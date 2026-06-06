Lời tòa soạn: Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tham gia sâu vào chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu, câu chuyện về những doanh nghiệp dám đầu tư vào phần giá trị khó nhất luôn mang ý nghĩa truyền cảm hứng. Tạp chí Điện tử và Ứng dụng trân trọng giới thiệu hiệu hành trình của ông Nguyễn Duy Chung, Giám đốc Công ty TNHH Trace-Tec, người kiên trì theo đuổi con đường làm chủ công nghệ lõi để đưa sản phẩm Make in Vietnam bước ra đấu trường quốc tế tại Triển lãm International Microwave Symposium IMS 2026 tổ chức ở Boston, Hoa Kỳ.

Tư duy “làm cho có” và yêu cầu thay đổi từ Chính phủ

Giữa tháng 5/2026, tại Lễ chào mừng Ngày Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã đặt ra yêu cầu với giới nghiên cứu khi nhắc tới tư duy "làm cho có" vốn còn tồn tại trong nhiều đơn vị khoa học công nghệ.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ chào mừng Ngày Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam và Hội nghị triển khai công nghệ chiến lược với chủ đề: “Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số - Động lực chính của mô hình tăng trưởng mới” do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức. Ảnh: Daibieunhandan

Thủ tướng nhấn mạnh các đơn vị nghiên cứu cần tạo ra những giải pháp kỹ thuật có khả năng thương mại hóa, để qua đó tham gia sâu hơn vào mạng lưới sản xuất quốc tế và đóng góp thực chất vào sức cạnh tranh của nền kinh tế. Thông điệp đó chạm đúng vào điểm nghẽn mà ngành công nghiệp kỹ thuật trong nước đang vướng mắc nhiều năm.

Với ông Nguyễn Duy Chung, Giám đốc Công ty TNHH Trace-Tec, định hướng chỉ đạo ấy phản ánh chính xác con đường mà ông kiên trì theo đuổi ngay từ những ngày đầu lập nghiệp. Câu chuyện của doanh nhân Nguyễn Duy Chung cho thấy khoảng cách giữa khẩu hiệu và năng lực thật sự phụ thuộc vào việc doanh nghiệp có dám đầu tư vào phần giá trị khó nhất hay không.

Từ phân phối mạch in đến tham vọng làm chủ công nghệ

Công ty TNHH Trace-Tec ra đời năm 2016 với hoạt động chính là phân phối mạch in PCB theo dịch vụ trọn gói Door to Door. Thời điểm đó, ông Chung chứng kiến thực trạng các doanh nghiệp trong nước phụ thuộc lớn vào nguồn linh kiện nhập khẩu và phần lớn chỉ gia công theo nhu cầu của đối tác nước ngoài. Mô hình phân phối mang lại doanh thu nhưng không tạo ra giá trị bền vững, và đó chính là lý do khiến ông quyết định không dừng lại.

Ông mở rộng năng lực sang mảng PCB/PCBA, rồi từng bước hoàn thiện dây chuyền sản xuất quy mô lớn để phục vụ các đơn hàng OEM và ODM. Chính quá trình trực tiếp vận hành nhà máy giúp ông nhận diện rõ những "điểm nghẽn" kỹ thuật của ngành điện tử trong nước, những thứ mà nếu chỉ đứng ở vai trò phân phối thì khó nhìn thấy.

Ông Nguyễn Duy Chung giới thiệu sản phẩm Make in Vietnam và giải pháp vi sóng của Trace-Tec tại triển lãm IMS.

"Doanh nghiệp nội địa đáp ứng tốt khâu gia công vỏ hoặc lắp ráp thô, nhưng phần giá trị thặng dư cao nhất gồm thiết kế và làm chủ công nghệ lõi thì chúng ta chưa chủ động. Nếu không thay đổi, sản phẩm Việt Nam khó có vị thế khi bước ra thế giới", ông Chung phân tích. Quan điểm trên lý giải vì sao ông chấp nhận đầu tư vào phân khúc thiết bị công nghệ cao, phân khúc đòi hỏi chi phí thiết bị đo kiểm rất lớn cùng đội ngũ chuyên gia trình độ cao mà không phải doanh nghiệp nào cũng đủ kiên nhẫn theo đuổi.

Muốn vươn tới phân khúc công nghệ cao, doanh nghiệp buộc phải xử lý được bài toán độ chính xác và độ ổn định, vốn là yếu tố sống còn trong sản xuất thiết bị điện tử. Ông Chung lần lượt áp dụng hệ thống quản trị ERP vào năm 2022 và chuẩn hóa quy trình nhà máy theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào năm 2023.

Theo ông, việc số hóa quy trình vận hành giúp triệt tiêu các sai số trong vận hành, đồng thời kiểm soát chặt độ ổn định tín hiệu trong suốt quá trình nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Bước chuẩn hóa đó giữ vai trò nền tảng, bởi không có một hệ thống quản trị chuẩn mực thì mọi tham vọng về công nghệ lõi đều khó thành hiện thực.

Cú hích từ San Francisco và bước trở lại Boston

Cơ hội mang tính quyết định đến vào năm 2025, khi ông Chung quyết định đưa Trace-Tec cùng nhà sản xuất VIETES mang các sản phẩm và giải pháp vi sóng sang tham dự Triển lãm triển lãm quốc tế về vi sóng (IMS 2025) tại San Francisco, Hoa Kỳ. Công tác chuẩn bị được tiến hành bài bản từ giải pháp trưng bày cho tới nhân sự kỹ thuật, tất cả nhằm bảo đảm sản phẩm “Make in Vietnam” đáp ứng tốt mọi tiêu chuẩn quốc tế.

Trace-Tec mang sản phẩm Make in Vietnam và giải pháp vi sóng tham dự triển lãm IMS 2026 tại Boston Hoa Kỳ

Triển lãm đã trở thành cầu nối để sản phẩm Việt tiếp cận trực tiếp hơn 25 quốc gia, mở ra hơn 300 cuộc trao đổi kỹ thuật chuyên sâu. Kết quả đã nói lên sức hút thực chất của sản phẩm, bởi trong môi trường triển lãm quốc tế, mỗi cuộc trao đổi kỹ thuật chuyên sâu đều đến từ đối tác có nhu cầu thật.

Thành công tại San Francisco giúp ông Chung xác định kế hoạch trở lại Boston vào tháng 6/2026. Lần này, Trace-Tec xuất hiện cùng nhà sản xuất VIETES với vị thế của một nhà cung ứng sản phẩm và giải pháp vi sóng toàn diện, mang theo số lượng danh mục lên đến hơn 60 sản phẩm. Sự khác biệt giữa hai lần xuất hiện cho thấy doanh nghiệp đã chuyển mình từ vai trò giới thiệu sang vai trò cung ứng thật sự.

"Mục tiêu của Trace-Tec tại IMS 2026 là chứng minh sản phẩm Make in Vietnam và năng lực làm chủ công nghệ của kỹ sư Việt Nam chứ không dừng lại ở việc quảng bá hình ảnh", ông Chung khẳng định.

Tư duy chiến lược của người điều hành Trace-Tec phác họa một lối đi thực chất cho ngành công nghiệp kỹ thuật trong nước. Làm chủ công nghệ lõi chính là con đường duy nhất để doanh nghiệp Việt tham gia cạnh tranh trực tiếp vào chuỗi cung ứng toàn cầu, thay vì mãi đứng ở khâu gia công thô với giá trị thặng dư thấp. Hành trình của ông Chung từ một nhà phân phối mạch in trở thành nhà cung ứng giải pháp vi sóng mang sản phẩm ra đấu trường quốc tế cho thấy yêu cầu của Thủ tướng về việc từ bỏ tư duy làm cho có hoàn toàn có thể trở thành hiện thực, miễn là doanh nghiệp đủ bản lĩnh đi vào phần khó nhất của bài toán công nghệ.