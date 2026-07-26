Bộ GD&ĐT trình Đề án thi tốt nghiệp THPT trên máy tính, AI sẽ tham gia xây dựng ngân hàng đề

Bộ GD&ĐT vừa hoàn thiện Đề án tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính giai đoạn 2026-2036. (Ảnh: thanhnien.vn)

Ứng dụng AI và tự động hóa để nâng cao tính minh bạch của kỳ thi

Theo Bộ GD&ĐT, đề án được xây dựng trên nguyên tắc ứng dụng công nghệ nhằm tự động hóa tối đa các khâu có thể tự động hóa, đồng thời vẫn bảo đảm cơ chế kiểm soát, giám sát và trách nhiệm của con người trong các khâu quan trọng để bảo đảm an toàn, bảo mật và công bằng.

Cụ thể, hệ thống thi trên máy tính dự kiến ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại như mã hóa đề thi, bài thi và dữ liệu kỳ thi; tự động phân phối, thu nhận và sao lưu bài thi; ghi nhật ký toàn bộ thao tác trên hệ thống; giám sát trạng thái máy thi và phát hiện dấu hiệu bất thường; đối soát danh tính thí sinh, quản lý quyền truy cập và phân quyền vận hành.

Bên cạnh đó, hệ thống sẽ tự động chấm các dạng câu hỏi trắc nghiệm, đồng thời phân tích dữ liệu khảo thí để đánh giá độ khó, khả năng phân loại của từng câu hỏi, phục vụ xây dựng ngân hàng đề thi chuẩn hóa. Đáng chú ý, Bộ GD&ĐT sẽ nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ xây dựng ngân hàng câu hỏi, góp phần nâng cao chất lượng đánh giá năng lực người học và từng bước hình thành hệ sinh thái khảo thí số.

Theo Bộ GD&ĐT, việc chuyển đổi sang hình thức thi trên máy tính không chỉ giúp rút ngắn thời gian xử lý dữ liệu, chấm thi và công bố kết quả mà còn tạo nền tảng để hiện đại hóa công tác khảo thí, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia trong lĩnh vực giáo dục.

Mở rộng thử nghiệm tại 15 địa phương, hướng tới triển khai trên diện rộng

Trong năm 2026, Bộ GD&ĐT tiếp tục triển khai thi thử nghiệm trên máy tính tại 15 tỉnh, thành phố với 143 cơ sở giáo dục tham gia. Dự kiến có 36.178 thí sinh tham gia, thực hiện khoảng 143.000 lượt thi trên máy tính.

Kết quả thử nghiệm sẽ là cơ sở để Bộ GD&ĐT đánh giá khả năng vận hành của hệ thống, hoàn thiện quy trình kỹ thuật và chuẩn bị các điều kiện cần thiết trước khi triển khai trên diện rộng theo lộ trình của đề án.

Bộ GD&ĐT cũng khẳng định, kết quả thi tốt nghiệp THPT vẫn chỉ là một trong nhiều nguồn dữ liệu phục vụ tuyển sinh đại học. Hiện các cơ sở giáo dục đại học được thực hiện quyền tự chủ tuyển sinh với nhiều phương thức khác nhau.

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, tại kỳ tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2025, khoảng 50,32% thí sinh trúng tuyển bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT; 29,24% trúng tuyển bằng học bạ THPT; 15,03% theo phương thức xét tuyển kết hợp; 5,08% thông qua các kỳ thi riêng và 0,32% theo diện tuyển thẳng.

Việc hoàn thiện Đề án tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính cũng là nhiệm vụ được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 281 ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Theo kế hoạch, Bộ GD&ĐT sẽ hoàn thiện đề án trong năm 2026, tạo nền tảng cho quá trình hiện đại hóa công tác khảo thí và tuyển sinh trong giai đoạn tới.