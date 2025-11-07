Bắt đối tượng giấu thiết bị BTS giả mạo trong vali phát tán tin nhắn lừa đảo

Bắt quả tang đối tượng sử dụng thiết bị BTS giả phát tán tin nhắn lừa đảo - Ảnh: VGP

Mới đây, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I thuộc Cục Tần số vô tuyến điện nhận được thông tin có dấu hiệu BTS giả phát tán tin nhắn trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Nhận được thông tin, ngay lập tức, Trung tâm I đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội sử dụng các trang thiết bị kỹ thuật nhanh chóng xác định nguồn phát sóng BTS giả mạo.

Sau hơn 2 tiếng đồng hồ, các cơ quan quản lý đã bắt quả tang đối tượng người nước ngoài đang sử dụng thiết bị BTS giả mạo, truy nhập vào mạng thông tin di động, phát tán tin nhắn mạo danh Vietcombank để quảng cáo, lừa đảo.

Cục Tần số vô tuyến điện cho biết đây là vụ việc mà các đối tượng sử dụng phương thức mới. Đối tượng đã giấu thiết bị BTS giả trong vali du lịch, thay đổi TAC (TAC là Tracking Area Code - Mã vùng của BTS) liên tục, phạm vi phát sóng nhỏ, di chuyển đến các khu vực đông người để tránh sự theo dõi, phát hiện của cơ quan chức năng.

Đây không phải là lần đầu tiên ngân hàng Vietcombank bị các đối tượng nước ngoài sử dụng thiết bị BTS giả mạo phát tán tin nhắn giả mạo để quảng cáo, lừa đảo. Trước đó, ngày 21/8, từ công tác giám sát tần số thường xuyên, Trung tâm Tần số vô tuyến điện Khu vực II đã phát hiện tín hiệu phát sóng bất thường trên địa bàn TPHCM. Ngay sau đó, Trung tâm đã khoanh vùng và phối hợpvới lực lượng chức năng của Bộ Công an và Công an Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra, bắt giữ đối tượng sử dụng trạm BTS giả cùng tang vật.