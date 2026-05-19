Thị trường linh kiện RF bùng nổ, cơ hội cho doanh nghiệp Việt

Năm 2026 đánh dấu thời điểm ngành viễn thông và điện tử toàn cầu bước vào chu kỳ tăng tốc ngoài dự báo của nhiều chuyên gia. Theo báo cáo mới nhất của Mordor Intelligence, quy mô thị trường linh kiện định hướng tần số vô tuyến (RF Components) chính thức chạm mốc 49,93 tỷ USD trong năm 2026, và được dự báo tăng lên 90,42 tỷ USD vào năm 2031 với tốc độ tăng trưởng kép 12,61% mỗi năm. Song song với đó, The Business Research Company xác nhận quy mô ngành viễn thông thế giới vượt ngưỡng 3,19 nghìn tỷ USD trong cùng năm.

Trace-Tec tham dự triển lãm IMS 2026 Boston gian hàng 16015 từ ngày 9 đến 11 tháng 6 năm 2026 giới thiệu sản phẩm RF vi sóng Việt Nam.

Quy mô tăng trưởng đó buộc giới công nghệ trong nước không khỏi băn khoăn khả năng doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào tham gia vào cơ hội tăng trưởng này. Làn sóng mật độ hóa hạ tầng 5G-Advanced và các tiêu chuẩn chuẩn bị cho 6G đang tạo ra nhu cầu rất lớn về bộ khuếch đại và bộ lọc xử lý băng thông rộng với độ trễ thấp hơn, và đây chính là dư địa phát triển mà các nhà phát triển giải pháp kỹ thuật chuyên sâu như Trace-Tec đang trực tiếp hướng đến.

Hơn 50 sản phẩm cao tần của Trace-Tec và VIETES trưng bày tại IMS 2025, gồm bảng mạch in, bộ lọc, bộ ghép định hướng và hệ thống căn chỉnh đáp ứng tiêu chuẩn quân sự.

Triển lãm Vi sóng Quốc tế IMS 2026 được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Thomas M. Menino, thành phố Boston, bang Massachusetts, Hoa Kỳ, với chủ đề "Revolutionizing RF" trở thành diễn đàn lý tưởng để các nhà sản xuất giải pháp RF trình diễn năng lực thực sự trước hàng nghìn khách hàng, đối tác và nhà khoa học đầu ngành trên thế giới.

Trace-Tec trưởng thành qua từng kỳ IMS

Trace-Tec bước vào IMS 2026 tại Boston với sự tự tin có căn cứ từ những dữ liệu mà doanh nghiệp tự tích lũy tại IMS 2025 ở San Francisco, khi gian hàng trong lần đầu xuất hiện thu hút gần 3.000 lượt khách tham quan, tạo ra hơn 300 cuộc trao đổi kỹ thuật chuyên sâu với các kỹ sư đầu ngành và ghi nhận sự quan tâm trực tiếp từ khách hàng thuộc 25 quốc gia. Kết quả đó cho thấy sản phẩm công nghệ cao từ Việt Nam hoàn toàn đủ năng lực sánh vai cùng những tên tuổi lớn trong ngành RF thế giới.

IMS 2025 chứng minh năng lực sản xuất của Trace-Tec đạt chuẩn quốc tế, còn IMS 2026 đánh dấu sự chuyển mình sang giai đoạn mở rộng hệ sinh thái sản phẩm theo chiều sâu. Tại Boston, Trace-Tec cùng VIETES giới thiệu hơn 60 danh mục sản phẩm cốt lõi gồm bộ khuếch đại nhiễu thấp (LNA), bộ lọc (Filter), bộ ghép định hướng (Coupler), bộ chuyển đổi (Switch), đầu nối chuyển đổi (Adapter), bảng mạch in (PCB), bảng mạch in lắp ráp (PCBA) và hệ thống căn chỉnh thế hệ mới (Alignment System).

Ông Nguyễn Duy Chung Giám đốc Trace-Tec trực tiếp giới thiệu các giải pháp RF vi sóng với khách hàng quốc tế tại IMS 2025.

Với Trace-Tec, Boston là cơ hội để mở rộng mạng lưới hợp tác quốc tế, cập nhật xu hướng công nghệ và khẳng định vị thế trong hệ sinh thái RF vi sóng toàn cầu. Trong bối cảnh Việt Nam đang triển khai quyết liệt chiến lược phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, sự hiện diện liên tục của doanh nghiệp công nghệ trong nước tại các diễn đàn như IMS 2026 thể hiện cam kết tham gia thực sự vào chuỗi giá trị công nghệ cao toàn cầu.

Duy trì hiện diện tại IMS 2026 giúp Trace-Tec cập nhật trực tiếp các xu hướng RF, Microwave, mmWave và hạ tầng viễn thông thế hệ mới từ cộng đồng nghiên cứu hàng đầu thế giới, đồng thời mở rộng cơ sở dữ liệu đối tác và khách hàng từ thực tế qua từng kỳ triển lãm. Trong một thị trường liên tục tái định hình bởi AI, 5G-Advanced, 6G và công nghệ bán dẫn, con đường doanh nghiệp Việt lựa chọn là phát triển công nghệ bản địa kết hợp chiến lược hợp tác quốc tế, và đây chính là hướng đi giúp tạo ra sản phẩm có giá trị cạnh tranh thực sự trên chuỗi giá trị toàn cầu, thay vì mãi dừng lại ở vai trò gia công và lắp ráp.