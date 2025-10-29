Chủ động phòng chống đột quỵ - Vì một Việt Nam khỏe mạnh

Ngày 29/10, tại Vườn hoa Lý Tự Trọng (Hà Nội), Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp cùng Bộ Y tế, Hội Đột quỵ Hà Nội, Cục Phòng bệnh, Cục Quản lý khám chữa bệnh, Hệ thống Nhà thuốc - Trung tâm Tiêm chủng Long Châu, Công ty Bayer Việt Nam và các đơn vị y tế trung ương, địa phương tổ chức Lễ phát động Chương trình Quốc gia Phòng chống và Quản lý Đột quỵ. Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Thế giới Phòng chống Đột quỵ.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Đột quỵ hiện là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn tật tại Việt Nam, theo số liệu nghiên cứu, hàng năm cả nước ghi nhận gần 200.000 ca mắc mới và gần 170.000 ca tử vong, cao hàng thứ 4 ở Nam Á, trong đó số ca mắc và tử vong cao nhất nằm ở nhóm 60-70 tuổi, trẻ hơn so với ghi nhận tại các quốc gia khác.

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh: Đột quỵ đang là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn tật tại Việt Nam, đồng thời là gánh nặng lớn với hệ thống y tế và xã hội. Ông cho biết tinh thần của Nghị quyết 57-NQ/TW và 72-NQ/TW của Bộ Chính trị chính là nền tảng định hướng cho việc chuyển từ y tế chữa bệnh sang y tế dự phòng, từ phản ứng sang chủ động, từ đơn lẻ sang hợp tác liên ngành. Việc phát động Chương trình Quốc gia Phòng, chống Đột quỵ là bước đi cụ thể để hiện thực hóa mục tiêu này, hướng tới nền y tế thông minh, nhân văn và lấy người dân làm trung tâm.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn phát biểu tại buổi lễ.

Ngay sau lễ phát động, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam chủ trì tổ chức chương trình khám sàng lọc miễn phí cho 1.000 người dân với sự tham gia của hơn 50 bác sĩ và tình nguyện viên y tế từ các bệnh viện lớn như Bạch Mai, Quân đội 108, Đại học Y Hà Nội và Hội Đột quỵ Hà Nội.

Người dân được đo huyết áp, đường huyết, cholesterol, BMI, siêu âm mạch cảnh, khám thần kinh cơ bản và tư vấn kiểm soát nguy cơ đột quỵ. Đặc biệt, chương trình lần này đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong việc phân tích dữ liệu sàng lọc, giúp xác định nhóm nguy cơ cao, đưa ra khuyến nghị cá nhân hóa và xây dựng bản đồ nguy cơ đột quỵ tại cộng đồng. Đây là bước tiến quan trọng trong chuyển đổi số y tế dự phòng, thể hiện vai trò tiên phong của công nghệ trong quản lý sức khỏe và phòng ngừa bệnh không lây nhiễm.

Đại diện Ban Tổ chức chương trình, ThS.DS Nguyễn Hữu Tú - Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam chia sẻ: “Chúng ta đang chứng kiến một thực tế đáng lo ngại - đột quỵ không còn là căn bệnh của người già. Ngày càng nhiều người trẻ ở độ tuổi dưới 35 đã phải đối mặt với đột quỵ khi đang ở giai đoạn sung sức nhất của cuộc đời. Đây là hồi chuông cảnh báo về lối sống và thói quen chăm sóc sức khỏe của thế hệ hiện nay. Trong bối cảnh đó, công nghệ - đặc biệt là trí tuệ nhân tạo - không chỉ giúp bác sĩ trẻ nhận diện sớm nguy cơ, mà còn giúp chúng ta dự phòng và hành động kịp thời, chính xác hơn”.

Người dân Hà Nội đang được tầm soát đột quỵ.

Anh Tú cũng nhấn mạnh thêm rằng việc ứng dụng công nghệ phải song hành với trái tim và trách nhiệm của người thầy thuốc, để mỗi tiến bộ y học đều thực sự mang lại lợi ích cho cộng đồng. “Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam sẽ tiếp tục tiên phong trong việc đưa công nghệ vào y tế dự phòng, đồng thời mong muốn ngày càng có nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan truyền thông và người dân cùng chung tay. Đột quỵ là gánh nặng chung của xã hội – chỉ khi mọi người cùng hành động, chúng ta mới có thể giảm tỷ lệ tử vong, hạn chế di chứng và cứu được hàng nghìn sinh mạng mỗi năm,”

Song song với hoạt động sàng lọc, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam công bố và Bayer Việt Nam sẽ phối hợp cùng Báo Sức khỏe & Đời sống xây dựng chuyên trang “Đột quỵ – Nhận biết sớm, Hành động nhanh”, đồng thời triển khai truyền thông trực quan tại hơn 2.400 nhà thuốc và 200 trung tâm tiêm chủng Long Châu trên toàn quốc, nhằm phổ cập kiến thức y tế đến gần hơn với từng người dân. Các bên thống nhất chương trình hợp tác phòng chống đột quỵ quốc gia, giai đoạn 2025-2035 với các nội dung:

(1) Xây dựng và triển khai kế hoạch hợp tác phòng, chống đột quỵ đến năm 2035, gắn kết chặt chẽ với Đề án phòng chống bệnh không lây nhiễm của Bộ Y tế.

(2) Phát triển hướng dẫn chuyên môn, đào tạo và nâng cao năng lực cho nhân viên y tế trong công tác dự phòng, quản lý và điều trị đột quỵ.

(3) Thực hiện mô hình hợp tác công – tư thí điểm: huy động hệ thống nhà thuốc Long Châu trở thành điểm tư vấn, tầm soát và truyền thông sức khỏe cộng đồng, giúp người dân tiếp cận sớm thông tin về nguy cơ đột quỵ.

(4) Đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ số trong sàng lọc, quản lý dữ liệu bệnh nhân, hỗ trợ ra quyết định điều trị và rút ngắn thời gian cấp cứu.

(5) Tổ chức các chiến dịch truyền thông, giáo dục sức khỏe cộng đồng về nhận biết sớm dấu hiệu đột quỵ và hành động kịp thời, thông qua chuyên trang “Đột quỵ – Phòng ngừa, Nhận biết sớm, Hành động nhanh” trên Báo Sức khỏe & Đời sống cùng hệ thống truyền thông tại nhà thuốc Long Châu trên toàn quốc.

Các đại biểu tham gia hoạt động "Đạp xe vì một Việt Nam khỏe mạnh".

Cùng ngày, hoạt động “Đạp xe vì một Việt Nam khỏe mạnh” diễn ra sôi nổi quanh khu vực Hồ Tây với sự tham gia của hàng trăm y bác sĩ trẻ, đoàn viên và người dân, lan tỏa thông điệp cổ vũ lối sống năng động, tăng cường thể lực và duy trì sức khỏe tim mạch – não bộ.

Lễ phát động Chương trình Quốc gia Phòng, chống Đột quỵ là sự kiện khởi đầu cho giai đoạn hợp tác chiến lược giữa Bộ Y tế, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và các đối tác trong lĩnh vực y tế, doanh nghiệp, truyền thông, hướng đến xây dựng hệ thống y tế dự phòng thông minh, dữ liệu hóa và toàn dân tham gia. Chương trình thể hiện quyết tâm của toàn ngành và cộng đồng trong việc giảm gánh nặng bệnh tật, nâng cao chất lượng sống và hướng tới một Việt Nam khỏe mạnh, không còn nỗi lo đột quỵ.