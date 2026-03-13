Vụ kiện mới nhất của Valve xuất phát từ tổ chức quản lý bản quyền âm nhạc PRS for Music. Tổ chức này đại diện cho các nhạc sĩ, nhà soạn nhạc và nhà xuất bản âm nhạc tại Anh, đồng thời chịu trách nhiệm cấp phép và thu phí bản quyền khi các tác phẩm âm nhạc được sử dụng trong các sản phẩm thương mại.

PRS cho rằng Valve đã phân phối nhiều trò chơi trên Steam có sử dụng các tác phẩm âm nhạc thuộc quyền quản lý của họ nhưng không xin cấp phép cần thiết.

Theo PRS, tranh chấp này đã tồn tại trong nhiều năm. Tổ chức cho biết họ đã nhiều lần liên hệ với Valve nhằm thảo luận về việc cấp phép bản quyền nhưng không nhận được phản hồi thỏa đáng. Vì vậy, PRS quyết định khởi động thủ tục pháp lý để buộc công ty này phải tuân thủ quy định về quyền tác giả tại Anh.

Tổ chức quản lý bản quyền âm nhạc PRS for Music đệ đơn kiện Valve. Ảnh: PRS

Ông Dan Gopal, Giám đốc thương mại của PRS, cho biết âm nhạc của các thành viên tổ chức góp phần quan trọng vào trải nghiệm của nhiều trò chơi điện tử. Theo ông, các nhà sáng tác cần được ghi nhận và nhận thù lao tương xứng khi tác phẩm của họ được khai thác thương mại trên các nền tảng kỹ thuật số. PRS khẳng định việc khởi kiện là bước đi cần thiết nhằm bảo vệ quyền lợi của cộng đồng sáng tác.

Đơn kiện dựa trên Điều 20 của luật “Đạo luật Bản quyền, Thiết kế và Bằng sáng chế năm 1988.”. Điều khoản này quy định quyền “cung cấp sẵn” tác phẩm cho công chúng, bao gồm việc truyền tải nội dung thông qua tải xuống hoặc phát trực tuyến.

Theo lập luận của PRS, việc Steam cho phép người dùng tải game có chứa các tác phẩm âm nhạc thuộc danh mục quản lý của tổ chức này đồng nghĩa với việc Valve phải có giấy phép phù hợp.

Trong khi đó, Valve nhiều khả năng sẽ lập luận rằng trách nhiệm cấp phép bản quyền đã được các nhà phát triển hoặc nhà phát hành trò chơi xử lý trước khi đưa sản phẩm lên Steam. Tuy nhiên, sự khác biệt trong cách áp dụng luật bản quyền tại Vương quốc Anh có thể khiến tranh chấp trở nên phức tạp và kéo dài.

Một số trò chơi phổ biến được PRS viện dẫn trong hồ sơ bao gồm các thương hiệu lớn như Grand Theft Auto, Forza Horizon và EA Sports FC. Các tựa game này thường sử dụng nhiều bản nhạc thương mại trong quá trình chơi, điều khiến vấn đề cấp phép bản quyền trở nên đặc biệt quan trọng.

Phía Valve bác bỏ các cáo buộc đến từ PRS. Ảnh: Valve

Vụ kiện bản quyền âm nhạc diễn ra trong bối cảnh Valve đã phải xử lý hai tranh chấp pháp lý khác liên quan đến hệ thống loot box. Cuối tháng 2, Tổng chưởng lý bang New York Letitia James đã đệ đơn kiện công ty với cáo buộc các hộp vật phẩm ngẫu nhiên trong game mang bản chất cờ bạc.

Đơn kiện cho rằng cơ chế loot box cho phép người chơi trả tiền để nhận vật phẩm ngẫu nhiên với giá trị khác nhau, tạo ra động lực tương tự hoạt động đánh bạc. Các trò chơi như Counter-Strike 2 và Dota 2 bị nêu tên trong vụ việc vì tích hợp hệ thống vật phẩm có thể giao dịch hoặc bán lại trên thị trường.

Bên cạnh các tranh chấp mới, Valve còn phải đối mặt với một vụ kiện tập thể tại Anh liên quan đến chính sách thu phí phân phối trên Steam. Đơn kiện trị giá khoảng 656 triệu bảng Anh cáo buộc công ty áp dụng mức phí 30% đối với các nhà phát triển và nhà phát hành trò chơi, làm hạn chế cạnh tranh trên thị trường phân phối game kỹ thuật số.

Trong khi các vụ kiện vẫn đang diễn biến, Valve cũng điều chỉnh kế hoạch phát triển phần cứng. Công ty đã lùi thời điểm ra mắt một số thiết bị như Steam Machine, Steam Frame và Steam Controller sang mốc thời gian chung trong năm 2026, thay vì phát hành trong nửa đầu năm như kế hoạch trước đó.

Việc phải đồng thời xử lý nhiều tranh chấp pháp lý đang tạo thêm áp lực cho Valve trong bối cảnh thị trường game kỹ thuật số tiếp tục mở rộng mạnh. Các vụ kiện liên quan đến bản quyền nội dung, mô hình kinh doanh và cơ chế kiếm tiền trong game được dự báo sẽ tiếp tục trở thành tâm điểm tranh luận của ngành công nghiệp trò chơi trong thời gian tới.