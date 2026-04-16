FPT mang hệ sinh thái AI "Make in Vietnam" chinh phục thị trường Nhật Bản.

Chinh phục thị trường Nhật Bản, FPT trình diễn hệ sinh thái AI "Make in Vietnam"

Tham gia AI Expo Japan 2026, Tập đoàn FPT đã mang đến các sản phẩm và giải pháp Make in Vietnam, thể hiện năng lực làm chủ công nghệ lõi và khả năng phát triển các nền tảng công nghệ cao phục vụ trực tiếp nhu cầu của thị trường phát triển.

Trong đó, tâm điểm tại gian hàng của FPT là nền tảng FPT AI Factory, bộ giải pháp hạ tầng AI do đội ngũ kỹ sư Việt Nam phát triển, tích hợp các dòng GPU tiên tiến như NVIDIA H100, H200 và B300, cho phép doanh nghiệp tiếp cận năng lực tính toán mạnh mẽ phục vụ phát triển, huấn luyện và triển khai các mô hình AI ở quy mô lớn.

Tập đoàn FPT tham gia AI Expo Japan 2026, sự kiện thuộc khuôn khổ NexTech Week – một trong những triển lãm công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) hàng đầu tại Nhật Bản.

Không chỉ dừng lại ở hạ tầng, FPT còn giới thiệu hệ sinh thái giải pháp AI toàn diện, bao phủ từ nền tảng đến các bài toán ứng dụng cụ thể trong doanh nghiệp. Cách tiếp cận toàn trình này giúp rút ngắn thời gian triển khai, đồng thời tối ưu hiệu quả ứng dụng AI trong thực tế, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các doanh nghiệp tại những thị trường phát triển như Nhật Bản. Trong đó, FPT mang đến hệ sinh thái AI Agents với hơn 100 ứng dụng, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao trải nghiệm số, tối ưu vận hành, tiết kiệm chi phí và trao quyền cho nhân viên.

Sản phẩm FPT trình diễn tại triển lãm.

Việc lựa chọn Nhật Bản làm điểm đến để giới thiệu sản phẩm cho thấy chiến lược rõ ràng của FPT trong việc đưa các sản phẩm công nghệ Make in Vietnam ra quốc tế. Đây là thị trường có tiêu chuẩn cao, đòi hỏi khắt khe về chất lượng và độ ổn định, qua đó trở thành thước đo quan trọng cho năng lực của các doanh nghiệp công nghệ. Thông qua sự hiện diện tại sự kiện AI Expo Japan lần này, FPT không chỉ mở rộng cơ hội hợp tác kinh doanh mà còn từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu.

Tại đây, FPT đã trình diễn giải pháp, trao đổi trực tiếp cùng chuyên gia và các phiên chia sẻ chuyên sâu, mang đến góc nhìn thực tế về cách AI được triển khai trong doanh nghiệp, từ đó giúp các tổ chức định hình chiến lược ứng dụng công nghệ phù hợp.

Khách hàng tham quan triển lãm của FPT

Có thể nói, sự hiện diện của FPT tại AI Expo Japan 2026 tiếp tục khẳng định năng lực công nghệ và vai trò của doanh nghiệp Việt trong lĩnh vực AI, đồng thời thể hiện cam kết đồng hành cùng các tổ chức trên toàn cầu trong hành trình chuyển đổi số. Qua đó, tạo nên lợi thế cạnh tranh về các công nghệ lõi và công nghệ chiến lược như: AI, Cyber Security, UAV, Data và công nghệ đường sắt .

Việc đầu tư đồng bộ từ hạ tầng, nền tảng đến nguồn nhân lực cho các lĩnh vực này không chỉ giúp FPT nâng cao năng lực tự chủ công nghệ, mà còn tạo nền tảng để phát triển các sản phẩm Make in Vietnam có khả năng cạnh tranh tại những thị trường phát triển, góp phần định vị Việt Nam trên bản đồ công nghệ toàn cầu.