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Trace-Tec đưa công nghệ RF vi sóng Việt đến diễn đàn quốc tế IMS 2026 tại Hoa Kỳ

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12:54 | 19/05/2026
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Trace-Tec cùng đối tác VIETES trở lại Triển lãm Vi sóng Quốc tế IMS 2026 tại Boston, Hoa Kỳ từ ngày 9 đến 11/6/2026, mang hơn 60 danh mục sản phẩm RF vi sóng công nghệ cao từ Việt Nam ra sân chơi quốc tế. Dựa trên nền tảng gần 3.000 lượt khách tham quan và hơn 300 cuộc trao đổi kỹ thuật tại IMS 2025, sự kiện năm nay phản ánh tham vọng tham gia sâu vào chuỗi giá trị linh kiện RF toàn cầu trị giá 49,93 tỷ USD của doanh nghiệp công nghệ Việt.
Trace-Tec 'bắt tay' Oriental Motor thúc đẩy ngành công nghiệp tự động hóa tại Việt Nam Trace-Tec mang 50 sản phẩm cao tần công nghệ cao đến triển lãm IMS 2025 tại Hoa Kỳ Trace-Tec chinh phục thị trường công nghệ toàn cầu tại Mỹ

Thị trường linh kiện RF bùng nổ, cơ hội cho doanh nghiệp Việt

Năm 2026 đánh dấu thời điểm ngành viễn thông và điện tử toàn cầu bước vào chu kỳ tăng tốc ngoài dự báo của nhiều chuyên gia. Theo báo cáo mới nhất của Mordor Intelligence, quy mô thị trường linh kiện định hướng tần số vô tuyến (RF Components) chính thức chạm mốc 49,93 tỷ USD trong năm 2026, và được dự báo tăng lên 90,42 tỷ USD vào năm 2031 với tốc độ tăng trưởng kép 12,61% mỗi năm. Song song với đó, The Business Research Company xác nhận quy mô ngành viễn thông thế giới vượt ngưỡng 3,19 nghìn tỷ USD trong cùng năm.

Trace-Tec xác nhận tham dự IMS 2026 tại Boston từ ngày 9 đến 11/6/2026, gian hàng số 16015 tại Trung tâm Triển lãm Thomas M. Menino, bang Massachusetts, Hoa Kỳ. ALT: Banner Trace-Tec tham dự triển lãm IMS 2026 Boston gian hàng 16015 từ ngày 9 đến 11 tháng 6 năm 2026 giới thiệu sản phẩm RF vi sóng Việt Nam.
Trace-Tec tham dự triển lãm IMS 2026 Boston gian hàng 16015 từ ngày 9 đến 11 tháng 6 năm 2026 giới thiệu sản phẩm RF vi sóng Việt Nam.

Quy mô tăng trưởng đó buộc giới công nghệ trong nước không khỏi băn khoăn khả năng doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào tham gia vào cơ hội tăng trưởng này. Làn sóng mật độ hóa hạ tầng 5G-Advanced và các tiêu chuẩn chuẩn bị cho 6G đang tạo ra nhu cầu rất lớn về bộ khuếch đại và bộ lọc xử lý băng thông rộng với độ trễ thấp hơn, và đây chính là dư địa phát triển mà các nhà phát triển giải pháp kỹ thuật chuyên sâu như Trace-Tec đang trực tiếp hướng đến.

Hơn 50 sản phẩm cao tần của Trace-Tec và VIETES trưng bày tại IMS 2025, gồm bảng mạch in, bộ lọc, bộ ghép định hướng và hệ thống căn chỉnh đáp ứng tiêu chuẩn quân sự khắt khe. ALT: Sản phẩm RF vi sóng công nghệ cao Trace-Tec và VIETES tại gian hàng IMS 2025 gồm PCB bộ lọc và hệ thống căn chỉnh Việt Nam.
Hơn 50 sản phẩm cao tần của Trace-Tec và VIETES trưng bày tại IMS 2025, gồm bảng mạch in, bộ lọc, bộ ghép định hướng và hệ thống căn chỉnh đáp ứng tiêu chuẩn quân sự.

Triển lãm Vi sóng Quốc tế IMS 2026 được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Thomas M. Menino, thành phố Boston, bang Massachusetts, Hoa Kỳ, với chủ đề "Revolutionizing RF" trở thành diễn đàn lý tưởng để các nhà sản xuất giải pháp RF trình diễn năng lực thực sự trước hàng nghìn khách hàng, đối tác và nhà khoa học đầu ngành trên thế giới.

Trace-Tec trưởng thành qua từng kỳ IMS

Trace-Tec bước vào IMS 2026 tại Boston với sự tự tin có căn cứ từ những dữ liệu mà doanh nghiệp tự tích lũy tại IMS 2025 ở San Francisco, khi gian hàng trong lần đầu xuất hiện thu hút gần 3.000 lượt khách tham quan, tạo ra hơn 300 cuộc trao đổi kỹ thuật chuyên sâu với các kỹ sư đầu ngành và ghi nhận sự quan tâm trực tiếp từ khách hàng thuộc 25 quốc gia. Kết quả đó cho thấy sản phẩm công nghệ cao từ Việt Nam hoàn toàn đủ năng lực sánh vai cùng những tên tuổi lớn trong ngành RF thế giới.

IMS 2025 chứng minh năng lực sản xuất của Trace-Tec đạt chuẩn quốc tế, còn IMS 2026 đánh dấu sự chuyển mình sang giai đoạn mở rộng hệ sinh thái sản phẩm theo chiều sâu. Tại Boston, Trace-Tec cùng VIETES giới thiệu hơn 60 danh mục sản phẩm cốt lõi gồm bộ khuếch đại nhiễu thấp (LNA), bộ lọc (Filter), bộ ghép định hướng (Coupler), bộ chuyển đổi (Switch), đầu nối chuyển đổi (Adapter), bảng mạch in (PCB), bảng mạch in lắp ráp (PCBA) và hệ thống căn chỉnh thế hệ mới (Alignment System).

Giám đốc Trace-Tec trực tiếp giới thiệu các giải pháp RF vi sóng với khách hàng quốc tế tại gian hàng VIETES - Trace-Tec trong khuôn khổ IMS 2025 ở San Francisco, Hoa Kỳ. ALT: Giám đốc Trace-Tec giới thiệu sản phẩm RF vi sóng Việt Nam với khách hàng quốc tế tại triển lãm IMS 2025 San Francisco.
Ông Nguyễn Duy Chung Giám đốc Trace-Tec trực tiếp giới thiệu các giải pháp RF vi sóng với khách hàng quốc tế tại IMS 2025.

Với Trace-Tec, Boston là cơ hội để mở rộng mạng lưới hợp tác quốc tế, cập nhật xu hướng công nghệ và khẳng định vị thế trong hệ sinh thái RF vi sóng toàn cầu. Trong bối cảnh Việt Nam đang triển khai quyết liệt chiến lược phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, sự hiện diện liên tục của doanh nghiệp công nghệ trong nước tại các diễn đàn như IMS 2026 thể hiện cam kết tham gia thực sự vào chuỗi giá trị công nghệ cao toàn cầu.

Duy trì hiện diện tại IMS 2026 giúp Trace-Tec cập nhật trực tiếp các xu hướng RF, Microwave, mmWave và hạ tầng viễn thông thế hệ mới từ cộng đồng nghiên cứu hàng đầu thế giới, đồng thời mở rộng cơ sở dữ liệu đối tác và khách hàng từ thực tế qua từng kỳ triển lãm. Trong một thị trường liên tục tái định hình bởi AI, 5G-Advanced, 6G và công nghệ bán dẫn, con đường doanh nghiệp Việt lựa chọn là phát triển công nghệ bản địa kết hợp chiến lược hợp tác quốc tế, và đây chính là hướng đi giúp tạo ra sản phẩm có giá trị cạnh tranh thực sự trên chuỗi giá trị toàn cầu, thay vì mãi dừng lại ở vai trò gia công và lắp ráp.

Nhìn lại IMS 2025: Trace-Tec lần đầu đặt dấu ấn Việt tại triển lãm vi sóng lớn nhất thế giới

Năm 2025, Trace-Tec phối hợp cùng đối tác VIETES lần đầu xuất hiện với vai trò nhà trưng bày tại Triển lãm Vi sóng Quốc tế IMS 2025 ở San Francisco, bang California, Hoa Kỳ từ ngày 17 đến 19/6/2025, trong khuôn khổ sự kiện có lịch sử gần 70 năm thu hút hơn 500 nhà sản xuất và 9.000 chuyên gia, lãnh đạo doanh nghiệp cùng nhà khoa học toàn cầu. Trace-Tec mang hơn 50 sản phẩm cao tần công nghệ cao đến giới thiệu, gồm bảng mạch in, bộ khuếch đại nhiễu thấp, bộ ghép định hướng, bộ lọc hốc cộng hưởng dẫn sóng và bộ chuyển đổi, tất cả đều đáp ứng đa dạng băng tần, mức suy hao thấp và tiêu chuẩn quân sự khắt khe.

Ông Nguyễn Duy Chung, Giám đốc Trace-Tec, cho biết sự tham gia IMS 2025 đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong hành trình vươn ra biển lớn, với kỳ vọng mở rộng mạng lưới kết nối quốc tế và góp phần lan tỏa hình ảnh doanh nghiệp Việt trẻ trung, bản lĩnh và sáng tạo ra thế giới.

IMS 2026 Triển lãm Vi sóng Quốc tế Trace-Tec VIETES hệ sinh thái RF

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 137,600 140,600
Hà Nội - PNJ 137,600 140,600
Đà Nẵng - PNJ 137,600 140,600
Miền Tây - PNJ 137,600 140,600
Tây Nguyên - PNJ 137,600 140,600
Đông Nam Bộ - PNJ 137,600 140,600
Cập nhật: 28/10/2026 07:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,870 14,200
Miếng SJC Nghệ An 13,870 14,200
Miếng SJC Thái Bình 13,870 14,200
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,700 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,700 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,700 14,100
Trang sức 99.9 13,380 13,980
Trang sức 99.99 13,390 13,990
Vàng 99.9 12,900
Vàng 99.99 13,060
Cập nhật: 28/10/2026 07:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 139 14,202
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 139 14,203
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 135 139
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 135 1,391
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 133 138
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 129,634 136,634
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,386 10,366
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 84,199 93,999
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 74,538 84,338
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 70,812 80,612
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,902 57,702
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Cập nhật: 28/10/2026 07:00
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HKD 0 3162 3365
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Cập nhật: 28/10/2026 07:00
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MYR 0 6445 0
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PHP 0 380 0
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Cập nhật: 28/10/2026 07:00

Chuyển động số

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