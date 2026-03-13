Phiên họp do Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì, với sự tham dự của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Đánh giá kết quả sau hơn một năm triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW (ban hành ngày 22/12/2024), Tổng Bí thư ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Phần lớn nhiệm vụ trọng tâm đã được triển khai, nhận thức của các bộ, ngành và địa phương về vai trò của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngày càng rõ nét.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì phiên họp Thường trực Ban Chỉ đạo về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số. Nguồn ảnh: Báo Nhân Dân

Việc ứng dụng khoa học công nghệ từng bước gắn với chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị. Cùng với đó, cộng đồng doanh nghiệp, các viện nghiên cứu, trường đại học và đội ngũ nhà khoa học trong và ngoài nước đã tham gia tích cực, hình thành một số mô hình hợp tác hiệu quả trong nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ.

Tuy nhiên, Tổng Bí thư cũng chỉ ra một số hạn chế trong quá trình thực hiện Nghị quyết 57. Một số nhiệm vụ còn chậm tiến độ, việc triển khai ở một số nơi còn mang tính phong trào, chưa tạo chuyển biến thực chất, thậm chí có biểu hiện đối phó. Những điểm nghẽn về thể chế vẫn chưa được tháo gỡ căn bản, dẫn đến việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất còn hạn chế; nhiều sáng kiến chưa được thương mại hóa, chưa trở thành động lực thực sự cho phát triển kinh tế.

Tổng Bí thư nhấn mạnh việc triển khai Nghị quyết 57 phải được thực hiện quyết liệt hơn, bài bản hơn, chắc chắn hơn và hiệu quả hơn. Mỗi nhiệm vụ cần gắn với kết quả cụ thể, mỗi chương trình phải giải quyết những bài toán lớn của đất nước. Theo Tổng Bí thư, năm 2026 phải trở thành năm hành động đột phá trong triển khai Nghị quyết 57, trong đó mọi hoạt động đều phải hướng tới kết quả cụ thể và có khả năng nhân rộng.

Các lãnh đạo dự phiên họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số. Nguồn: Báo Nhân Dân

Đối với các điểm nghẽn lớn như dữ liệu, nền tảng dùng chung, hạ tầng công nghệ, thiết bị, nguồn nhân lực và cơ chế tài chính, Tổng Bí thư yêu cầu phải có giải pháp tháo gỡ quyết liệt, theo đến cùng. Các bộ, ngành và địa phương được yêu cầu tập trung xử lý 7 điểm nghẽn cốt lõi đã được xác định trong quá trình triển khai Nghị quyết 57, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ việc ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong từng ngành, lĩnh vực và doanh nghiệp.

Ngoài ra Tổng Bí thư cũng đề nghị rà soát, đánh giá toàn diện các công nghệ đang được sử dụng trong sản xuất để nâng cấp, chuyển đổi theo hướng hiện đại hơn, qua đó nâng cao năng suất lao động và hiệu quả kinh tế, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư đề nghị Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát toàn diện hệ thống pháp luật về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, từ đó bổ sung vào định hướng xây dựng pháp luật của Quốc hội khóa XVI.

Thêm vào đó Tổng Bí thư đặc biệt nhấn mạnh việc tiếp tục hoàn thiện cơ chế tài chính linh hoạt, ưu tiên đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở dữ liệu quốc gia và triển khai các giải pháp phát triển công nghệ chiến lược. Đồng thời, cần chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh hợp tác quốc tế để tiếp thu có chọn lọc các công nghệ tiên tiến, gắn với nhu cầu thị trường và tạo ra các sản phẩm cụ thể phục vụ phát triển đất nước.

Phiên họp khẳng định quyết tâm của lãnh đạo Đảng và Nhà nước trong việc đưa Nghị quyết 57 trở thành động lực đột phá, đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành trụ cột chiến lược cho sự phát triển nhanh và bền vững của Việt Nam.