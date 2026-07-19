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Hỗ trợ tài năng trẻ phát triển sản phẩm AI, FPT đồng hành cùng VAIC 2026

Anh Tuấn

Anh Tuấn

23:26 | 19/07/2026
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Với tư cách đơn vị đồng hành, FPT cung cấp hạ tầng tổ chức, tài nguyên điện toán AI, đội ngũ chuyên gia và nguồn lực tài chính, hỗ trợ các thí sinh trực tiếp phát triển sản phẩm AI-native.
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FPT đồng hành cùng VAIC 2026
FPT đồng hành cùng VAIC 2026

Thông qua sự kiện này, FPT và các đơn vị đồng tổ chức góp phần thu hẹp khoảng cách từ “biết về AI” đến “làm ra sản phẩm AI”. Thay vì chỉ tiếp cận kiến thức lý thuyết, người trẻ được sử dụng hạ tầng tính toán, công cụ công nghệ, nhận hỗ trợ từ chuyên gia và giải quyết các bài toán thực tế của doanh nghiệp, xã hội. Đây là điều kiện quan trọng để hình thành một thế hệ kỹ sư không chỉ sử dụng công nghệ do thế giới tạo ra, mà từng bước có khả năng nghiên cứu, phát triển và làm chủ các sản phẩm AI Make in Vietnam, góp phần xây dựng năng lực AI tự chủ và hướng tới chủ quyền AI quốc gia.

Được biết, VAIC 2026 là cuộc thi hackathon phát triển ứng dụng AI cốt lõi, nằm trong khuôn khổ Thử thách Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2026. Chương trình do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Meta, Đại học Duy Tân và AI for Vietnam Foundation phối hợp thực hiện, với sự đồng hành của FPT cùng các doanh nghiệp, tổ chức công nghệ trong nước và quốc tế.

FPT đồng hành cùng VAIC 2026
Cuộc thi có gần 2.000 lượt đăng ký và hơn 300 đội thi hoàn thiện đội hình

Cuộc thi có gần 2.000 lượt đăng ký và hơn 300 đội thi hoàn thiện đội hình. Trước vòng chung kết, các đội đã tham gia chương trình đào tạo chuyên sâu kéo dài 5 tuần về kỹ năng xây dựng sản phẩm AI-native.

Tại vòng thi 48 giờ, thí sinh trực tiếp phát triển giải pháp, tối ưu mã nguồn, vận hành mô hình và hoàn thiện sản phẩm có khả năng trình diễn. Các giải pháp được đánh giá dựa trên chất lượng công nghệ, tính sáng tạo, hiệu quả giải quyết vấn đề và khả năng triển khai trong thực tế. Việc tiếp cận các bài toán thật giúp thí sinh hiểu rằng làm chủ AI không chỉ là xây dựng một mô hình công nghệ. Người phát triển còn phải xác định đúng vấn đề, tổ chức dữ liệu, lựa chọn công nghệ phù hợp và chứng minh giải pháp có thể tạo ra giá trị trong thực tế.

Đặc biệt, tại VAIC 2026, FPT tài trợ địa điểm, hạ tầng tổ chức và 5.000 USD tiền mặt cho chương trình. FPT đồng thời cung cấp tài nguyên điện toán AI thông qua hệ sinh thái FPT AI Factory, giúp các đội xây dựng, thử nghiệm và tối ưu giải pháp ngay trong quá trình thi đấu.

Trong suốt 48 giờ hackathon, đội ngũ kỹ thuật FPT sẽ trực tiếp hỗ trợ các đội sử dụng hạ tầng, vận hành mô hình và xử lý những vấn đề phát sinh. Các chuyên gia FPT cũng tham gia với vai trò cố vấn và giám khảo, đóng góp góc nhìn về công nghệ, tư duy sản phẩm, khả năng vận hành và nhu cầu ứng dụng của doanh nghiệp, từ đó đánh giá tính khả thi và tiềm năng phát triển của các giải pháp.

FPT đồng hành cùng VAIC 2026
ông Nguyễn Duy Khương, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Quantum AI & Cyber Security, Tập đoàn FPT

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Duy Khương, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Quantum AI & Cyber Security, Tập đoàn FPT, nhấn mạnh vai trò của cộng đồng và tinh thần hợp tác trong phát triển các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, công nghệ lượng tử và mã nguồn mở. Ông Khương cho rằng, việc mở rộng cơ hội tiếp cận công nghệ, kết nối các nhà nghiên cứu, kỹ sư, doanh nghiệp và tài năng trẻ sẽ góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đưa công nghệ vào giải quyết những vấn đề thực tiễn. Đồng thời, đại diện FPT cũng cam kết tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng, mở rộng hoạt động nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ lõi, qua đó tạo ra giá trị cho Việt Nam và đóng góp vào một hệ sinh thái công nghệ cởi mở, hợp tác và công bằng hơn.

Tham gia sự kiện, FPT còn có hẳn một booth để giới thiệu năng lực về trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây và hạ tầng tính toán hiệu năng cao. Tại đây, thí sinh, chuyên gia và khách tham dự có thể tìm hiểu hệ sinh thái FPT AI Factory, trao đổi với đội ngũ công nghệ và tiếp cận kinh nghiệm triển khai AI trong môi trường doanh nghiệp.

VAIC 2026 không chỉ mở ra cơ hội tuyển dụng và ứng dụng những giải pháp tiềm năng vào hệ thống vận hành của FPT và các doanh nghiệp đồng hành, mà còn kết nối tài năng trẻ với nhu cầu công nghệ của thị trường, qua đó kỳ vọng góp phần xây dựng một thế hệ kỹ sư có khả năng biến kiến thức thành sản phẩm, biến ý tưởng thành giải pháp và từng bước làm chủ những công nghệ AI cốt lõi.

Sự kiện này cũng là nền tảng để nhiều sản phẩm AI Make in Vietnam được hình thành, phát triển và đưa vào thực tiễn, góp phần nâng cao năng lực tự chủ công nghệ và hướng tới xây dựng chủ quyền AI của Việt Nam.

FPT VAIC 2026 phát triển nhân lực AI hệ sinh thái FPT AI Factory Đơn vị đồng hành

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 142,200 ▼300K 146,200 ▼300K
Hà Nội - PNJ 142,200 ▼300K 146,200 ▼300K
Đà Nẵng - PNJ 142,200 ▼300K 146,200 ▼300K
Miền Tây - PNJ 142,200 ▼300K 146,200 ▼300K
Tây Nguyên - PNJ 142,200 ▼300K 146,200 ▼300K
Đông Nam Bộ - PNJ 142,200 ▼300K 146,200 ▼300K
Cập nhật: 20/07/2026 11:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,420 ▼30K 14,720 ▼30K
Miếng SJC Nghệ An 14,420 ▼30K 14,720 ▼30K
Miếng SJC Thái Bình 14,420 ▼30K 14,720 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,250 ▼90K 14,620 ▼70K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,250 ▼90K 14,620 ▼70K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,250 ▼90K 14,620 ▼70K
NL 99.99 12,910 ▼90K
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,860 ▼90K
Trang sức 99.9 13,810 ▼70K 14,510 ▼70K
Trang sức 99.99 13,820 ▼70K 14,520 ▼70K
Cập nhật: 20/07/2026 11:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,442 ▼3K 1,472 ▼3K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,442 ▼3K 14,722 ▼30K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,442 ▼3K 14,723 ▼30K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,427 ▲1284K 1,462 ▼3K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,427 ▲1284K 1,463 ▼3K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,397 ▲1257K 1,442 ▼3K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 135,772 ▼297K 142,772 ▼297K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 98,511 ▼225K 108,311 ▼225K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 88,416 ▲79554K 98,216 ▲88374K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,321 ▼183K 88,121 ▼183K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,427 ▼175K 84,227 ▼175K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,487 ▼126K 60,287 ▼126K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,442 ▼3K 1,472 ▼3K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,442 ▼3K 1,472 ▼3K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,442 ▼3K 1,472 ▼3K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,442 ▼3K 1,472 ▼3K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,442 ▼3K 1,472 ▼3K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,442 ▼3K 1,472 ▼3K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,442 ▼3K 1,472 ▼3K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,442 ▼3K 1,472 ▼3K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,442 ▼3K 1,472 ▼3K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,442 ▼3K 1,472 ▼3K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,442 ▼3K 1,472 ▼3K
Cập nhật: 20/07/2026 11:00
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Cập nhật: 20/07/2026 11:00

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