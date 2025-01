Phát hiện BTS giả theo thời gian thực, công nghệ khiến tội phạm dè chừng

Theo đó, giải pháp tập trung vào sự phối hợp giữa nhà mạng và lực lượng công an. Ông Trần Mạnh Tuấn khẳng định, khi BTS (trạm thu phát sóng di động) giả hoạt động, nhà mạng phát hiện, khoanh vùng, đội ngũ chuyên gia kỹ thuật của Cục Tần số Vô tuyến điện có thể định vị chính xác BTS giả hiện đang ở đâu, phối hợp cùng công an chặn bắt ngay.

Ông Trần Mạnh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Tần số Vô tuyến điện thông tin về việc xử lý tình trạng trạm thu phát sóng giả. Ảnh Phạm Anh

Dẫn chứng hiệu quả của giải pháp, đại diện Cục Tần số Vô tuyến điện cho biết, từ đầu năm 2022 đến nay, Cục Tần số Vô tuyến điện đã phối hợp với các doanh nghiệp di động, Bộ Công an phát hiện và xử lý 24 vụ BTS giả mạo phát tán tin nhắn rác và lừa đảo. Trong đó, năm 2022 có 9 vụ, Cục Tần số vô tuyến điện trực tiếp phát hiện 5 vụ, cơ quan công an mở rộng vụ án và phát hiện thêm 4 vụ. Từ đầu năm 2023 đến nay, 15 vụ đã được phát hiện, trong đó có 12 vụ do Cục Tần số vô tuyến điện trực tiếp thực hiện.

Hiện nay, các trạm BTS giả có thể nhắn với tần suất hàng nghìn tin nhắn/phút với các nội dung như đường link giả mạo, trang cờ bạc trực tuyến, website lừa đảo.

Lỗ hổng bảo mật của mạng GSM 2G, chỉ yêu cầu mạng xác thực người dùng chứ không yêu cầu người dùng xác thực nhà mạng, vậy nên bị kẻ xấu lợi dụng để phát tán tin nhắn giả mạo. Đây là cũng là vấn đề của nhiều quốc gia đang dùng GSM 2G và hiện chưa có giải pháp triệt để xử lý vấn đề này. Ông Trần Mạnh Tuấn, Phó cục trưởng Tần số Vô tuyến điện

Ông Tuấn đã giải thích nguyên nhân cho hiện tượng này bằng việc chỉ ra sự thiếu bảo mật trong mạng GSM 2G. Hệ thống này chỉ yêu cầu xác thực người dùng mà không yêu cầu xác thực nhà mạng, tạo điều kiện cho những kẻ xấu lợi dụng để phát tán tin nhắn giả mạo. Đây cũng là vấn đề đang đối mặt với nhiều quốc gia sử dụng GSM 2G và chưa có giải pháp triệt để để khắc phục vấn đề này.

Hơn nữa, một khó khăn khác trong việc đối phó với tình trạng này là sự nhập lậu thiết bị BTS thông qua các kênh tiểu ngạch và nhỏ gọn. Các đối tượng có thể lắp đặt các thiết bị BTS này trên các phương tiện cơ động như ô tô, xe máy, có khả năng di chuyển nhanh, gây nhiều khó khăn cho cơ quan chức năng trong công tác kiểm tra và phát hiện.

Ngoài các biện pháp kỹ thuật nêu trên, Ông Tuấn cũng nêu giải pháp, Bộ TT&TT phối hợp với nhiều cơ quan và bộ ngành khác như Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Hải quan và Ngân hàng, ngăn chặn việc bán thiết bị BTS giả trên các sàn thương mại điện tử, đồng thời phát hiện sớm khi những thiết bị này được đưa vào Việt Nam và xác minh các giao dịch của tổ chức có liên quan.

Bằng việc hợp tác chặt chẽ với các bộ ngành liên quan, Bộ Thông tin và Truyền thông hy vọng sẽ ngăn chặn được sự lưu thông và tiếp nhận các thiết bị BTS giả trên thị trường, đồng thời đảm bảo quá trình kiểm soát và xác minh giao dịch của những tổ chức liên quan. Đây là một biện pháp quan trọng nhằm ngăn chặn sự lan rộng và ảnh hưởng tiêu cực của các thiết bị BTS giả trong hệ thống truyền thông của Việt Nam.