Chuyển động số
Hạ tầng thông minh

Hà Nội khởi động chiến dịch làm sạch 8 triệu dữ liệu phương tiện trong 60 ngày

17:45 | 10/11/2025
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Hà Nội triển khai chiến dịch 60 ngày rà soát, làm sạch 8 triệu dữ liệu phương tiện và 130 nghìn giấy phép lái xe qua ứng dụng iHanoi từ 1/11 đến 31/12.
Bảo vệ dữ liệu công dân trong kỷ nguyên số Bảo vệ dữ liệu công dân trong kỷ nguyên số
Hà Nội khởi động chiến dịch 90 ngày triển khai 6 nghị quyết về khoa học công nghệ Hà Nội khởi động chiến dịch 90 ngày triển khai 6 nghị quyết về khoa học công nghệ
Thủ tướng yêu cầu phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, kiểm soát tài sản thu nhập Thủ tướng yêu cầu phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, kiểm soát tài sản thu nhập

Công an Hà Nội bắt đầu chiến dịch tổng rà soát, làm sạch gần 8 triệu dữ liệu phương tiện giao thông và 130 nghìn giấy phép lái xe từ ngày 1/11 đến 31/12/2025. Đây là lần đầu tiên một địa phương ứng dụng công nghệ thông tin quy mô lớn thông qua nền tảng iHanoi để thực hiện công tác này.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó giám đốc Công an Hà Nội, cho biết kế hoạch nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu về phương tiện giao thông và giấy phép lái xe bảo đảm "đúng, đủ, sạch, sống". Theo thống kê, thành phố hiện có gần 3,9 triệu thông tin chủ phương tiện trên hệ thống đăng ký xe trùng khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Ngoài ra còn hơn 3,8 triệu trường hợp không trùng khớp cần được rà soát, cập nhật.

Kế hoạch được triển khai theo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Kế hoạch số 6198/KH-C08-P4 ngày 01/10/2025 của Cục Cảnh sát giao thông. Công an thành phố phải thực hiện số hóa 8 triệu hồ sơ đăng ký xe đang quản lý trong chiến dịch cao điểm này.

Hà Nội khởi động chiến dịch làm sạch 8 triệu dữ liệu phương tiện trong 60 ngày
Ảnh minh họa: Sở VH&TT Hà Nội

Ứng dụng iHanoi đóng vai trò trung tâm

Công an Hà Nội phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố nghiên cứu phương pháp thu thập, rà soát, cập nhật dữ liệu từ thủ công sang hình thức ứng dụng công nghệ thông tin thông qua nền tảng "Công dân Thủ đô số - iHanoi". Phương pháp này giúp giảm mạnh khối lượng công việc, thời gian giải quyết thủ công cho cán bộ, tiết kiệm chi phí in phiếu theo phương pháp truyền thống và nâng cao tính chính xác.

Cán bộ Cảnh sát giao thông, Công an cấp xã sử dụng nền tảng iHanoi để thu thập thông tin của chủ phương tiện, người sử dụng phương tiện và giấy phép lái xe. Dữ liệu này được đối soát với dữ liệu do Cục Cảnh sát giao thông cung cấp, đảm bảo tính "sống" của thông tin.

Người dân được vận động, hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng iHanoi để chủ động kê khai thông tin về chủ phương tiện, người sử dụng phương tiện và giấy phép lái xe. Thời gian đề nghị người dân phối hợp kê khai là 15 ngày, từ 10/11 đến 25/11/2025. Sau thời hạn này, ứng dụng sẽ khóa tính năng kê khai.

Hà Nội đi đầu trong chuyển đổi số giao thông

"Hà Nội là địa phương duy nhất, tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào phương pháp thu thập dữ liệu, làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe và số hóa hồ sơ đăng ký xe", Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky nhấn mạnh.

Công an các xã, phường được giao nhiệm vụ tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức như báo, mạng xã hội, loa phát thanh. Đồng thời phối hợp với các Tổ chuyển đổi số cộng đồng tại cơ sở để tuyên truyền đến từng tổ dân phố, khu dân cư, từng hộ gia đình.

Nếu chủ phương tiện không thực hiện khai báo hoặc người đang sử dụng xe không đến cơ quan đăng ký xe, phương tiện sẽ được cập nhật trạng thái "Xe không hoạt động" trên Hệ thống Đăng ký xe.

Chiến dịch làm sạch dữ liệu giúp cơ quan quản lý nhà nước nắm bắt chính xác tình hình phương tiện giao thông trên địa bàn. Dữ liệu sạch tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý chặt chẽ phương tiện, người điều khiển để giảm tai nạn giao thông. Ngoài ra, công tác này đảm bảo quyền sở hữu hợp pháp của công dân, tạo điều kiện thuận lợi khi thực hiện các thủ tục hành chính trong môi trường số.

Cơ sở dữ liệu sau khi hoàn thiện sẽ kết nối với Trung tâm dữ liệu quốc gia để phục vụ việc chia sẻ với các đơn vị trong và ngoài ngành Công an, đảm bảo hiệu quả quản lý theo mô hình chính quyền hai cấp.

Phó Giám đốc Công an thành phố đề nghị cán bộ, chiến sĩ phải là lực lượng tiên phong trong việc kê khai thông tin với tinh thần "làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm", quyết tâm tăng tốc hoàn thành sớm chỉ tiêu đề ra.

làm sạch dữ liệu phương tiện số hóa phương tiện giao thông Hà Nội iHanoi kê khai xe đăng ký xe Hà Nội 2025 rà soát giấy phép lái xe cơ sở dữ liệu giao thông chuyển đổi số giao thông Việt Nam iHanoi

Bài liên quan

Thấy gì qua việc Hà Nội triển khai lấy số thứ tự online qua iHanoi

Thấy gì qua việc Hà Nội triển khai lấy số thứ tự online qua iHanoi

Có thể bạn quan tâm

SOC sẽ là lớp phòng vệ trọng yếu cho các lĩnh vực tại Việt Nam

SOC sẽ là lớp phòng vệ trọng yếu cho các lĩnh vực tại Việt Nam

Bảo mật
Trung tâm điều hành an ninh mạng (SOC) là bước tiến giúp các tổ chức gia tăng khả năng phòng vệ và thích ứng, phục hồi trong môi trường số nhiều biến động.
Nhà mạng FPT triển khai tính năng kích hoạt SIM qua VNeID

Nhà mạng FPT triển khai tính năng kích hoạt SIM qua VNeID

Hạ tầng thông minh
Theo đó, không cần CCCD, khách hàng có thể kích hoạt SIM FPT qua ứng dụng VneID, xác thực danh tính chính chủ bằng tài khoản định danh điện tử quốc gia (VNeID) một cách dễ dàng.
Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng hiệu quả Hiệp định thương mại tự do

Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng hiệu quả Hiệp định thương mại tự do

Hạ tầng thông minh
Ngày 28/10, Sở Công Thương Hà Nội phối hợp cùng Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị triển khai cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) và đối thoại hướng dẫn doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong giải quyết Thủ tục hành chính (TTHC) và tận dụng các Hiệp định thương mại tự do (FTA) mở rộng thị trường cho doanh nghiệp xuất khẩu của TP. Hà Nội.
Công nghệ định thời chính xác nano giây thay thế GPS cho hạ tầng trọng yếu

Công nghệ định thời chính xác nano giây thay thế GPS cho hạ tầng trọng yếu

Viễn thông - Internet
Công ty công nghệ Microchip (Mỹ) ra mắt đồng hồ chủ TimeProvider 4500 v3 truyền tín hiệu định thời với độ sai lệch dưới một nano giây trên khoảng cách 800 km qua mạng quang, giúp các hạ tầng quan trọng vận hành ổn định mà không phụ thuộc vào vệ tinh định vị toàn cầu.
Dự án hàng tỷ USD của Vingroup mở ra thời kỳ phát triển mới cho bất động sản Cần Giờ

Dự án hàng tỷ USD của Vingroup mở ra thời kỳ phát triển mới cho bất động sản Cần Giờ

Hạ tầng thông minh
Cần Giờ đang bừng tỉnh với cơn sóng đầu tư mạnh mẽ từ Tập đoàn Vingroup, mở ra thời kỳ phát triển mới cho bất động sản khu vực. Làn sóng đầu tư quy mô lớn kéo theo sự phát triển đồng bộ của hạ tầng, đô thị, tạo sức bật kinh tế và góp phần đưa vùng đất ven biển này trở thành đô thị đáng sống mới của TP. Hồ Chí Minh.
Xem thêm

Đọc nhiều

realme C85 Series siêu pin, siêu kháng nước chính thức ra mắt thị trường Việt

realme C85 Series siêu pin, siêu kháng nước chính thức ra mắt thị trường Việt

Lee Sang-hyeok (Faker): Từ cậu bé mất mẹ đến Quỷ Vương sáu lần vô địch thế giới

Lee Sang-hyeok (Faker): Từ cậu bé mất mẹ đến Quỷ Vương sáu lần vô địch thế giới

Cách tải và cài đặt game Brother Hai

Cách tải và cài đặt game Brother Hai's Pho Restaurant

Những điều đặc biệt tại ngày khai mạc giải đua xe địa hình PVOIL VOC 2025

Những điều đặc biệt tại ngày khai mạc giải đua xe địa hình PVOIL VOC 2025

CKTG 2025:

CKTG 2025: 'Đại chiến viễn thông' kết thúc, T1 vô địch 3 lần liên tiếp

Editor'sChoice

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hà Nội

22°C

Cảm giác: 23°C
mây đen u ám
Thứ tư, 12/11/2025 00:00
21°C
Thứ tư, 12/11/2025 03:00
23°C
Thứ tư, 12/11/2025 06:00
26°C
Thứ tư, 12/11/2025 09:00
24°C
Thứ tư, 12/11/2025 12:00
23°C
Thứ tư, 12/11/2025 15:00
22°C
Thứ tư, 12/11/2025 18:00
22°C
Thứ tư, 12/11/2025 21:00
22°C
Thứ năm, 13/11/2025 00:00
21°C
Thứ năm, 13/11/2025 03:00
23°C
Thứ năm, 13/11/2025 06:00
27°C
Thứ năm, 13/11/2025 09:00
27°C
Thứ năm, 13/11/2025 12:00
22°C
Thứ năm, 13/11/2025 15:00
21°C
Thứ năm, 13/11/2025 18:00
19°C
Thứ năm, 13/11/2025 21:00
18°C
Thứ sáu, 14/11/2025 00:00
18°C
Thứ sáu, 14/11/2025 03:00
24°C
Thứ sáu, 14/11/2025 06:00
26°C
Thứ sáu, 14/11/2025 09:00
26°C
Thứ sáu, 14/11/2025 12:00
23°C
Thứ sáu, 14/11/2025 15:00
21°C
Thứ sáu, 14/11/2025 18:00
19°C
Thứ sáu, 14/11/2025 21:00
18°C
Thứ bảy, 15/11/2025 00:00
18°C
Thứ bảy, 15/11/2025 03:00
24°C
Thứ bảy, 15/11/2025 06:00
27°C
Thứ bảy, 15/11/2025 09:00
27°C
Thứ bảy, 15/11/2025 12:00
22°C
Thứ bảy, 15/11/2025 15:00
21°C
TP Hồ Chí Minh

27°C

Cảm giác: 31°C
mây rải rác
Thứ tư, 12/11/2025 00:00
25°C
Thứ tư, 12/11/2025 03:00
29°C
Thứ tư, 12/11/2025 06:00
29°C
Thứ tư, 12/11/2025 09:00
28°C
Thứ tư, 12/11/2025 12:00
25°C
Thứ tư, 12/11/2025 15:00
24°C
Thứ tư, 12/11/2025 18:00
24°C
Thứ tư, 12/11/2025 21:00
24°C
Thứ năm, 13/11/2025 00:00
25°C
Thứ năm, 13/11/2025 03:00
30°C
Thứ năm, 13/11/2025 06:00
31°C
Thứ năm, 13/11/2025 09:00
29°C
Thứ năm, 13/11/2025 12:00
26°C
Thứ năm, 13/11/2025 15:00
25°C
Thứ năm, 13/11/2025 18:00
24°C
Thứ năm, 13/11/2025 21:00
24°C
Thứ sáu, 14/11/2025 00:00
25°C
Thứ sáu, 14/11/2025 03:00
28°C
Thứ sáu, 14/11/2025 06:00
29°C
Thứ sáu, 14/11/2025 09:00
28°C
Thứ sáu, 14/11/2025 12:00
24°C
Thứ sáu, 14/11/2025 15:00
24°C
Thứ sáu, 14/11/2025 18:00
24°C
Thứ sáu, 14/11/2025 21:00
23°C
Thứ bảy, 15/11/2025 00:00
23°C
Thứ bảy, 15/11/2025 03:00
27°C
Thứ bảy, 15/11/2025 06:00
30°C
Thứ bảy, 15/11/2025 09:00
28°C
Thứ bảy, 15/11/2025 12:00
25°C
Thứ bảy, 15/11/2025 15:00
24°C
Đà Nẵng

25°C

Cảm giác: 26°C
mây thưa
Thứ tư, 12/11/2025 00:00
25°C
Thứ tư, 12/11/2025 03:00
26°C
Thứ tư, 12/11/2025 06:00
26°C
Thứ tư, 12/11/2025 09:00
26°C
Thứ tư, 12/11/2025 12:00
25°C
Thứ tư, 12/11/2025 15:00
24°C
Thứ tư, 12/11/2025 18:00
24°C
Thứ tư, 12/11/2025 21:00
24°C
Thứ năm, 13/11/2025 00:00
24°C
Thứ năm, 13/11/2025 03:00
26°C
Thứ năm, 13/11/2025 06:00
25°C
Thứ năm, 13/11/2025 09:00
25°C
Thứ năm, 13/11/2025 12:00
24°C
Thứ năm, 13/11/2025 15:00
23°C
Thứ năm, 13/11/2025 18:00
22°C
Thứ năm, 13/11/2025 21:00
22°C
Thứ sáu, 14/11/2025 00:00
23°C
Thứ sáu, 14/11/2025 03:00
25°C
Thứ sáu, 14/11/2025 06:00
23°C
Thứ sáu, 14/11/2025 09:00
23°C
Thứ sáu, 14/11/2025 12:00
24°C
Thứ sáu, 14/11/2025 15:00
23°C
Thứ sáu, 14/11/2025 18:00
22°C
Thứ sáu, 14/11/2025 21:00
22°C
Thứ bảy, 15/11/2025 00:00
22°C
Thứ bảy, 15/11/2025 03:00
24°C
Thứ bảy, 15/11/2025 06:00
25°C
Thứ bảy, 15/11/2025 09:00
24°C
Thứ bảy, 15/11/2025 12:00
24°C
Thứ bảy, 15/11/2025 15:00
24°C
Hải Phòng

23°C

Cảm giác: 24°C
mây đen u ám
Thứ tư, 12/11/2025 00:00
21°C
Thứ tư, 12/11/2025 03:00
24°C
Thứ tư, 12/11/2025 06:00
26°C
Thứ tư, 12/11/2025 09:00
26°C
Thứ tư, 12/11/2025 12:00
22°C
Thứ tư, 12/11/2025 15:00
22°C
Thứ tư, 12/11/2025 18:00
22°C
Thứ tư, 12/11/2025 21:00
21°C
Thứ năm, 13/11/2025 00:00
21°C
Thứ năm, 13/11/2025 03:00
24°C
Thứ năm, 13/11/2025 06:00
26°C
Thứ năm, 13/11/2025 09:00
26°C
Thứ năm, 13/11/2025 12:00
22°C
Thứ năm, 13/11/2025 15:00
21°C
Thứ năm, 13/11/2025 18:00
20°C
Thứ năm, 13/11/2025 21:00
18°C
Thứ sáu, 14/11/2025 00:00
19°C
Thứ sáu, 14/11/2025 03:00
24°C
Thứ sáu, 14/11/2025 06:00
26°C
Thứ sáu, 14/11/2025 09:00
25°C
Thứ sáu, 14/11/2025 12:00
21°C
Thứ sáu, 14/11/2025 15:00
20°C
Thứ sáu, 14/11/2025 18:00
19°C
Thứ sáu, 14/11/2025 21:00
18°C
Thứ bảy, 15/11/2025 00:00
18°C
Thứ bảy, 15/11/2025 03:00
24°C
Thứ bảy, 15/11/2025 06:00
26°C
Thứ bảy, 15/11/2025 09:00
26°C
Thứ bảy, 15/11/2025 12:00
21°C
Thứ bảy, 15/11/2025 15:00
20°C
Khánh Hòa

25°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Thứ tư, 12/11/2025 00:00
25°C
Thứ tư, 12/11/2025 03:00
27°C
Thứ tư, 12/11/2025 06:00
27°C
Thứ tư, 12/11/2025 09:00
26°C
Thứ tư, 12/11/2025 12:00
24°C
Thứ tư, 12/11/2025 15:00
23°C
Thứ tư, 12/11/2025 18:00
23°C
Thứ tư, 12/11/2025 21:00
23°C
Thứ năm, 13/11/2025 00:00
24°C
Thứ năm, 13/11/2025 03:00
30°C
Thứ năm, 13/11/2025 06:00
26°C
Thứ năm, 13/11/2025 09:00
26°C
Thứ năm, 13/11/2025 12:00
23°C
Thứ năm, 13/11/2025 15:00
23°C
Thứ năm, 13/11/2025 18:00
23°C
Thứ năm, 13/11/2025 21:00
23°C
Thứ sáu, 14/11/2025 00:00
23°C
Thứ sáu, 14/11/2025 03:00
25°C
Thứ sáu, 14/11/2025 06:00
26°C
Thứ sáu, 14/11/2025 09:00
26°C
Thứ sáu, 14/11/2025 12:00
21°C
Thứ sáu, 14/11/2025 15:00
20°C
Thứ sáu, 14/11/2025 18:00
19°C
Thứ sáu, 14/11/2025 21:00
18°C
Thứ bảy, 15/11/2025 00:00
21°C
Thứ bảy, 15/11/2025 03:00
25°C
Thứ bảy, 15/11/2025 06:00
24°C
Thứ bảy, 15/11/2025 09:00
23°C
Thứ bảy, 15/11/2025 12:00
23°C
Thứ bảy, 15/11/2025 15:00
23°C
Nghệ An

22°C

Cảm giác: 23°C
mây đen u ám
Thứ tư, 12/11/2025 00:00
19°C
Thứ tư, 12/11/2025 03:00
19°C
Thứ tư, 12/11/2025 06:00
21°C
Thứ tư, 12/11/2025 09:00
21°C
Thứ tư, 12/11/2025 12:00
19°C
Thứ tư, 12/11/2025 15:00
19°C
Thứ tư, 12/11/2025 18:00
19°C
Thứ tư, 12/11/2025 21:00
19°C
Thứ năm, 13/11/2025 00:00
18°C
Thứ năm, 13/11/2025 03:00
23°C
Thứ năm, 13/11/2025 06:00
25°C
Thứ năm, 13/11/2025 09:00
23°C
Thứ năm, 13/11/2025 12:00
17°C
Thứ năm, 13/11/2025 15:00
16°C
Thứ năm, 13/11/2025 18:00
15°C
Thứ năm, 13/11/2025 21:00
14°C
Thứ sáu, 14/11/2025 00:00
15°C
Thứ sáu, 14/11/2025 03:00
23°C
Thứ sáu, 14/11/2025 06:00
24°C
Thứ sáu, 14/11/2025 09:00
22°C
Thứ sáu, 14/11/2025 12:00
17°C
Thứ sáu, 14/11/2025 15:00
16°C
Thứ sáu, 14/11/2025 18:00
15°C
Thứ sáu, 14/11/2025 21:00
15°C
Thứ bảy, 15/11/2025 00:00
15°C
Thứ bảy, 15/11/2025 03:00
23°C
Thứ bảy, 15/11/2025 06:00
25°C
Thứ bảy, 15/11/2025 09:00
23°C
Thứ bảy, 15/11/2025 12:00
16°C
Thứ bảy, 15/11/2025 15:00
15°C
Phan Thiết

25°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Thứ tư, 12/11/2025 00:00
25°C
Thứ tư, 12/11/2025 03:00
28°C
Thứ tư, 12/11/2025 06:00
28°C
Thứ tư, 12/11/2025 09:00
27°C
Thứ tư, 12/11/2025 12:00
25°C
Thứ tư, 12/11/2025 15:00
25°C
Thứ tư, 12/11/2025 18:00
24°C
Thứ tư, 12/11/2025 21:00
24°C
Thứ năm, 13/11/2025 00:00
25°C
Thứ năm, 13/11/2025 03:00
28°C
Thứ năm, 13/11/2025 06:00
28°C
Thứ năm, 13/11/2025 09:00
28°C
Thứ năm, 13/11/2025 12:00
25°C
Thứ năm, 13/11/2025 15:00
25°C
Thứ năm, 13/11/2025 18:00
24°C
Thứ năm, 13/11/2025 21:00
23°C
Thứ sáu, 14/11/2025 00:00
24°C
Thứ sáu, 14/11/2025 03:00
27°C
Thứ sáu, 14/11/2025 06:00
28°C
Thứ sáu, 14/11/2025 09:00
27°C
Thứ sáu, 14/11/2025 12:00
25°C
Thứ sáu, 14/11/2025 15:00
24°C
Thứ sáu, 14/11/2025 18:00
24°C
Thứ sáu, 14/11/2025 21:00
23°C
Thứ bảy, 15/11/2025 00:00
24°C
Thứ bảy, 15/11/2025 03:00
26°C
Thứ bảy, 15/11/2025 06:00
28°C
Thứ bảy, 15/11/2025 09:00
26°C
Thứ bảy, 15/11/2025 12:00
25°C
Thứ bảy, 15/11/2025 15:00
24°C
Quảng Bình

21°C

Cảm giác: 22°C
mây đen u ám
Thứ tư, 12/11/2025 00:00
20°C
Thứ tư, 12/11/2025 03:00
20°C
Thứ tư, 12/11/2025 06:00
19°C
Thứ tư, 12/11/2025 09:00
18°C
Thứ tư, 12/11/2025 12:00
18°C
Thứ tư, 12/11/2025 15:00
18°C
Thứ tư, 12/11/2025 18:00
17°C
Thứ tư, 12/11/2025 21:00
18°C
Thứ năm, 13/11/2025 00:00
17°C
Thứ năm, 13/11/2025 03:00
18°C
Thứ năm, 13/11/2025 06:00
18°C
Thứ năm, 13/11/2025 09:00
17°C
Thứ năm, 13/11/2025 12:00
17°C
Thứ năm, 13/11/2025 15:00
18°C
Thứ năm, 13/11/2025 18:00
17°C
Thứ năm, 13/11/2025 21:00
16°C
Thứ sáu, 14/11/2025 00:00
17°C
Thứ sáu, 14/11/2025 03:00
21°C
Thứ sáu, 14/11/2025 06:00
23°C
Thứ sáu, 14/11/2025 09:00
20°C
Thứ sáu, 14/11/2025 12:00
16°C
Thứ sáu, 14/11/2025 15:00
15°C
Thứ sáu, 14/11/2025 18:00
15°C
Thứ sáu, 14/11/2025 21:00
16°C
Thứ bảy, 15/11/2025 00:00
17°C
Thứ bảy, 15/11/2025 03:00
21°C
Thứ bảy, 15/11/2025 06:00
21°C
Thứ bảy, 15/11/2025 09:00
19°C
Thứ bảy, 15/11/2025 12:00
17°C
Thứ bảy, 15/11/2025 15:00
17°C
Thừa Thiên Huế

25°C

Cảm giác: 26°C
mây rải rác
Thứ tư, 12/11/2025 00:00
22°C
Thứ tư, 12/11/2025 03:00
23°C
Thứ tư, 12/11/2025 06:00
23°C
Thứ tư, 12/11/2025 09:00
22°C
Thứ tư, 12/11/2025 12:00
22°C
Thứ tư, 12/11/2025 15:00
21°C
Thứ tư, 12/11/2025 18:00
21°C
Thứ tư, 12/11/2025 21:00
21°C
Thứ năm, 13/11/2025 00:00
21°C
Thứ năm, 13/11/2025 03:00
23°C
Thứ năm, 13/11/2025 06:00
24°C
Thứ năm, 13/11/2025 09:00
23°C
Thứ năm, 13/11/2025 12:00
20°C
Thứ năm, 13/11/2025 15:00
20°C
Thứ năm, 13/11/2025 18:00
20°C
Thứ năm, 13/11/2025 21:00
20°C
Thứ sáu, 14/11/2025 00:00
20°C
Thứ sáu, 14/11/2025 03:00
22°C
Thứ sáu, 14/11/2025 06:00
22°C
Thứ sáu, 14/11/2025 09:00
20°C
Thứ sáu, 14/11/2025 12:00
20°C
Thứ sáu, 14/11/2025 15:00
20°C
Thứ sáu, 14/11/2025 18:00
19°C
Thứ sáu, 14/11/2025 21:00
18°C
Thứ bảy, 15/11/2025 00:00
19°C
Thứ bảy, 15/11/2025 03:00
22°C
Thứ bảy, 15/11/2025 06:00
22°C
Thứ bảy, 15/11/2025 09:00
21°C
Thứ bảy, 15/11/2025 12:00
20°C
Thứ bảy, 15/11/2025 15:00
19°C
Hà Giang

21°C

Cảm giác: 21°C
mây đen u ám
Thứ tư, 12/11/2025 00:00
19°C
Thứ tư, 12/11/2025 03:00
24°C
Thứ tư, 12/11/2025 06:00
25°C
Thứ tư, 12/11/2025 09:00
23°C
Thứ tư, 12/11/2025 12:00
21°C
Thứ tư, 12/11/2025 15:00
20°C
Thứ tư, 12/11/2025 18:00
20°C
Thứ tư, 12/11/2025 21:00
20°C
Thứ năm, 13/11/2025 00:00
20°C
Thứ năm, 13/11/2025 03:00
22°C
Thứ năm, 13/11/2025 06:00
25°C
Thứ năm, 13/11/2025 09:00
24°C
Thứ năm, 13/11/2025 12:00
19°C
Thứ năm, 13/11/2025 15:00
19°C
Thứ năm, 13/11/2025 18:00
19°C
Thứ năm, 13/11/2025 21:00
18°C
Thứ sáu, 14/11/2025 00:00
19°C
Thứ sáu, 14/11/2025 03:00
20°C
Thứ sáu, 14/11/2025 06:00
21°C
Thứ sáu, 14/11/2025 09:00
23°C
Thứ sáu, 14/11/2025 12:00
18°C
Thứ sáu, 14/11/2025 15:00
18°C
Thứ sáu, 14/11/2025 18:00
18°C
Thứ sáu, 14/11/2025 21:00
18°C
Thứ bảy, 15/11/2025 00:00
18°C
Thứ bảy, 15/11/2025 03:00
24°C
Thứ bảy, 15/11/2025 06:00
27°C
Thứ bảy, 15/11/2025 09:00
25°C
Thứ bảy, 15/11/2025 12:00
19°C
Thứ bảy, 15/11/2025 15:00
20°C

Tỷ giáGiá vàng

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
LG ra mắt giải pháp giặt sấy công nghiệp cho mô hình thương mại và dịch vụ mới

LG ra mắt giải pháp giặt sấy công nghiệp cho mô hình thương mại và dịch vụ mới

JBL ra mắt loạt tai nghe mới trẻ trung và thời thượng

JBL ra mắt loạt tai nghe mới trẻ trung và thời thượng

Cùng Signify và Tinh tế, định hình lại không gian giải trí với đèn chiếu sáng

Cùng Signify và Tinh tế, định hình lại không gian giải trí với đèn chiếu sáng

Cận cảnh HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Mới vừa ra mắt

Cận cảnh HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Mới vừa ra mắt

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Học máy giúp mạng 5G tiết kiệm điện nhưng vẫn giữ tốc độ cao

Học máy giúp mạng 5G tiết kiệm điện nhưng vẫn giữ tốc độ cao

Blockchain giúp nông sản Việt minh bạch từ đồng ruộng đến bàn ăn

Blockchain giúp nông sản Việt minh bạch từ đồng ruộng đến bàn ăn

HPT D-DAY 2025 - Động lực cốt lõi giúp doanh nghiệp tăng tốc

HPT D-DAY 2025 - Động lực cốt lõi giúp doanh nghiệp tăng tốc

Vùng Vịnh đổ 2.200 tỷ USD cho AI: Tiền có mua được ngôi vị cường quốc công nghệ?

Vùng Vịnh đổ 2.200 tỷ USD cho AI: Tiền có mua được ngôi vị cường quốc công nghệ?

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Học máy giúp mạng 5G tiết kiệm điện nhưng vẫn giữ tốc độ cao

Học máy giúp mạng 5G tiết kiệm điện nhưng vẫn giữ tốc độ cao

Cuộc gọi điện thoại đầu tiên năm 1876 mở đường cho mạng lưới vệ tinh toàn cầu như thế nào

Cuộc gọi điện thoại đầu tiên năm 1876 mở đường cho mạng lưới vệ tinh toàn cầu như thế nào

Nấm có thể trở thành chip nhớ cho máy tính thế hệ mới

Nấm có thể trở thành chip nhớ cho máy tính thế hệ mới

Tạo điện từ nước và áp suất trong lỗ rỗng silicon

Tạo điện từ nước và áp suất trong lỗ rỗng silicon

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
HCLTech củng cố cam kết phát triển hệ sinh thái bán dẫn Việt Nam tại SEMIEXPO 2025

HCLTech củng cố cam kết phát triển hệ sinh thái bán dẫn Việt Nam tại SEMIEXPO 2025

Hà Nội: Trường THCS Dịch Vọng đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Hà Nội: Trường THCS Dịch Vọng đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Khoa Quản lý giáo dục – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội kỷ niệm 20 năm thành lập

Khoa Quản lý giáo dục – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội kỷ niệm 20 năm thành lập

Trường Đại học Y Hà Nội (HMU): Lấp khoảng trống nhân lực và chuẩn hóa thực hành lâm sàng

Trường Đại học Y Hà Nội (HMU): Lấp khoảng trống nhân lực và chuẩn hóa thực hành lâm sàng

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
LG ra mắt giải pháp giặt sấy công nghiệp cho mô hình thương mại và dịch vụ mới

LG ra mắt giải pháp giặt sấy công nghiệp cho mô hình thương mại và dịch vụ mới

Còn quá sớm để lo lắng về sự sụt giảm của cổ phiếu công nghệ

Còn quá sớm để lo lắng về sự sụt giảm của cổ phiếu công nghệ

Nâng cao khả năng tiếp cận nguồn vốn cho doanh nghiệp từ trái phiếu

Nâng cao khả năng tiếp cận nguồn vốn cho doanh nghiệp từ trái phiếu

Đại tiệc mua sắm 11/11 ở Di Động Việt có gì?

Đại tiệc mua sắm 11/11 ở Di Động Việt có gì?

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Kỷ niệm 30 năm có mặt tại Việt Nam, Samsung tung ra chương trình ưu đãi đặc biệt

Kỷ niệm 30 năm có mặt tại Việt Nam, Samsung tung ra chương trình ưu đãi đặc biệt

Google ký thỏa thuận tín chỉ carbon lớn nhất, phục hồi 200.000 tấn CO₂ tại Amazon

Google ký thỏa thuận tín chỉ carbon lớn nhất, phục hồi 200.000 tấn CO₂ tại Amazon

VinSpace: Bước ngoặt mới của đế chế tỷ đô Vingroup

VinSpace: Bước ngoặt mới của đế chế tỷ đô Vingroup

Sun Life hỗ trợ hơn 2,2 tỷ đồng cứu trợ người dân vùng bão lũ

Sun Life hỗ trợ hơn 2,2 tỷ đồng cứu trợ người dân vùng bão lũ

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
BYD M9 chào sân Việt Nam giá từ 1,999 tỷ đồng, thách thức các đối thủ MPV hạng sang

BYD M9 chào sân Việt Nam giá từ 1,999 tỷ đồng, thách thức các đối thủ MPV hạng sang

Nâng cao trải nghiệm khách hàng, Ford ra mắt Ford Signature 2.0

Nâng cao trải nghiệm khách hàng, Ford ra mắt Ford Signature 2.0

Piaggio gây ấn tượng tại triển lãm xe quốc tế EICMA 2025

Piaggio gây ấn tượng tại triển lãm xe quốc tế EICMA 2025

Phan Ngọc Mỹ lập kỷ lục vô địch PVOIL VOC bốn lần, cùng đội 318 tạo kỳ tích chưa từng có

Phan Ngọc Mỹ lập kỷ lục vô địch PVOIL VOC bốn lần, cùng đội 318 tạo kỳ tích chưa từng có

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Lee Sang-hyeok (Faker): Từ cậu bé mất mẹ đến Quỷ Vương sáu lần vô địch thế giới

Lee Sang-hyeok (Faker): Từ cậu bé mất mẹ đến Quỷ Vương sáu lần vô địch thế giới

CKTG 2025:

CKTG 2025: 'Đại chiến viễn thông' kết thúc, T1 vô địch 3 lần liên tiếp

Cần Thơ đăng cai giải vô địch Thể thao điện tử châu Á 2025

Cần Thơ đăng cai giải vô địch Thể thao điện tử châu Á 2025

T1 đối đầu KT Rolster:

T1 đối đầu KT Rolster: 'Đại chiến viễn thông' giành ngôi vương LMHT thế giới 2025