Chính thức kiểm tra năng lực hành nghề y từ năm 2027

Chiều 26/6 tại Hà Nội, Bộ Y tế đã công bố và trao quyết định bổ nhiệm 33 Ủy viên Hội đồng Y khoa quốc gia nhiệm kỳ 2025–2030. Đây là cơ quan chuyên trách thực hiện việc đánh giá độc lập năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh: “Việc thành lập Hội đồng Y khoa quốc gia và tổ chức kiểm tra năng lực hành nghề là bước đi mang tính đột phá, nhằm chuẩn hóa nguồn nhân lực y tế, tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế và đáp ứng yêu cầu hội nhập.”

Bộ trưởng Đào Hồng Lan tặng hoa của Bộ Y tế chúc mừng Hội đồng Y khoa Quốc gia nhiệm kỳ 2025-2027.

Theo quy định, từ ngày 1/1/2027, việc kiểm tra năng lực sẽ áp dụng đối với chức danh bác sĩ. Lộ trình tiếp theo là từ năm 2028 với y sĩ, điều dưỡng, hộ sinh; và từ năm 2029 với kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện và tâm lý lâm sàng.

Hội đồng Y khoa quốc gia sẽ xây dựng và triển khai bộ công cụ đánh giá năng lực hành nghề y, tổ chức thi độc lập, khách quan trước khi cấp chứng chỉ hành nghề. Mô hình này sẽ thay thế hình thức cấp phép như hiện nay vốn chưa có kỳ thi quốc gia bắt buộc.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho rằng việc kiểm định năng lực độc lập không chỉ đảm bảo chất lượng nhân lực y tế, mà còn góp phần hạn chế tình trạng “đào tạo ồ ạt”, thiếu kiểm soát, đồng thời bảo vệ quyền lợi người bệnh và giảm thiểu sai sót y khoa.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết, các ủy viên mới được bổ nhiệm đều là những người có kinh nghiệm, uy tín cao trong ngành y gồm đại diện cơ quan quản lý, cơ sở đào tạo, bệnh viện, hội nghề nghiệp và giới chuyên gia.

Thời gian tới, Hội đồng Y khoa quốc gia sẽ tập trung hoàn thiện hệ thống đánh giá, xây dựng quy trình tổ chức kỳ thi, tăng cường ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo và tham mưu cho Chính phủ, Bộ Y tế trong việc hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan.

Theo Bộ Y tế, việc đánh giá năng lực hành nghề y là điều kiện bắt buộc, đảm bảo các bác sĩ, điều dưỡng và nhân lực y tế được cấp phép đúng chuyên môn, có kỹ năng nghề nghiệp và phẩm chất đạo đức cần thiết khi hành nghề tại Việt Nam hoặc ở nước ngoài.