Bộ Khoa học và Công nghệ chúc mừng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng trưởng thành từ ngành

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cùng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng trưởng thành từ ngành KH&CN.

Ngày 23/1, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức buổi gặp mặt, giao lưu với các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng trưởng thành từ ngành khoa học và công nghệ.

Hoạt động nhằm tiếp nối truyền thống gắn kết các thế hệ cán bộ lãnh đạo, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, đồng thời trao đổi các định hướng lớn để ngành khoa học và công nghệ đóng góp mạnh mẽ hơn cho mục tiêu phát triển nhanh, bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.

Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ; Nguyễn Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; Trần Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai; Tào Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Trung tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), Bùi Thế Duy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Nguyễn Huy Dũng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Bùi Hoàng Phương, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; các đồng chí lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, cùng các đồng chí lãnh đạo các cơ quan Trung ương, đại diện các Ban, Bộ, ngành và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng chúc mừng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng trưởng thành từ ngành khoa học và công nghệ.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng gửi lời chúc mừng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng trưởng thành từ ngành khoa học và công nghệ; đồng thời bày tỏ niềm vui khi được gặp mặt các đồng chí qua nhiều thời kỳ trong không khí ấm áp, nghĩa tình. Bộ trưởng nhấn mạnh, sự trưởng thành của các thế hệ cán bộ từ ngành khoa học và công nghệ là niềm tự hào, là minh chứng cho vai trò ngày càng rõ nét của ngành khoa học và công nghệ trong sự nghiệp phát triển đất nước.

Bộ trưởng nêu rõ, đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển đặc biệt, khi khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực trung tâm. Trong bối cảnh đó, yêu cầu đặt ra với ngành khoa học và công nghệ là phải đột phá mạnh mẽ hơn, làm nhanh hơn, quyết liệt hơn; quan trọng nhất là "làm ra sản phẩm cụ thể", tạo chuyển biến thực chất, đóng góp trực tiếp vào năng suất và tăng trưởng.

Đặc biệt, Bộ trưởng nhấn mạnh quan điểm: muốn phát triển đột phá thì thể chế phải đột phá. Công tác chính sách, pháp luật, cơ chế cần được thực hiện theo tư duy kiến tạo, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, để giải phóng nguồn lực, mở đường cho sáng tạo, tạo môi trường cho những người làm thật, tạo giá trị thật.

"Khi đất nước đặt mục tiêu tăng tốc phát triển và hướng tới tăng trưởng hai con số, ngành khoa học và công nghệ phải đóng góp rõ ràng, không thể đứng ngoài câu chuyện tăng trưởng", Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định.

Trong các định hướng lớn, nhiều mốc mục tiêu phát triển được đặt ra, từ nâng mức thu nhập lên nhóm trung bình cao, hướng tới các mốc như 8.500 USD/người và xa hơn là 50.000 USD/người.

Các đồng chí: Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai; Tào Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Trung tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel); Nguyễn Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam (Từ trái qua phải) bày tỏ sự trân trọng đối với đồng chí Bộ trưởng và tập thể lãnh đạo Bộ KH&CN.

Để hiện thực hóa các mục tiêu đó, Bộ trưởng nhấn mạnh yêu cầu tăng tốc liên tục trong nhiều năm; trong đó năng suất, công nghệ và đổi mới sáng tạo phải tăng tốc cùng nhịp, thậm chí đi trước một nhịp để tạo dư địa phát triển.

Bộ trưởng nhìn nhận: "Đi cùng với niềm vui, niềm tin và kỳ vọng là áp lực lớn, nhưng là áp lực tích cực, đưa ngành khoa học và công nghệ vào đúng vị trí của thời đại. Đất nước đang có thời cơ tốt và khát vọng vươn lên mạnh mẽ; vấn đề then chốt là tận dụng thời cơ bằng cách nào và bằng hiệu quả ra sao".

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh bài học về ý chí, khát vọng và sự đồng lòng. Nếu thống nhất được ý chí và hành động, việc khó mấy cũng có cách làm. Nếu mỗi đơn vị, mỗi cán bộ đều "lên nhanh, làm mạnh", biến nhiệm vụ thành sản phẩm, biến chủ trương thành kết quả đo được, ngành khoa học và công nghệ sẽ tạo ra khác biệt rõ ràng trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ và các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng trưởng thành từ ngành khoa học và công nghệ chụp hình lưu niệm.

Buổi gặp mặt là dịp để các thế hệ cán bộ trưởng thành từ ngành khoa học và công nghệ cùng nhìn lại chặng đường đóng góp, chia sẻ kinh nghiệm và gợi mở các hướng đi mới; qua đó tiếp thêm động lực, khơi dậy khát vọng cống hiến, góp phần thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành lực kéo quan trọng cho tăng trưởng nhanh và bền vững.