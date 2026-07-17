Bộ Y tế lần đầu cho phép ứng dụng AI trong cuộc thi truyền thông về phòng bệnh

Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) vừa tổ chức Lễ phát động Cuộc thi sản phẩm phát thanh, truyền hình về gương sáng trong công tác phòng bệnh năm 2026 với thông điệp "Chung tay phòng bệnh - Vững mạnh cộng đồng".

Cuộc thi được tổ chức trong bối cảnh ngành Y tế triển khai Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, nhấn mạnh yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy khám, chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh. Đồng thời, Luật Phòng bệnh chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, tạo hành lang pháp lý thúc đẩy phát triển y tế dự phòng và chăm sóc sức khỏe từ sớm, từ xa, ngay tại cộng đồng.

Đây cũng là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Y tế dự phòng Việt Nam, góp phần tôn vinh những cán bộ, nhân viên y tế đang âm thầm bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Lan tỏa những người hùng thầm lặng của y tế dự phòng

Phát biểu tại lễ phát động, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương nhấn mạnh thành công của công tác phòng bệnh thường thể hiện ở những kết quả "không nhìn thấy được", như dịch bệnh không bùng phát, các ca tử vong được ngăn chặn hay người dân được sống khỏe mạnh ngay trong cộng đồng.

PGS.TS. Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Trọng Tiến

Theo Thứ trưởng, phía sau những thành quả đó là sự cống hiến bền bỉ của các cán bộ dịch tễ, kỹ thuật viên xét nghiệm, nhân viên truyền thông giáo dục sức khỏe và đội ngũ y tế cơ sở đang ngày đêm làm việc tại vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo.

Nhiều người trong số họ không xuất hiện trên truyền hình, báo chí, không được nhiều người biết đến, nhưng chính họ đã âm thầm giúp hàng triệu người không phải nhập viện, ngăn chặn dịch bệnh ngay từ địa phương.

“Và chính vì sự thầm lặng ấy, chúng ta càng có trách nhiệm kể lại những câu chuyện đẹp, lan tỏa những giá trị đẹp để xã hội hiểu hơn, trân trọng hơn và đồng hành nhiều hơn với sự nghiệp phòng bệnh.”, Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương nhấn mạnh.

Cuộc thi dành cho mọi công dân, khuyến khích nhà sáng tạo nội dung tham gia

Theo Ban tổ chức, cuộc thi dành cho mọi công dân Việt Nam, người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam, cán bộ trong và ngoài ngành y tế, đồng thời khuyến khích sự tham gia của các nhà sáng tạo nội dung số và sinh viên.

Các tác phẩm dự thi tập trung vào 4 nhóm chủ đề: mô hình, giải pháp hiệu quả về phòng bệnh; nâng cao nhận thức, xây dựng lối sống lành mạnh; tôn vinh tập thể, cá nhân tiêu biểu trong y tế dự phòng, y tế cơ sở; hỗ trợ nhóm yếu thế tiếp cận dịch vụ phòng bệnh.

Các đại biểu kích hoạt cổng tiếp nhận bài thi tại buổi lễ. Ảnh: Trọng Tiến

Cuộc thi có hai hạng mục là phát thanh và truyền hình. Mỗi tác phẩm có thời lượng từ 3 đến 10 phút. Đối với hạng mục truyền hình, Ban tổ chức khuyến khích sản phẩm đạt chất lượng từ Full HD đến 4K nhằm xây dựng nguồn tư liệu truyền thông phục vụ lâu dài cho công tác giáo dục sức khỏe.

Lần đầu quy định minh bạch về sử dụng AI trong cuộc thi

Điểm đổi mới đột phá trong quy chế thẩm định năm nay là quy định minh bạch về việc ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI).

Tác giả được phép sử dụng AI trong các khâu hậu kỳ như khử tiếng ồn, tạo phụ đề tự động hoặc thiết kế đồ họa minh họa, nhưng bắt buộc phải khai báo minh bạch trong phiếu đăng ký nếu dùng AI để hỗ trợ tìm kiếm ý tưởng hoặc viết kịch bản.

Ban Tổ chức nghiêm cấm tuyệt đối việc sử dụng AI tạo sinh (Deepfake) để bịa đặt sự kiện, bối cảnh y tế không có thật, hoặc dùng công nghệ giả giọng (Voice Cloning) để giả mạo phát ngôn, nhằm bảo đảm tính trung thực và đạo đức nghề nghiệp.

Quá trình đánh giá được thực hiện chặt chẽ qua bốn vòng: Sàng lọc kỹ thuật, Chấm Sơ khảo, Vòng bình chọn trực tuyến của cộng đồng chiếm tỷ trọng 20% tổng điểm và Vòng chấm Chung khảo độc lập từ Hội đồng Giám khảo là các chuyên gia y tế, nhà báo kỳ cựu chiếm tỷ trọng 80% tổng điểm chung cuộc.

Theo Ban tổ chức, cuộc thi có tổng giá trị giải thưởng hơn 300 triệu đồng, gồm các giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích và các giải chuyên đề cho cả hai hạng mục phát thanh và truyền hình.

Ban tổ chức tiếp nhận các sản phẩm đã đăng tải trên nền tảng số từ ngày 1/1 đến 15/9/2026. Thời gian nhận hồ sơ dự thi kéo dài từ 16/7 đến hết 15/9/2026; vòng bình chọn trực tuyến diễn ra từ 1/10 đến 30/10/2026. Các tác giả và nhóm tác giả nộp hồ sơ trực tuyến thông qua website chính thức của cuộc thi.