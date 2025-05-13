Thấy gì qua việc Hà Nội triển khai lấy số thứ tự online qua iHanoi

Ứng dụng iHanoi: Bước tiến quan trọng trong chuyển đổi số hành chính công

Kể từ ngày 13/5, người dân Hà Nội không còn cảnh xếp hàng dài, chen lấn tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. Thay vào đó, họ có thể ngồi tại nhà, mở ứng dụng iHanoi và đặt lịch hẹn online. Sự thay đổi này không chỉ là một cải tiến đơn thuần về quy trình, mà còn thể hiện tầm nhìn sâu rộng trong việc số hóa dịch vụ công của Thủ đô.

Chuyển đổi từ xếp hàng truyền thống sang đặt lịch thông minh

Chi nhánh số 1 Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố tại số 258 Võ Chí Công, Xuân La, Tây Hồ đã chính thức ngừng cấp số trực tiếp tại quầy. Người dân muốn làm thủ tục hành chính phải đăng ký số thứ tự trước qua ứng dụng iHanoi, trừ các trường hợp được ưu tiên theo quy định.

Hướng dẫn đặt licjhm lấy số thứ tự trực tuyến trên iHanoi

Quy trình mới diễn ra qua ba bước đơn giản: Đầu tiên, người dân tải và đăng nhập ứng dụng iHanoi bằng tài khoản VNeID. Tiếp theo, họ chọn tiện ích "Dịch vụ công", sau đó chọn "Đặt lịch", chọn chi nhánh và lĩnh vực cần thực hiện. Cuối cùng, hệ thống tự động cấp số thứ tự trực tuyến.

Tránh tình trạng "đua tranh" lấy số và gian lận

Hệ thống mới có nhiều biện pháp chống gian lận tinh vi. Mỗi người dân chỉ được lấy tối đa 2 số thứ tự mỗi ngày, trong đó mỗi lĩnh vực chỉ được đăng ký 1 lần. Hệ thống yêu cầu xác thực bằng CCCD gắn chip hoặc số định danh cá nhân, đồng thời tích hợp các biện pháp như OTP, giới hạn IP và thời gian lấy số.

Khu vực Lễ tân cũng sẽ đối chiếu thông tin trước khi mời công dân vào quầy giao dịch. Điều này đảm bảo chỉ những người có số thứ tự hợp lệ mới được phục vụ, loại bỏ hoàn toàn tình trạng chen lấn hoặc "cắm chỗ" trước đây.

Công bằng trong tiếp nhận theo nguyên tắc "đến trước, được phục vụ trước"

Một điểm đáng chú ý là số thứ tự online có giá trị tương đương với số lấy trực tiếp. Hệ thống áp dụng nguyên tắc công bằng: ai đăng ký trước, dù online hay trực tiếp, sẽ được phục vụ trước. Thời gian lấy số kéo dài từ 8h đến 16h mỗi ngày, sau đó số thứ tự tự động hết hiệu lực.

Người dân có thể theo dõi tiến độ tiếp nhận hồ sơ và số thứ tự đang được phục vụ trực tiếp trên ứng dụng, giúp ước tính chính xác thời gian đến lượt. Nếu số đã đăng ký nhưng chưa được phục vụ trong ngày do vượt giới hạn tiếp nhận, công dân cần đăng ký lại vào ngày làm việc tiếp theo.

Việc triển khai tính năng này dựa trên Quyết định 1207/QĐ-UBND ngày 28/02/2025 của UBND thành phố Hà Nội về Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Ứng dụng Công dân Thủ đô số (iHanoi). Đây không chỉ là một ứng dụng công nghệ mà còn là một hệ thống được quản lý tập trung, vận hành liên tục 24/7, đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin cá nhân.

Tác động tích cực đối với người dân và xã hội

Sự thay đổi này mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Người dân tiết kiệm thời gian di chuyển và chờ đợi, chủ động sắp xếp công việc hợp lý hơn. Đối với cơ quan hành chính, việc này giúp giảm tải áp lực tại quầy giao dịch, nâng cao hiệu quả phục vụ và kiểm soát tốt hơn lượng người đến làm việc.

Từ góc độ xã hội, mô hình này góp phần xây dựng nền hành chính công minh bạch, công bằng và hiện đại. Nó thể hiện quyết tâm của Hà Nội trong việc ứng dụng công nghệ để cải thiện chất lượng dịch vụ công, hướng tới mục tiêu xây dựng chính quyền số.

Bài học kinh nghiệm cho việc mở rộng mô hình

Thành công của việc triển khai lấy số thứ tự online tại Chi nhánh số 1 sẽ tạo tiền đề cho việc nhân rộng mô hình ra các chi nhánh khác của Trung tâm Phục vụ hành chính công, thậm chí mở rộng ra các địa phương khác trong cả nước.

Tuy nhiên, để mô hình phát huy hiệu quả tối đa, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý, đơn vị vận hành và người dân. Đặc biệt, việc tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng một cách thành thạo đóng vai trò then chốt.

Việc Hà Nội triển khai lấy số thứ tự online qua iHanoi là dấu mốc quan trọng trong hành trình số hóa dịch vụ công. Đây không chỉ là bước tiến trong ứng dụng công nghệ mà còn thể hiện cam kết mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người dân, xây dựng nền hành chính công hiện đại, minh bạch và hiệu quả.