm phát sóng dã chiến 4G, 5G nhằm mở rộng vùng phủ sóng, tăng dung lượng và nâng cao chất lượng dịch vụ. Mục tiêu là đáp ứng nhu cầu liên lạc, truy cập internet của người dân trong thời gian cao điểm, đồng thời bảo đảm hệ thống đường truyền số liệu chuyên dùng phục vụ công tác bầu cử vận hành thông suốt.

Nhân viên VNPT Ninh Bình chỉnh trang cáp viễn thông trên địa bàn phường Nam Định đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ cuộc bầu cử. Nguồn ảnh: Báo Ninh Bình.

Đồng chí Nguyễn Tất Nhiên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Bình, xác định thông tin liên lạc là "mạch máu" của công tác điều hành, chỉ đạo bầu cử. Từ nhận định đó, Sở chỉ đạo các đơn vị rà soát toàn bộ hệ thống mạng viễn thông, hạ tầng truyền dẫn, các điểm kết nối dữ liệu và phương án bảo đảm an toàn thông tin.

Mục tiêu đặt ra là hệ thống thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành bầu cử từ cấp tỉnh đến cơ sở luôn thông suốt, ổn định, tuyệt đối không để xảy ra gián đoạn. Sở cũng yêu cầu chỉnh trang cáp viễn thông nhằm bảo đảm an toàn cháy nổ, giữ mỹ quan đô thị và bảo vệ người dân tại các khu vực tổ chức bầu cử.

Song song với đó, Viettel Ninh Bình triển khai nhiều biện pháp bảo đảm chất lượng mạng viễn thông và internet trong suốt thời gian diễn ra bầu cử. Đơn vị tổ chức kiểm tra toàn diện hệ thống trạm phát sóng, tối ưu hóa mạng lưới và bố trí các tổ kỹ thuật trực 24/24 giờ.

Đại diện Viettel Ninh Bình cho biết đơn vị đã xây dựng phương án bảo đảm thông tin liên lạc với các kịch bản cụ thể, từ dự phòng thiết bị, nguồn điện đến bố trí nhân lực sẵn sàng xử lý sự cố tại chỗ. Mục tiêu là mạng lưới hoạt động ổn định, phục vụ tốt công tác điều hành và nhu cầu thông tin của người dân trong ngày bầu cử.

Được giao nhiệm vụ vận hành phần mềm phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đơn vị giới thiệu khái quát hệ thống quản lý thông tin bầu cử theo từng giai đoạn trước, trong và sau ngày bầu cử. Đơn vị tiếp tục hoàn thiện các tính năng theo chỉ đạo của tập đoàn, bảo đảm phần mềm vận hành thông suốt và hiệu quả. Các kênh hỗ trợ gồm tổng đài, nhóm Zalo và đường dây nóng được duy trì liên tục để tiếp nhận, xử lý kịp thời vướng mắc từ địa phương.

Để thông tin liên lạc thông suốt trên diện rộng, chính quyền địa phương và các đơn vị viễn thông chủ động rà soát, khắc phục các điểm lõm sóng, tập trung vào các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Đồng chí Trần Văn Kiên, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Cúc Phương, cho biết địa bàn xã có địa hình phức tạp, sóng viễn thông không ổn định. Xã hiện còn ba khu vực lõm sóng tại thôn Sấm 1, Sấm 2 và Sấm 3, trong đó có hai khu vực bỏ phiếu với 685 cử tri.

Để bảo đảm thông tin thông suốt phục vụ bầu cử, xã thay mới toàn bộ hệ thống truyền thanh dây dẫn phục vụ tuyên truyền, đồng thời yêu cầu VNPT Ninh Bình lắp đặt thêm thiết bị phát sóng wifi tốc độ cao. Giải pháp này tạo điều kiện để người dân tiếp cận dịch vụ viễn thông và tham gia các hoạt động liên quan đến bầu cử thuận lợi hơn.