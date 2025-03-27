Không gian số

Đẩy mạnh cải cách hành chính hướng tới nền hành chính số

Phạm Anh

Phạm Anh

15:58 | 27/03/2025
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 26/3/2025 phê duyệt Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2025 và 2026, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực cải cách nền hành chính quốc gia.
Đẩy mạnh cải cách hành chính hướng tới nền hành chính số
Cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính: Người dân là trung tâm - Công nghệ là động lực. Ảnh: Baochinhphu

Chương trình đặt ra quan điểm thực hiện chủ trương của Đảng, Chính phủ về cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, điều kiện đầu tư kinh doanh, tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, công bằng; thúc đẩy đổi mới, sáng tạo.

Cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính

Nghị quyết số 66/NQ-CP được Chính phủ ban hành ngày 26/3/2025 xây dựng dựa trên quan điểm xem người dân và doanh nghiệp là trung tâm của mọi nỗ lực cải cách. Họ không chỉ là đối tượng phục vụ mà còn là động lực và mục tiêu của sự phát triển quốc gia. Sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp được xác định là thước đo chính xác nhất về chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước.

Một điểm đáng chú ý trong chương trình là việc áp dụng nguyên tắc "05 rõ", bao gồm: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả và rõ trách nhiệm. Nguyên tắc này tạo nền tảng cho việc đánh giá, đo lường, kiểm tra và giám sát toàn bộ quá trình thực hiện TTHC.

Điểm đột phá của Chương trình là đẩy mạnh phân cấp, phân quyền theo phương châm "cấp nào sát cơ sở, sát nhân dân nhất thì giao cấp đó giải quyết". Mục đích nhằm giảm tình trạng nhiều tầng nấc, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC và hạn chế tiêu cực. Song song với đó, chương trình chú trọng gắn kết chặt chẽ cải cách TTHC với ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy hành chính.

Chương trình đặt ra lộ trình cải cách TTHC theo hai giai đoạn rõ rệt với những mục tiêu cụ thể và đo lường được.

Đối với năm 2025, Chính phủ đặt mục tiêu loại bỏ ít nhất 30% điều kiện đầu tư kinh doanh không cần thiết, đồng thời giảm đáng kể thời gian giải quyết và chi phí tuân thủ TTHC cũng ở mức tối thiểu 30%. Tất cả TTHC liên quan đến doanh nghiệp sẽ được thực hiện trên môi trường điện tử một cách thông suốt, liền mạch, minh bạch, giảm tối đa giấy tờ. Việc thực hiện TTHC sẽ không còn bị giới hạn bởi ranh giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh.

Bước sang năm 2026, mục tiêu được nâng cao với việc cắt giảm, đơn giản hóa toàn bộ 100% điều kiện đầu tư kinh doanh không cần thiết hoặc mâu thuẫn, chồng chéo. Chính phủ cũng đặt mục tiêu giảm tới 50% thời gian giải quyết TTHC và 50% chi phí tuân thủ so với năm 2024. Tất cả TTHC quy định tại quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng sẽ được rà soát, cắt giảm; 100% chế độ báo cáo của doanh nghiệp sẽ được thực hiện điện tử. Đặc biệt, mỗi thông tin, giấy tờ, tài liệu trong các TTHC sẽ chỉ cần cung cấp một lần duy nhất cho cơ quan hành chính.

Ba nội dung chính của Chương trình

Chương trình tập trung vào ba trụ cột chính trong cải cách TTHC, mỗi trụ cột đều có các biện pháp triển khai cụ thể, bám sát thực tiễn.

Trụ cột đầu tiên nhắm vào việc cắt giảm, đơn giản hóa TTHC liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Các Bộ, cơ quan ngang bộ và UBND cấp tỉnh sẽ rà soát toàn bộ TTHC thuộc phạm vi quản lý của mình, thống kê các thủ tục cần cắt giảm dựa trên công nghệ và tái sử dụng dữ liệu. Đồng thời, việc cắt giảm TTHC sẽ gắn với tinh gọn tổ chức bộ máy và đẩy mạnh phân cấp, phân quyền. Đặc biệt, một số hoạt động hoặc thủ tục cấp phép sẽ được chuyển giao cho doanh nghiệp và các tổ chức xã hội đảm nhiệm.

Trụ cột thứ hai hướng đến việc cắt giảm, đơn giản hóa TTHC nội bộ, bao gồm cả TTHC giữa các cơ quan hành chính và trong từng cơ quan. Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương thực thi các phương án cắt giảm đã được phê duyệt, đồng thời công bố, công khai đầy đủ các TTHC nội bộ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC trước ngày 30/4/2025.

Trụ cột thứ ba đẩy mạnh thực hiện TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính. Các cơ quan nhà nước sẽ tập trung cung cấp TTHC trên môi trường điện tử, số hóa toàn bộ hồ sơ và kết quả giải quyết, đồng thời hoàn thiện các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu. Các quy trình nội bộ và quy trình điện tử sẽ được xây dựng để đảm bảo việc tiếp nhận và trả kết quả không phụ thuộc vào địa giới hành chính, trước hết trong phạm vi cấp tỉnh và sau đó mở rộng ra toàn quốc.

Năm địa phương đi đầu trong mô hình này là Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh, Bắc Ninh và Bình Dương sẽ tiếp tục thí điểm Trung tâm phục vụ hành chính công một cấp trực thuộc UBND cấp tỉnh theo đúng chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 108/NQ-CP ngày 10/7/2024 và Nghị quyết số 188/NQ-CP ngày 11/10/2024...

Những quyết định trên thể hiện nỗ lực mạnh mẽ và quyết tâm cao của Chính phủ trong việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện phân cấp phân quyền và đẩy nhanh chuyển đổi số trong quản lý nhà nước, nhằm xây dựng nền hành chính hiện đại, hiệu quả và chuyên nghiệp. Những cải cách này hướng tới mục tiêu phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đảm bảo phát triển bền vững của đất nước.

