Alma Resort được vinh danh là ‘Khách sạn Gia đình Tốt nhất Việt Nam’

Giải thưởng năm nay ghi nhận hơn 700 khách sạn và khu nghỉ dưỡng trên khắp châu Á được đề cử, với sự tham gia bình chọn của hơn 12.000 độc giả tại 17 quốc gia.

Ra đời từ năm 2008, Little Steps Asia hiện là nguồn thông tin đáng tin cậy hàng đầu về du lịch và phong cách sống dành cho gia đình trên khắp châu Á.

Little Steps Asia nhận xét Alma là “thiên đường biển rộng 300.000m²”, nơi “mọi khoảnh khắc đều được tạo ra để kết nối, mang lại niềm vui và những kỷ niệm khó quên”. Các biên tập viên đặc biệt ấn tượng với hệ thống tiện ích phong phú, bao gồm 12 hồ bơi, 14 khu vực ẩm thực, 580 căn hộ và biệt thự hướng biển sang trọng cùng công viên nước được đánh giá là “thú vị nhất Việt Nam”.

Alma Resort Cam Ranh vừa được tạp chí Little Steps Asia bình chọn là “Khách sạn Gia đình Tốt nhất Việt Nam” trong giải thưởng du lịch thường niên 2025–2026.

“Alma Resort là điểm đến lý tưởng cho các gia đình mong muốn được thư giãn và tận hưởng những khoảnh khắc gắn kết bên nhau,” Little Steps Asia nhận định.

Ông Herbert Laubichler-Pichler, Giám đốc Điều hành Alma Resort chia sẻ: “Chúng tôi rất vui mừng khi được Little Steps Asia vinh danh trong giải thưởng năm nay. Có được những thành tích này là nhờ sự cống hiến không ngừng nghỉ của toàn thể đội ngũ Alma – những người tận tâm đã góp phần giữ vững vị thế của Alma là khu nghỉ dưỡng gia đình hàng đầu Việt Nam. Chúng tôi luôn không ngừng tiên phong đón đầu xu hướng và thích ứng linh hoạt với nhu cầu ngày càng thay đổi của các gia đình hiện đại.”

Giải thưởng danh giá này đến sau khi Alma chính thức ra mắt Alma Discovery Camp - một trải nghiệm mới kết hợp vui chơi, khám phá và học tập nhằm giúp trẻ em gắn kết với thiên nhiên, làm quen với các loài vật nuôi và tìm hiểu về nông nghiệp bền vững. Tại đây, các em nhỏ được trải nghiệm học tập qua những hoạt động thực tiễn tại trang trại và khu bảo tàng.

Alma Resort là điểm đến lý tưởng cho các gia đình nhiều thế hệ.

Ngoài Alma Discovery Camp, Alma còn hàng loạt chuỗi tiện ích phong phú như bảo tàng khoa học, khu vui chơi trẻ em, câu lạc bộ thanh thiếu niên, rạp chiếu phim 75 chỗ ngồi và công viên nước rộng 6.000m² với sông lười, hồ tạo sóng, máng trượt và hồ bơi dành cho trẻ em. Alma còn có nhiều hoạt động đa dạng cho mọi lứa tuổi như lớp học làm bánh cupcake, pha chế sinh tố trái cây, làm pizza, thi thả diều, trồng cây và trải nghiệm chơi golf thực tế ảo.

Khu nghỉ dưỡng còn tổ chức chương trình “Hotelier Pastry Tour” nhằm truyền cảm hứng sáng tạo cho các bé trong việc làm bánh. Chương trình sẽ đưa các em đi tham quan bếp bánh, tìm hiểu về quy trình làm bánh và được thử các loại bánh mà những đầu bếp tài năng của Alma Resort đang làm hàng ngày để phục vụ thực khách. Các hoạt động khác được trẻ em yêu thích gồm có trò chơi thực tế ảo (VR) tại Câu lạc bộ Thanh thiếu niên và trải nghiệm lái mô tô nước mini.

Đầu năm nay, Alma đã ra mắt dịch vụ trang trí phòng trẻ em nhằm mang đến cho các bé một không gian vui tươi, hồn nhiên và giàu trí tưởng tượng khi đến với khu nghỉ dưỡng. Các bé được chào đón với một không gian đầy ắp sắc màu tuổi thơ với những chi tiết trang trí cá nhân hóa như thiệp chào mừng, căn lều xinh xắn ghi tên mình, bánh cookies yêu thích, những chiếc gối nhiều màu sắc, khăn xếp hình thú ngộ nghĩnh, bộ đồ trải giường theo chủ đề lựa chọn và một chiếc phao để các bé thỏa sức vui đùa với nước.

Giải thưởng của Little Steps Asia tiếp nối những thành công của Alma trong thời gian qua. Khu nghỉ dưỡng được tạp chí của Úc Holidays with Kids vinh danh là ‘Khu nghỉ dưỡng Gia đình Tốt nhất Việt Nam’ (Best Family Resort in Vietnam) hai năm liên tiếp 2023 và 2024. Alma cũng được được tạp chí du lịch uy tín Travel + Leisure của Mỹ vinh danh là khu nghỉ dưỡng số 1 ở Đông Nam Á, số 2 ở châu Á và số 9 trên toàn thế giới trong giải thưởng thường niên World’s Best Awards năm 2024.