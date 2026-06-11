Trace-Tec và VIETES thu hút sự quan tâm của giới chuyên môn toàn cầu khi Triển lãm Quốc tế về Công nghệ Vi sóng 2026 (IMS 2026) bước vào giai đoạn cuối cùng. Sau hai ngày hoạt động sôi nổi cùng hàng ngàn lượt khách tham quan, sự kiện sẽ chính thức khép lại vào ngày mai, để lại dấu ấn về năng lực thiết kế sản phẩm và giải pháp kỹ thuật lõi mà hai doanh nghiệp công nghệ Việt Nam mang tới giới thiệu với bạn bè quốc tế.

Các dòng sản phẩm Trace-Tec và VIETES mang đến triển lãm vi sóng 2026.

Đội ngũ kỹ sư của Trace-Tec và VIETES mang đến khu trưng bày tới sáu mươi mẫu sản phẩm cụ thể để khách tham quan có thể tận tay kiểm chứng từng chi tiết kỹ thuật, trải rộng trên nhiều dòng sản phẩm chủ lực như PCB/PCBA, Alignment System, Filter, Coupler, Switch, Adapter hay Encoder... trong đó dòng sản phẩm PCB/PCBA thu hút sự quan tâm nhất và nhờ vậy gian hàng đã cuốn hút đông đảo khách đến từ các nhà sản xuất linh kiện cùng những tập đoàn công nghệ lớn góp mặt tại sự kiện.

Thống kê lượng khách tham quan trong hai ngày đầu cho thấy gian hàng Trace-Tec và VIETES đón tiếp nhiều nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong ngành kỹ thuật công nghiệp điện tử. Đại diện Viettel tại thị trường Mỹ cùng các nhà sáng lập, kỹ sư và chuyên gia trong ngành đã dành nhiều thời gian trò chuyện với đội ngũ kỹ sư Việt Nam.

Các chuyên gia liên tục tìm đến khu trưng bày để tìm hiểu sâu về quy trình sản xuất, khả năng kiểm soát chất lượng và năng lực đáp ứng những yêu cầu tùy chỉnh cho từng dự án riêng biệt. Qua từng cuộc trao đổi cởi mở, nhu cầu tìm kiếm các giải pháp công nghệ đạt chuẩn mực khắt khe của thị trường quốc tế hiện lên ngày một rõ ràng.

Bên cạnh đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp, khu vực trưng bày của Trace-Tec và VIETES còn chào đón nhiều đoàn kỹ sư cùng chuyên gia đến từ những tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới như Apple, MTC hay Abracon. Các nhà nghiên cứu quốc tế tập trung thẩm định năng lực phát triển sản phẩm, hệ thống tiêu chuẩn đo lường và khả năng tham gia vào chuỗi cung ứng linh kiện bán dẫn đòi hỏi độ phức tạp rất cao.

Ông Nguyễn Duy Chung trực tiếp trao đổi và giới thiệu năng lực sản phẩm với các kỹ sư quốc tế ngay tại khu trưng bày mang thông điệp "Make in Vietnam" Technology.

Sự kiện đồng thời mở ra cơ hội quý giá để hai doanh nghiệp Việt Nam kết nối với cộng đồng kỹ sư Việt kiều đang nắm giữ các vị trí chủ chốt tại Thung lũng Silicon. Mạng lưới đó mở ra triển vọng đưa thương hiệu công nghệ trong nước tiến gần hơn tới trung tâm đổi mới sáng tạo của thế giới.

Hai ngày trực tiếp làm việc cùng thị trường quốc tế mang lại cho Trace-Tec và VIETES góc nhìn chính xác về nhu cầu của các nhà mua hàng lớn. Cơ hội đối thoại trực tiếp với những kỹ sư và chuyên gia quốc tế giúp hai doanh nghiệp Việt Nam đối chiếu, hiệu chỉnh định hướng phát triển sản phẩm sao cho bám sát thực tiễn ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.

Thông qua những cuộc thảo luận với đối tác quốc tế, Trace-Tec và VIETES đang từng bước đưa các sản phẩm mang thương hiệu Việt thâm nhập sâu hơn vào bản đồ công nghệ toàn cầu, và chính những yêu cầu kỹ thuật chi tiết từ đối tác quốc tế trở thành hệ quy chiếu chuẩn xác nhất, giúp doanh nghiệp trong nước mài giũa năng lực công nghệ lõi và tự tin vươn ra biển lớn.