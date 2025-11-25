Khởi động dự án UNFPA nâng cao năng lực phòng ngừa và ứng phó với bạo lực gia đình

Dự án do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) hỗ trợ tài chính, nhằm tăng cường hệ thống phòng ngừa và ứng phó với bạo lực gia đình tại Việt Nam, theo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022; Nghị định số 76/2023/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Theo bà Trịnh Thị Thủy - Thứ trưởng Bộ VHTTDL, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022 và Nghị định số 76/2023/NĐ-CP đã tạo nền tảng pháp lý quan trọng để Việt Nam triển khai công tác phòng ngừa và ứng phó bạo lực gia đình phù hợp với thực tiễn và chuyển đổi số.

Bà Trịnh Thị Thủy - Thứ trưởng Bộ VHTTDL phát biểu tại buổi lễ.

“Bối cảnh mới đặt ra yêu cầu phải đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng và tăng cường chất lượng dịch vụ hỗ trợ nạn nhân. Sự hỗ trợ của UNFPA và KOICA sẽ giúp chúng ta triển khai các hoạt động có trọng tâm, góp phần bảo vệ phụ nữ, trẻ em và củng cố gia đình Việt Nam”, bà Trịnh Thị Thủy nhận định.

Bạo lực gia đình, đặc biệt là bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, vẫn còn tồn tại ở nhiều nơi trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Kết quả từ cuộc điều tra quốc gia về bạo lực đối với phụ nữ năm 2019 cho thấy vẫn còn những thách thức: Gần 63% phụ nữ từng trải qua ít nhất một hình thức bạo lực do chồng/bạn tình gây ra trong đời; 31,6% trải qua bạo lực chỉ trong vòng 12 tháng trước khảo sát; Chi phí kinh tế do bạo lực gây ra rất lớn: trung bình phụ nữ mất 26% thu nhập hằng năm, và tổng thiệt hại tương đương 1,81% GDP của Việt Nam 90,4% phụ nữ sống trong bạo lực cho rằng bạo lực gây hại lớn: trung bình phụ nữ mất nhiều năm để thoát ra và hơn một nửa trong số họ (52,5%) không chia sẻ trải nghiệm này với bất kỳ ai.

Ông Matt Jackson - Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam

Bên cạnh đó, trong bối cảnh chuyển đổi số nhanh chóng tại Việt Nam, các hình thức bạo lực gia đình cũng đang thay đổi. Những hành vi như quấy rối trực tuyến, giám sát kỹ thuật số, đe dọa, hay chia sẻ hình ảnh nhạy cảm khi không có sự đồng ý đang ngày càng gia tăng một cách đáng lo ngại. Những hình thức bạo lực trực tuyến này kéo dài sự thao túng và cưỡng ép. Thực tế này cho thấy sự cần thiết phải tăng cường phòng ngừa, thúc đẩy báo cáo sớm, và mở rộng các hệ thống hỗ trợ lấy người bị bạo lực làm trung tâm để ứng phó với mọi hình thức của bạo lực. Bạo lực trong không gian số gây hại như bạo lực xảy ra ngoài đời thực

Dự án “Nâng cao năng lực phòng ngừa và ứng phó với bạo lực gia đình giai đoạn 2025-2026” sẽ do Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện (Bộ VHTTDL) triển khai, tập trung vào tăng cường năng lực cho đội ngũ cung cấp dịch vụ, củng cố cơ chế phối hợp liên ngành, thúc đẩy các thực hành an toàn trên môi trường số, hoàn thiện hệ thống dữ liệu và giám sát, đồng thời duy trì các dịch vụ hỗ trợ thiết yếu cho người bị bạo lực. Dự án cũng hướng tới việc thể chế hóa và nhân rộng các mô hình can thiệp hiệu quả, dựa trên bằng chứng.

Các đại biểu trong nước và quốc tế tham dự lễ khởi động.

Nhấn mạnh tính cấp thiết của việc xử lý đồng thời các hình thức bạo lực truyền thống và mới nổi, ông Matt Jackson - Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam cho biết: “Để ứng phó hiệu quả với bạo lực gia đình, chúng ta không chỉ cần phải có các quy định về luật pháp mạnh mẽ mà còn phải có sự chung tay của xã hội, năng lực số và đầu tư bền vững để không một người bị bạo lực nào bị bỏ lại phía sau. UNFPA tự hào tiếp tục quan hệ đối tác 45 năm với Chính phủ Việt Nam nhằm xây dựng các hệ thống bảo vệ mọi phụ nữ và trẻ em gái và vị thành niên, ở mọi không gian: trong gia đình, cộng đồng và trên môi trường mạng”.

UNFPA sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn chính sách, và các mô hình can thiệp dựa trên bằng chứng nhằm xây dựng, vận hành Tổng đài điện thoại quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình, tăng cường phối hợp liên ngành, nhân rộng các mô hình hiệu quả trên toàn quốc và tăng cường năng lực của Việt Nam trong ứng phó với bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới sử dụng công nghệ.