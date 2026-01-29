Bộ Khoa học và Công nghệ: Bám sát Nghị quyết 57-NQ/TW, tập trung hoàn thiện thể chế

Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức họp báo thường kỳ tháng 1/2026 dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương.

Tại cuộc họp báo thường kỳ tháng 1 do Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức, Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương nhấn mạnh yêu cầu triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm, tập trung hoàn thiện thể chế và thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, nhằm thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Theo báo cáo tại họp báo, tháng 1/2026 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ của ngành khoa học và công nghệ. Doanh thu toàn ngành ước đạt 464.116 tỷ đồng, tăng 23,3% so với cùng kỳ năm trước. Đóng góp vào tăng trưởng GDP ước đạt 124.065 tỷ đồng, tăng 33,3%. Tổng số lao động toàn ngành đạt 2.381.940 người, trong đó lực lượng nghiên cứu khoa học và công nghệ chiếm 207.838 người, tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột của ngành trong nền kinh tế quốc dân.

Về công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, Bộ KH&CN đã tham mưu trình Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ ban hành 8 văn bản quan trọng, gồm 1 nghị quyết, 4 nghị định và 3 quyết định. Đáng chú ý, Bộ trưởng Bộ KH&CN đã ban hành Thông tư số 02/2026/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành Nghị định số 289/2025/NĐ-CP, tạo bước đột phá trong hoàn thiện hành lang pháp lý về khoa học và công nghệ.

Tháng 1/2026 cũng ghi nhận nhiều sự kiện nổi bật của ngành. Chương trình thúc đẩy, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp hiện diện trực tuyến an toàn với tên miền quốc gia “.vn” giai đoạn 2026–2030 được triển khai rộng rãi. Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN (ADGMIN) lần thứ 6 bế mạc ngày 16/1 đã thông qua Tuyên bố Hà Nội về Hợp tác số, mở ra những định hướng hợp tác chiến lược trong khu vực. Ngày 23/1, Bộ KH&CN tổ chức gặp mặt các Ủy viên Trung ương Đảng trưởng thành từ ngành, nhằm chia sẻ kinh nghiệm và đóng góp ý kiến cho định hướng phát triển trong thời gian tới.

Hướng tới tháng 2/2026, Bộ KH&CN tiếp tục tập trung triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW, đồng thời chuẩn bị phiên họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo Chính phủ về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cùng với việc triển khai Đề án 06. Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Trí tuệ nhân tạo, Luật Sở hữu trí tuệ (sửa đổi) và Luật Chuyển giao công nghệ sẽ được hoàn thiện theo Quyết định số 2835/QĐ-TTg. Bên cạnh đó, Bộ cũng triển khai Chỉ thị số 36/CT-TTg về tổ chức Tết Bính Ngọ 2026, bảo đảm không khí vui tươi, an toàn, tiết kiệm.

Tại họp báo, Phó Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) Trần Thị Thu Hiền đã giới thiệu Thông tư số 48/2025/TT-BKHCN về quản lý tài nguyên internet. Thông tư này cụ thể hóa các quy định tại Nghị định số 147/2024/NĐ-CP và Nghị định số 115/2025/NĐ-CP, đồng thời ban hành Danh mục tên miền “.vn” cấp 2 theo địa giới hành chính, phù hợp với Nghị quyết số 202/2025/QH15 của Quốc hội.

Bà Trần Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam cung cấp những thông tin về Thông tư số 48/2025/TT-BKHCN ngày 25/12/2025.

Theo bà Trần Thị Thu Hiền, Thông tư định hướng sử dụng tên miền “.biz.vn” và “.id.vn” cho khu vực kinh tế tư nhân, qua đó hỗ trợ triển khai Chương trình hiện diện trực tuyến giai đoạn 2026–2030, mở rộng không gian phát triển cho kinh tế số. Việc hoàn thiện hành lang pháp lý về quản lý tài nguyên internet góp phần thúc đẩy quản lý minh bạch, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, tăng cường định danh, giảm lạm dụng, thúc đẩy định tuyến an toàn RPKI và chuyển đổi IPv6, hướng tới xây dựng nền kinh tế số bền vững.

Các hoạt động trong tháng 1/2026 cho thấy quyết tâm của Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực quan trọng cho phát triển đất nước, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.