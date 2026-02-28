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Bộ Y tế đề xuất cấm trưng bày thuốc lá, siết chặt thuốc lá điện tử

Lê Giang

Lê Giang

17:35 | 28/02/2026
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Ngày 27/2/2026, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức Hội thảo truyền thông chính sách của Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, với trọng tâm đề xuất cấm toàn diện thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và cấm trưng bày thuốc lá tại điểm bán.
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Tham dự Hội nghị còn có đại diện Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, Ủy ban Tư pháp và Pháp luật của Quốc hội; Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Văn phòng Chính phủ, các bộ, ban, ngành, UBND các tỉnh/TP, các tổ chức quốc tế, các tổ chức chính trị - xã hội; các Vụ, Cục của Bộ Y tế….

Việt Nam còn 15,8 triệu người hút thuốc

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết, sau 13 năm thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá (có hiệu lực từ năm 2013), Việt Nam đã đạt được những kết quả tích cực nhưng vẫn đối mặt nhiều thách thức.

Bộ Y tế tổ chức Hội thảo sửa đổi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá: Đề xuất cấm trưng bày, siết chặt thuốc lá điện tử
Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa quốc gia phát biểu khai mạc tại hội thảo.

Theo điều tra STEPS năm 2021, tỷ lệ hút thuốc ở người trưởng thành là 20,8%, giảm so với mức 23,8% năm 2010. Tuy nhiên, tốc độ giảm còn chậm. Hiện cả nước ước tính có khoảng 15,8 triệu người hút thuốc, trong đó nam giới chiếm 41,1%, nữ giới 0,6%.

Mỗi năm, thuốc lá gây ra hơn 100.000 ca tử vong. Gánh nặng kinh tế do thuốc lá ước tính 108.700 tỷ đồng năm 2022, tương đương 1,14% GDP; nếu tính cả tổn thất môi trường, con số vượt quá 2% GDP mỗi năm. Việt Nam hiện nằm trong nhóm 15 quốc gia có tỷ lệ nam giới trưởng thành hút thuốc cao nhất thế giới và đứng thứ 3 khu vực ASEAN.

Đề xuất cấm toàn diện thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng

Trước thực tế xuất hiện và gia tăng sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, Dự án Luật sửa đổi tập trung vào hai nhóm chính sách lớn: Cấm sản xuất, kinh doanh, tàng trữ, vận chuyển, quảng cáo, khuyến mại, tài trợ, chứa chấp, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm thuốc lá mới khác; Cấm cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc lá trưng bày thuốc lá dưới mọi hình thức.

Bộ Y tế tổ chức Hội thảo sửa đổi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá: Đề xuất cấm trưng bày, siết chặt thuốc lá điện tử
Quang cảnh hội thảo.

Theo Thứ trưởng Trần Văn Thuấn, trung bình có 13 điểm bán thuốc lá quanh mỗi trường học tại các đô thị lớn, kinh nghiệm quốc tế cho thấy đã có 59 quốc gia cấm trưng bày thuốc lá tại điểm bán, và các quốc gia áp dụng biện pháp này có tỷ lệ hút thuốc ở người lớn thấp hơn khoảng 7% so với quốc gia không áp dụng,

“Bảo vệ sức khỏe Nhân dân là ưu tiên cao nhất. Quyền được sống, học tập và làm việc trong môi trường không khói thuốc phải được đặt ở vị trí trung tâm của mọi quyết sách”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Luật hóa quy định cấm để tăng hiệu lực thực thi

Nghị quyết 173/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội quy định: “Quốc hội thống nhất cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng” có hiệu lực từ 1/1/2025.

Bộ Y tế tổ chức Hội thảo sửa đổi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá: Đề xuất cấm trưng bày, siết chặt thuốc lá điện tử
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Đỗ Thị Lan phát biểu tại hội thảo.

Đồng thời, ngày 14/6/2025, Quốc hội thông qua Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 66/2025/QH15 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026 sửa đổi mặt hàng chịu thuế theo hướng tăng đối với thuế thuốc lá. Ngày 11/12/2025, Quốc hội thông qua Luật Đầu tư, tại Điều 6 quy định cấm đầu tư, kinh doanh thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Ngày 31/12/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 371/2025/NĐ-CP, trong đó bao gồm những định nghĩa về thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, thiết bị điện tử và thuốc lá đặc chế.

Từ khi Nghị quyết số 173/2024/QH15 của Quốc hội có hiệu lực, theo báo cáo của cơ quan chức năng, việc lưu hành thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng trên thị trường giảm mạnh, tuy nhiên quy định cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm thuốc lá mới khác cần được luật hóa để đảm bảo hiệu quả thực thi.

Bộ Y tế tổ chức Hội thảo sửa đổi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá: Đề xuất cấm trưng bày, siết chặt thuốc lá điện tử

Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam, ông Nguyễn Tuấn Lâm, khuyến nghị Việt Nam cần quy định cấm toàn diện không chỉ sản phẩm hoàn chỉnh mà cả linh kiện, cấu phần của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng nhằm tránh tình trạng lách luật; đồng thời tập trung ngăn chặn nguồn cung, nhập lậu và quảng cáo trên môi trường mạng, đặc biệt tại khu vực gần trường học.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Đỗ Thị Lan nhấn mạnh, việc sửa đổi luật nhằm hoàn thiện khung pháp lý về phòng, chống tác hại của thuốc lá, thể chế hóa đầy đủ chủ trương của Đảng, bảo đảm thống nhất với hệ thống pháp luật, góp phần giảm tỷ lệ tử vong, giảm gánh nặng bệnh tật, bảo vệ môi trường và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội bền vững.

Bộ Y tế cho biết sẽ tiếp tục tiếp thu ý kiến đa chiều tại hội thảo để hoàn thiện dự thảo, trình Chính phủ và Quốc hội xem xét trong thời gian tới, hướng tới mục tiêu giảm mạnh tỷ lệ sử dụng thuốc lá, ngăn chặn sản phẩm thuốc lá mới và xây dựng môi trường sống không khói thuốc cho người dân.

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Phan Thiết

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Quảng Bình

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Thừa Thiên Huế

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,700 141,600
Hà Nội - PNJ 136,700 141,600
Đà Nẵng - PNJ 136,700 141,600
Miền Tây - PNJ 136,700 141,600
Tây Nguyên - PNJ 136,700 141,600
Đông Nam Bộ - PNJ 136,700 141,600
Cập nhật: 31/07/2026 05:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,770 14,170
Miếng SJC Nghệ An 13,770 14,170
Miếng SJC Thái Bình 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,770 14,170
NL 99.99 12,950
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,850
Trang sức 99.9 13,360 14,060
Trang sức 99.99 13,370 14,070
Cập nhật: 31/07/2026 05:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,377 14,172
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,377 14,173
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,372 1,412
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,372 1,413
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,342 1,392
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 130,822 137,822
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,476 10,456
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 85,015 94,815
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 7,527 8,507
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,512 81,312
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,402 58,202
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Cập nhật: 31/07/2026 05:00
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Cập nhật: 31/07/2026 05:00

Điện tử tiêu dùng

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Samsung phát bản cập nhật bảo mật tháng 7/2026 cho hàng loạt thiết bị Galaxy

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Hà Nội ra mắt Cổng Thông tin điện tử, thúc đẩy chính quyền số

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RMIT: Rào cản lớn nhất khiến người lớn tuổi ngại thanh toán số không phải công nghệ

RMIT: Rào cản lớn nhất khiến người lớn tuổi ngại thanh toán số không phải công nghệ

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FPT Retail tăng trưởng hai chữ số, Long Châu mở rộng y tế số và chăm sóc sức khỏe cộng đồng

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Giá vàng hôm nay 30/7: Nhẫn trơn vượt 143 triệu đồng, SJC giữ mốc 142,5 triệu

Giá vàng hôm nay 30/7: Nhẫn trơn vượt 143 triệu đồng, SJC giữ mốc 142,5 triệu

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DENSO Factory Hacks 2026 chính thức khởi động

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Việt Nam cung cấp bằng chứng mới về tiềm năng của hệ thống chống bó cứng phanh ABS

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