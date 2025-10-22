Microchip giới thiệu chip đơn tích hợp 5 trong 1 cho nhà thông minh và ô tô

Microchip ra mắt vi mạch điều khiển trung tâm PIC32-BZ6, sản phẩm tích hợp nhiều chức năng khác nhau trên một chip duy nhất thay vì phải sử dụng nhiều chip riêng biệt như các giải pháp trước đây.

Bluetooth® Low Energy, Thread®, Matter và các giao thức độc quyền được tích hợp trong một nền tảng an toàn, đa tính năng để hỗ trợ các tiêu chuẩn, nhu cầu giao diện và nhu cầu thị trường mới

Ông Rishi Vasuki, Phó chủ tịch phụ trách mảng giải pháp không dây của Microchip - nhận định rằng rất ít thiết bị trên thị trường hiện nay kết hợp nhiều tính năng trong một con chip như PIC32-BZ6. Ông cho biết các khách hàng tiên phong đã bày tỏ sự quan tâm mạnh mẽ với khả năng kết nối đa giao thức, các tính năng xử lý tín hiệu analog và khả năng vào ra dữ liệu cao của sản phẩm.

Vi mạch PIC32-BZ6 tuân thủ Thông số kỹ thuật Bluetooth phiên bản 6.0 mới nhất. Chip cũng hỗ trợ các giao thức theo tiêu chuẩn 802.15.4 như Thread và Matter, bên cạnh các giao thức mạng lưới độc quyền dành cho các thiết bị nhà thông minh.

Thiết bị trang bị bộ nhớ Flash 2 MB và RAM 512 KB. Dung lượng này cho phép chip xử lý các ứng dụng phức tạp và hỗ trợ cập nhật phần mềm qua sóng vô tuyến mà không cần kết nối dây.

Ngoài khả năng kết nối không dây, PIC32-BZ6 còn trang bị nhiều cổng giao tiếp có dây. Chip có hai cổng CAN-FD dành cho giao tiếp trong ô tô và thiết bị công nghiệp. Thiết bị cũng tích hợp MAC Ethernet tốc độ 10/100 Mbps cho kết nối mạng tốc độ cao và bộ thu phát USB 2.0 để truyền dữ liệu với máy tính.

Vi mạch hỗ trợ khả năng cảm ứng với tối đa 18 kênh dựa trên công nghệ Bộ chia điện áp điện dung. Tính năng này giúp các nhà sản xuất phát triển giao diện người dùng nâng cao cho sản phẩm của mình.

PIC32-BZ6 tích hợp các thiết bị ngoại vi xử lý tín hiệu analog tiên tiến. Chip có bộ chuyển đổi tương tự sang số 12-bit, bộ chuyển đổi số sang tương tự 7-bit, bộ so sánh analog, PWM và QEI. Các tính năng này hỗ trợ việc điều khiển tốc độ và vị trí động cơ một cách chính xác.

Thiết bị đạt chứng nhận AEC-Q100 Grade 1, cho phép hoạt động ở nhiệt độ lên tới 125 độ C. Tiêu chuẩn này giúp chip có thể ứng dụng trong môi trường khắc nghiệt của ô tô và công nghiệp.

Vi mạch trang bị chế độ khởi động an toàn được ghi cố định trong ROM. Chip cũng có công cụ bảo mật phần cứng hỗ trợ các chuẩn mã hóa AES, SHA, ECC và bộ tạo số ngẫu nhiên thực TRNG. Các tính năng này bảo vệ ứng dụng và tài sản trí tuệ của nhà sản xuất.

Microchip hiện cung cấp hai phiên bản của nền tảng PIC32-BZ6. Phiên bản hệ thống trên chip PIC32CX2051BZ62132 có giá 3,73 USD mỗi chiếc khi mua từ 10.000 đơn vị. Phiên bản mô-đun PIC32WM BZ6204UE đã qua chứng nhận RF có giá 5,84 USD mỗi chiếc với cùng số lượng.

Mô-đun đã qua chứng nhận giúp các nhà sản xuất tích hợp nhanh chóng vào sản phẩm mà không cần thực hiện quy trình chứng nhận RF riêng. Hãng có kế hoạch bổ sung thêm các tùy chọn chip và mô-đun trong thời gian tới để đáp ứng nhiều nhu cầu ứng dụng hơn.

Microchip cung cấp bảng mạch PIC32-BZ6 Curiosity Board cho các nhà phát triển. Bảng mạch này cho phép kiểm tra toàn bộ các giao diện vào ra, kết nối và tính năng ngoại vi của vi mạch.

Hãng cũng cung cấp các thiết kế tham chiếu đã qua kiểm chứng và dịch vụ kiểm tra thiết kế không dây. Các nhà phát triển có thể sử dụng môi trường phát triển tích hợp MPLAB và hệ điều hành thời gian thực Zephyr của Microchip để lập trình cho chip.