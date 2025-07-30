Triển khai robot cùng một loạt tiện ích miễn phí phục vụ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính

Triển khai robot hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng ngày 30/7 ký ban hành văn bản số 4329/UBND-NC về việc triển khai một số tiện ích miễn phí phục vụ tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính tại các Chi nhánh, Điểm Phục vụ hành chính công trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Văn bản nêu rõ, UBND thành phố nhận được Tờ trình số 105/TTr-TTPVHCC ngày 28-7-2025 của Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố về việc chấp thuận chủ trương cho phép Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố và UBND cấp xã triển khai một số tiện ích miễn phí phục vụ tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính tại các Trung tâm, Chi nhánh và các Điểm Phục vụ hành chính công trên địa bàn thành phố.

Về việc này, UBND thành phố có ý kiến như sau, chấp thuận về chủ trương triển khai một số tiện ích miễn phí phục vụ tổ chức, cá nhân tại các Chi nhánh, Điểm Phục vụ hành chính công trên địa bàn thành phố theo đề xuất của Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố tại mục 4, Tờ trình số 105/TTr-TTPVHCC ngày 28-7-2025.

15 tiện ích miễn phí bao gồm: Wifi tốc độ cao, sao chụp, in ấn tài liệu; bìa hồ sơ, ghim, bút; cung cấp mẫu biểu, tờ khai và hỗ trợ người dân kê khai; hỗ trợ thực hiện thủ tục trực tuyến; tư vấn pháp lý; hỗ trợ cài đặt ứng dụng và tài khoản đăng nhập VNeID, iHanoi; tạo chữ ký số cá nhân; giúp người dân ký tài liệu điện tử, giảm bản giấy, phù hợp với mục tiêu “không in, không tiếp xúc”, nâng cao tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến…

Đáng chú ý, Hà Nội sẽ triển khai robot lễ tân giúp hướng dẫn thủ tục, tra cứu thông tin, chỉ dẫn vị trí quầy thay cho con người - giảm áp lực cho nhân viên lễ tân; nâng cao hình ản, hiện đại hóa phục vụ, kiểu mẫu, thông minh.

UBND thành phố yêu cầu Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố chủ động cân đối từ nguồn ngân sách dự toán năm 2025 đã được UBND thành phố giao tại Quyết định số 6399/QĐ-UBND ngày 12/12/2024 của UBND thành phố để thực hiện đảm bảo thiết thực, hiệu quả, không lãng phí, thất thoát ngân sách, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Trường hợp không cân đối được, Trung tâm Phục vụ hành chính công báo cáo Sở Tài chính để đề xuất UBND thành phố bổ sung, điều chỉnh kịp thời nhằm đảm bảo tổ chức thực hiện hiệu quả.

UBND các xã, phường căn cứ tình hình thực tế, bố trí kinh phí tổ chức thực hiện cung cấp miễn phí các tiện ích phục vụ người dân, doanh nghiệp đến thực hiện thủ tục hành chính tại các Điểm Phục vụ hành chính công thuộc UBND các xã, phường đảm bảo đúng quy định.

Thành phố giao Sở Tài chính hướng dẫn các đơn vị bố trí kinh phí và sử dụng ngân sách theo đúng quy định của pháp luật.

UBND thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ nội dung trên, bắt đầu từ ngày 1/8/2025.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo UBND thành phố (qua Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố tổng hợp) để xem xét, giải quyết theo quy định.

Danh mục tiện ích miễn phí phục vụ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính