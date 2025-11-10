Hà Nội khởi động chiến dịch làm sạch 8 triệu dữ liệu phương tiện trong 60 ngày

Công an Hà Nội bắt đầu chiến dịch tổng rà soát, làm sạch gần 8 triệu dữ liệu phương tiện giao thông và 130 nghìn giấy phép lái xe từ ngày 1/11 đến 31/12/2025. Đây là lần đầu tiên một địa phương ứng dụng công nghệ thông tin quy mô lớn thông qua nền tảng iHanoi để thực hiện công tác này.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó giám đốc Công an Hà Nội, cho biết kế hoạch nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu về phương tiện giao thông và giấy phép lái xe bảo đảm "đúng, đủ, sạch, sống". Theo thống kê, thành phố hiện có gần 3,9 triệu thông tin chủ phương tiện trên hệ thống đăng ký xe trùng khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Ngoài ra còn hơn 3,8 triệu trường hợp không trùng khớp cần được rà soát, cập nhật.

Kế hoạch được triển khai theo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Kế hoạch số 6198/KH-C08-P4 ngày 01/10/2025 của Cục Cảnh sát giao thông. Công an thành phố phải thực hiện số hóa 8 triệu hồ sơ đăng ký xe đang quản lý trong chiến dịch cao điểm này.

Ảnh minh họa: Sở VH&TT Hà Nội

Ứng dụng iHanoi đóng vai trò trung tâm

Công an Hà Nội phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố nghiên cứu phương pháp thu thập, rà soát, cập nhật dữ liệu từ thủ công sang hình thức ứng dụng công nghệ thông tin thông qua nền tảng "Công dân Thủ đô số - iHanoi". Phương pháp này giúp giảm mạnh khối lượng công việc, thời gian giải quyết thủ công cho cán bộ, tiết kiệm chi phí in phiếu theo phương pháp truyền thống và nâng cao tính chính xác.

Cán bộ Cảnh sát giao thông, Công an cấp xã sử dụng nền tảng iHanoi để thu thập thông tin của chủ phương tiện, người sử dụng phương tiện và giấy phép lái xe. Dữ liệu này được đối soát với dữ liệu do Cục Cảnh sát giao thông cung cấp, đảm bảo tính "sống" của thông tin.

Người dân được vận động, hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng iHanoi để chủ động kê khai thông tin về chủ phương tiện, người sử dụng phương tiện và giấy phép lái xe. Thời gian đề nghị người dân phối hợp kê khai là 15 ngày, từ 10/11 đến 25/11/2025. Sau thời hạn này, ứng dụng sẽ khóa tính năng kê khai.

Hà Nội đi đầu trong chuyển đổi số giao thông

"Hà Nội là địa phương duy nhất, tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào phương pháp thu thập dữ liệu, làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe và số hóa hồ sơ đăng ký xe", Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky nhấn mạnh.

Công an các xã, phường được giao nhiệm vụ tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức như báo, mạng xã hội, loa phát thanh. Đồng thời phối hợp với các Tổ chuyển đổi số cộng đồng tại cơ sở để tuyên truyền đến từng tổ dân phố, khu dân cư, từng hộ gia đình.

Nếu chủ phương tiện không thực hiện khai báo hoặc người đang sử dụng xe không đến cơ quan đăng ký xe, phương tiện sẽ được cập nhật trạng thái "Xe không hoạt động" trên Hệ thống Đăng ký xe.

Chiến dịch làm sạch dữ liệu giúp cơ quan quản lý nhà nước nắm bắt chính xác tình hình phương tiện giao thông trên địa bàn. Dữ liệu sạch tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý chặt chẽ phương tiện, người điều khiển để giảm tai nạn giao thông. Ngoài ra, công tác này đảm bảo quyền sở hữu hợp pháp của công dân, tạo điều kiện thuận lợi khi thực hiện các thủ tục hành chính trong môi trường số.

Cơ sở dữ liệu sau khi hoàn thiện sẽ kết nối với Trung tâm dữ liệu quốc gia để phục vụ việc chia sẻ với các đơn vị trong và ngoài ngành Công an, đảm bảo hiệu quả quản lý theo mô hình chính quyền hai cấp.

Phó Giám đốc Công an thành phố đề nghị cán bộ, chiến sĩ phải là lực lượng tiên phong trong việc kê khai thông tin với tinh thần "làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm", quyết tâm tăng tốc hoàn thành sớm chỉ tiêu đề ra.