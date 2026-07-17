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Bộ Y tế lần đầu cho phép ứng dụng AI trong cuộc thi truyền thông về phòng bệnh

Lê Giang

Lê Giang

23:06 | 17/07/2026
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Cuộc thi sản phẩm phát thanh, truyền hình về gương sáng trong công tác phòng bệnh năm 2026 do Bộ Y tế phát động lần đầu đưa ra quy định minh bạch về việc sử dụng AI trong sáng tạo nội dung, đồng thời nghiêm cấm deepfake và giả giọng nhằm bảo đảm tính trung thực của tác phẩm.
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Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) vừa tổ chức Lễ phát động Cuộc thi sản phẩm phát thanh, truyền hình về gương sáng trong công tác phòng bệnh năm 2026 với thông điệp "Chung tay phòng bệnh - Vững mạnh cộng đồng".

Cuộc thi được tổ chức trong bối cảnh ngành Y tế triển khai Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, nhấn mạnh yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy khám, chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh. Đồng thời, Luật Phòng bệnh chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, tạo hành lang pháp lý thúc đẩy phát triển y tế dự phòng và chăm sóc sức khỏe từ sớm, từ xa, ngay tại cộng đồng.

Đây cũng là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Y tế dự phòng Việt Nam, góp phần tôn vinh những cán bộ, nhân viên y tế đang âm thầm bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Lan tỏa những người hùng thầm lặng của y tế dự phòng

Phát biểu tại lễ phát động, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương nhấn mạnh thành công của công tác phòng bệnh thường thể hiện ở những kết quả "không nhìn thấy được", như dịch bệnh không bùng phát, các ca tử vong được ngăn chặn hay người dân được sống khỏe mạnh ngay trong cộng đồng.

Bộ Y tế lần đầu cho phép ứng dụng AI trong cuộc thi truyền thông về phòng bệnh
PGS.TS. Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Trọng Tiến

Theo Thứ trưởng, phía sau những thành quả đó là sự cống hiến bền bỉ của các cán bộ dịch tễ, kỹ thuật viên xét nghiệm, nhân viên truyền thông giáo dục sức khỏe và đội ngũ y tế cơ sở đang ngày đêm làm việc tại vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo.

Nhiều người trong số họ không xuất hiện trên truyền hình, báo chí, không được nhiều người biết đến, nhưng chính họ đã âm thầm giúp hàng triệu người không phải nhập viện, ngăn chặn dịch bệnh ngay từ địa phương.

“Và chính vì sự thầm lặng ấy, chúng ta càng có trách nhiệm kể lại những câu chuyện đẹp, lan tỏa những giá trị đẹp để xã hội hiểu hơn, trân trọng hơn và đồng hành nhiều hơn với sự nghiệp phòng bệnh.”, Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương nhấn mạnh.

Cuộc thi dành cho mọi công dân, khuyến khích nhà sáng tạo nội dung tham gia

Theo Ban tổ chức, cuộc thi dành cho mọi công dân Việt Nam, người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam, cán bộ trong và ngoài ngành y tế, đồng thời khuyến khích sự tham gia của các nhà sáng tạo nội dung số và sinh viên.

Các tác phẩm dự thi tập trung vào 4 nhóm chủ đề: mô hình, giải pháp hiệu quả về phòng bệnh; nâng cao nhận thức, xây dựng lối sống lành mạnh; tôn vinh tập thể, cá nhân tiêu biểu trong y tế dự phòng, y tế cơ sở; hỗ trợ nhóm yếu thế tiếp cận dịch vụ phòng bệnh.

Bộ Y tế lần đầu cho phép ứng dụng AI trong cuộc thi truyền thông về phòng bệnh
Các đại biểu kích hoạt cổng tiếp nhận bài thi tại buổi lễ. Ảnh: Trọng Tiến

Cuộc thi có hai hạng mục là phát thanh và truyền hình. Mỗi tác phẩm có thời lượng từ 3 đến 10 phút. Đối với hạng mục truyền hình, Ban tổ chức khuyến khích sản phẩm đạt chất lượng từ Full HD đến 4K nhằm xây dựng nguồn tư liệu truyền thông phục vụ lâu dài cho công tác giáo dục sức khỏe.

Lần đầu quy định minh bạch về sử dụng AI trong cuộc thi

Điểm đổi mới đột phá trong quy chế thẩm định năm nay là quy định minh bạch về việc ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI).

Tác giả được phép sử dụng AI trong các khâu hậu kỳ như khử tiếng ồn, tạo phụ đề tự động hoặc thiết kế đồ họa minh họa, nhưng bắt buộc phải khai báo minh bạch trong phiếu đăng ký nếu dùng AI để hỗ trợ tìm kiếm ý tưởng hoặc viết kịch bản.

Ban Tổ chức nghiêm cấm tuyệt đối việc sử dụng AI tạo sinh (Deepfake) để bịa đặt sự kiện, bối cảnh y tế không có thật, hoặc dùng công nghệ giả giọng (Voice Cloning) để giả mạo phát ngôn, nhằm bảo đảm tính trung thực và đạo đức nghề nghiệp.

Quá trình đánh giá được thực hiện chặt chẽ qua bốn vòng: Sàng lọc kỹ thuật, Chấm Sơ khảo, Vòng bình chọn trực tuyến của cộng đồng chiếm tỷ trọng 20% tổng điểm và Vòng chấm Chung khảo độc lập từ Hội đồng Giám khảo là các chuyên gia y tế, nhà báo kỳ cựu chiếm tỷ trọng 80% tổng điểm chung cuộc.

Theo Ban tổ chức, cuộc thi có tổng giá trị giải thưởng hơn 300 triệu đồng, gồm các giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích và các giải chuyên đề cho cả hai hạng mục phát thanh và truyền hình.

Ban tổ chức tiếp nhận các sản phẩm đã đăng tải trên nền tảng số từ ngày 1/1 đến 15/9/2026. Thời gian nhận hồ sơ dự thi kéo dài từ 16/7 đến hết 15/9/2026; vòng bình chọn trực tuyến diễn ra từ 1/10 đến 30/10/2026. Các tác giả và nhóm tác giả nộp hồ sơ trực tuyến thông qua website chính thức của cuộc thi.

Ứng dụng AI Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) Cuộc thi sản phẩm phát thanh Cuộc thi sản phẩm phát thanh, truyền hình về gương sáng trong công tác phòng bệnh năm 2026

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,500 145,500
Hà Nội - PNJ 141,500 145,500
Đà Nẵng - PNJ 141,500 145,500
Miền Tây - PNJ 141,500 145,500
Tây Nguyên - PNJ 141,500 145,500
Đông Nam Bộ - PNJ 141,500 145,500
Cập nhật: 18/07/2026 01:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,360 14,660
Miếng SJC Nghệ An 14,360 14,660
Miếng SJC Thái Bình 14,360 14,660
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,250 14,600
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,250 14,600
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,250 14,600
NL 99.99 13,000
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,950
Trang sức 99.9 13,790 14,490
Trang sức 99.99 13,800 14,500
Cập nhật: 18/07/2026 01:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,436 14,662
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,436 14,663
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,421 1,456
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,421 1,457
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,391 1,436
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 135,178 142,178
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 98,061 107,861
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 88,008 97,808
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,955 87,755
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,077 83,877
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,237 60,037
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
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Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
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Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
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Chip hồng ngoại của MIT điều khiển ánh sáng theo từng điểm ảnh

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Luật Thương mại điện tử có nhiều quy định mới về định danh người bán và livestream

Luật Thương mại điện tử có nhiều quy định mới về định danh người bán và livestream

Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên tăng cường liên kết vùng phát triển nông nghiệp thông minh, kinh tế xanh

Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên tăng cường liên kết vùng phát triển nông nghiệp thông minh, kinh tế xanh

Chứng khoán hôm nay 17/7: VN-Index mất mốc 1.800 điểm, PNJ và VNM ngược dòng

Chứng khoán hôm nay 17/7: VN-Index mất mốc 1.800 điểm, PNJ và VNM ngược dòng

Đợt IPO lớn nhất năm nay của Ấn Độ thu hút các lệnh mua lên tới 31 tỷ USD

Đợt IPO lớn nhất năm nay của Ấn Độ thu hút các lệnh mua lên tới 31 tỷ USD

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Doanh nghiệp doanh thu dưới 1 tỷ đồng được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp

Doanh nghiệp doanh thu dưới 1 tỷ đồng được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp

10 đơn vị giáo dục đứng đầu danh sách chậm đóng, trốn đóng BHXH mới nhất

10 đơn vị giáo dục đứng đầu danh sách chậm đóng, trốn đóng BHXH mới nhất

Đấu thầu qua mạng 2026: ai nắm dữ liệu, người đó nắm lợi thế

Đấu thầu qua mạng 2026: ai nắm dữ liệu, người đó nắm lợi thế

Sắp trình Quốc hội nghị quyết chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu khoa học công nghệ

Sắp trình Quốc hội nghị quyết chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu khoa học công nghệ

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Xpeng X9 lỗi treo khí nén giữa đợt nắng nóng tại Trung Quốc

Xpeng X9 lỗi treo khí nén giữa đợt nắng nóng tại Trung Quốc

Airbus phát triển động cơ máy bay chạy bằng hydro đầu tiên trên thế giới

Airbus phát triển động cơ máy bay chạy bằng hydro đầu tiên trên thế giới

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BYD Tang rơi động cơ khi lội nước, hãng khẳng định do va chạm

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Toyota Việt Nam úp mở Land Cruiser FJ, giá dự kiến gần 1,2 tỷ đồng

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