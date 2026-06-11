Sự kiện do Bộ Công Thương chỉ đạo, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Công nghiệp (IDC) chủ trì, phối hợp cùng C.I.S Vietnam tổ chức.

Theo Ban tổ chức, kỳ triển lãm năm nay có quy mô khoảng 200 gian hàng với sự tham gia của gần 150 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, chế biến chế tạo, ô tô, xe máy và các ngành công nghiệp liên quan đến giao thông vận tải.

Nhiều thương hiệu lớn góp mặt tại triển lãm như Toyota Việt Nam, Mitsubishi Motors Việt Nam, Samsung Việt Nam, VEAM cùng nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực cơ khí, phụ tùng, vật liệu và công nghệ hỗ trợ sản xuất.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm.

Phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm, ông Phạm Văn Quân, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp - Bộ Công Thương nhấn mạnh, trong bối cảnh nền kinh tế đang hướng tới mục tiêu “Kết nối để phát triển”, sự kết hợp giữa VimExpo và Vietnam AutoExpo có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp Việt Nam với các tập đoàn đa quốc gia, doanh nghiệp FDI và các nhà sản xuất quốc tế.

Triển lãm không chỉ là nơi giới thiệu sản phẩm, công nghệ mới mà còn là diễn đàn để doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội hợp tác, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Trong khuôn khổ triển lãm sẽ diễn ra nhiều hoạt động chuyên ngành như hội thảo, tọa đàm về cơ hội tham gia chuỗi sản xuất quốc tế theo tiêu chuẩn ESG, xu hướng tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu và các giải pháp nâng cao năng lực doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ.

Đặc biệt, chương trình kết nối giao thương (Business Matching) sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp gặp gỡ trực tiếp các nhà mua hàng lớn, trong đó có Toyota Việt Nam, Samsung Việt Nam, Canon Việt Nam, TMT Motors và nhiều doanh nghiệp sản xuất khác.

Theo Ban tổ chức, triển lãm năm nay tiếp tục hướng tới mục tiêu thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ và phát triển sản xuất bền vững trong ngành công nghiệp chế biến chế tạo và giao thông vận tải.

Thông qua các hoạt động trưng bày, kết nối giao thương và hội thảo chuyên sâu, sự kiện được kỳ vọng sẽ góp phần hỗ trợ doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng thời thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ.

VimExpo 2026 và Vietnam AutoExpo 2026 diễn ra từ ngày 11 đến 13/6/2026 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế ICE, Hà Nội. Triển lãm dự kiến thu hút khoảng 10.000 lượt khách tham quan.