Chip giám sát điện năng tiết kiệm 50% năng lượng cho thiết bị di động

Công Khang

Công Khang

10:00 | 04/12/2025
Công ty công nghệ Microchip (Mỹ) vừa giới thiệu hai chip giám sát tiêu thụ điện năng PAC1711 và PAC1811 chỉ tiêu tốn một nửa năng lượng so với các sản phẩm cùng phân khúc khi lấy mẫu ở tốc độ 1024 mẫu mỗi giây, tạo cơ hội mới cho các thiết bị di động và các ứng dụng hạn chế nguồn điện.

Các thiết bị hoạt động bằng nguồn pin và các ứng dụng hạn chế về nguồn năng lượng luôn phải theo dõi và giám sát mức tiêu thụ điện năng nhưng lại không được lãng phí năng lượng được sử dụng cho quá trình theo dõi giám sát đó. Tình trạng trên khiến nhiều thiết bị di động, cảm biến IoT hay các ứng dụng xe điện phải chấp nhận đánh đổi giữa khả năng giám sát chính xác với tuổi thọ pin.

Công ty công nghệ Microchip (Mỹ) đã giới thiệu hai chip giám sát điện năng PAC1711 và PAC1811 với khả năng cắt giảm 50% mức tiêu thụ năng lượng so với các giải pháp hiện có trên thị trường khi vận hành ở điều kiện thông thường với tốc độ lấy mẫu 1024 mẫu mỗi giây.

Các thiết kế có nguồn điện năng và pin hạn chế có thể hoạt động dài hơn trong các điều kiện thông thường nhờ khả năng đo lường mức tiêu thụ điện năng chính xác và tiêu tốn ít năng lượng hơn
Các thiết kế có nguồn điện năng và pin hạn chế có thể hoạt động dài hơn trong các điều kiện thông thường nhờ khả năng đo lường mức tiêu thụ điện năng chính xác và tiêu tốn ít năng lượng hơn

PAC1711 và PAC1811 được đóng gói trong chip phẳng siêu mỏng không chì VDFN với 8 và 10 chân. Điểm đặc biệt ở đây nằm ở khả năng tương thích hoàn toàn về chân cắm và kích thước với chip SOT23-8 phổ biến trên thị trường. Các nhà phát triển sản phẩm có thể dễ dàng tìm nguồn linh kiện thay thế hoặc nâng cấp hệ thống hiện tại mà không cần thay đổi thiết kế bảng mạch.

Hai phiên bản chip có độ phân giải khác nhau, PAC1711 hoạt động ở độ phân giải 12-bit với điện áp tối đa 12V, trong khi PAC1811 nâng cấp lên 16-bit. Cả hai đều có thể cảm nhận điện áp bus trong khoảng từ 0 đến 42 volt và giao tiếp qua chuẩn I2C.

Ông Keith Pazul, Phó chủ tịch phụ trách bộ phận kinh doanh giải pháp tuyến tính và tín hiệu hỗn hợp của Microchip, giải thích rõ ưu thế của sản phẩm: "Các thiết bị di động từ trước đến nay phải tiêu thụ một lượng điện năng rất quý giá để đo lường chính mức tiêu thụ của chúng. Chip giám sát năng lượng của Microchip hoạt động như thiết bị ngoại vi độc lập, giúp MCU không cần xử lý các tác vụ giám sát. MCU hoặc bộ xử lý chỉ cần hoạt động khi xảy ra sự kiện quan trọng liên quan nguồn điện, chẳng hạn cần bật màn hình LCD".

Chức năng cảnh báo theo bậc (step-alert) đang chờ cấp bằng sáng chế của hai chip này nắm bắt thông tin về giá trị điện áp và dòng điện trung bình trong hoạt động. Khi xuất hiện mức biến thiên vượt ngưỡng do người dùng thiết lập, chip sẽ báo ngay cho MCU ứng phó. Thiết bị duy trì thông tin về mức trung bình và bất kỳ mẫu dữ liệu mới nào cũng có khả năng kích hoạt cảnh báo.

Tính năng chân lấy mẫu chậm (slow-sample pin) cho phép trì hoãn việc lấy mẫu thông số sử dụng điện năng đến tám giây một lần, giúp tiết kiệm thêm năng lượng cho hệ thống. Thanh ghi tích lũy trong chip có thể quản lý các hạng mục logistics, giám sát mức lão hóa của pin hệ thống, thời gian sạc lại và cung cấp dữ liệu lịch sử ngắn hạn cho việc sử dụng điện năng lâu dài mà MCU có thể lập trình xử lý.

Microchip cung cấp bảng mạch dùng thử Click board tương thích chuẩn mikroBUS của MikroElektronika để đánh giá tính năng và hiệu suất thiết bị. Hãng này còn tung ra trình điều khiển Linux trên các trang sản phẩm, cung cấp chức năng cơ bản và quyền truy cập vào các thanh ghi thường dùng để thực hiện phép đo công suất. Một thư viện ngôn ngữ lập trình C chung cho PAC1711 và PAC1811 kèm các ví dụ sử dụng với nhiều MCU khác nhau từ Microchip cũng sẵn sàng cho các nhà phát triển.

PAC1711 hiện có trong chip VDFN-8 (mã PAC1711T-1E/3P) hoặc VDFN-10 (mã PAC1711T-2E/9Q). PAC1811 cũng có hai phiên bản tương tự với mã VDFN-8 (PAC1811T-1E/3P) và VDFN-10 (PAC1811T-2E/9Q). Giá khởi điểm từ 0,58 USD mỗi chip cho phiên bản PAC1711 VDFN-8 khi đặt hàng 10.000 chiếc. Bảng mạch dùng thử (mã #PAC1711-Click) có giá 15 USD mỗi chiếc.

Sản phẩm này hướng đến thị trường máy tính, mạng, AI/ML và xe điện - những lĩnh vực luôn đòi hỏi tối ưu hóa năng lượng. Khách hàng có thể liên hệ đại diện bán hàng, nhà phân phối được ủy quyền hoặc truy cập website để đặt mua.

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

