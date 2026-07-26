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Bộ GD&ĐT trình Đề án thi tốt nghiệp THPT trên máy tính, AI sẽ tham gia xây dựng ngân hàng đề

Hậu Thạch

Hậu Thạch

11:43 | 26/07/2026
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Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa hoàn thiện Đề án tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính giai đoạn 2026-2036 và trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. Đây được xem là bước đi quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số giáo dục, hướng tới hiện đại hóa công tác khảo thí, nâng cao tính minh bạch, khách quan và giảm tối đa sự can thiệp thủ công trong toàn bộ quy trình tổ chức kỳ thi.
Lần đầu chấm thi Ngữ văn bằng Rubric, tăng tính công bằng và phân hóa thí sinh Bộ GD&ĐT yêu cầu các địa phương kiểm tra, rà soát kết quả thi tốt nghiệp THPT Đề xuất nghiên cứu tách kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học để hạn chế tiêu cực
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa hoàn thiện Đề án tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính giai đoạn 2026-2036. (Ảnh: thanhnien.vn)
Bộ GD&ĐT vừa hoàn thiện Đề án tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính giai đoạn 2026-2036. (Ảnh: thanhnien.vn)

Ứng dụng AI và tự động hóa để nâng cao tính minh bạch của kỳ thi

Theo Bộ GD&ĐT, đề án được xây dựng trên nguyên tắc ứng dụng công nghệ nhằm tự động hóa tối đa các khâu có thể tự động hóa, đồng thời vẫn bảo đảm cơ chế kiểm soát, giám sát và trách nhiệm của con người trong các khâu quan trọng để bảo đảm an toàn, bảo mật và công bằng.

Cụ thể, hệ thống thi trên máy tính dự kiến ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại như mã hóa đề thi, bài thi và dữ liệu kỳ thi; tự động phân phối, thu nhận và sao lưu bài thi; ghi nhật ký toàn bộ thao tác trên hệ thống; giám sát trạng thái máy thi và phát hiện dấu hiệu bất thường; đối soát danh tính thí sinh, quản lý quyền truy cập và phân quyền vận hành.

Bên cạnh đó, hệ thống sẽ tự động chấm các dạng câu hỏi trắc nghiệm, đồng thời phân tích dữ liệu khảo thí để đánh giá độ khó, khả năng phân loại của từng câu hỏi, phục vụ xây dựng ngân hàng đề thi chuẩn hóa. Đáng chú ý, Bộ GD&ĐT sẽ nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ xây dựng ngân hàng câu hỏi, góp phần nâng cao chất lượng đánh giá năng lực người học và từng bước hình thành hệ sinh thái khảo thí số.

Theo Bộ GD&ĐT, việc chuyển đổi sang hình thức thi trên máy tính không chỉ giúp rút ngắn thời gian xử lý dữ liệu, chấm thi và công bố kết quả mà còn tạo nền tảng để hiện đại hóa công tác khảo thí, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia trong lĩnh vực giáo dục.

Mở rộng thử nghiệm tại 15 địa phương, hướng tới triển khai trên diện rộng

Trong năm 2026, Bộ GD&ĐT tiếp tục triển khai thi thử nghiệm trên máy tính tại 15 tỉnh, thành phố với 143 cơ sở giáo dục tham gia. Dự kiến có 36.178 thí sinh tham gia, thực hiện khoảng 143.000 lượt thi trên máy tính.

Kết quả thử nghiệm sẽ là cơ sở để Bộ GD&ĐT đánh giá khả năng vận hành của hệ thống, hoàn thiện quy trình kỹ thuật và chuẩn bị các điều kiện cần thiết trước khi triển khai trên diện rộng theo lộ trình của đề án.

Bộ GD&ĐT cũng khẳng định, kết quả thi tốt nghiệp THPT vẫn chỉ là một trong nhiều nguồn dữ liệu phục vụ tuyển sinh đại học. Hiện các cơ sở giáo dục đại học được thực hiện quyền tự chủ tuyển sinh với nhiều phương thức khác nhau.

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, tại kỳ tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2025, khoảng 50,32% thí sinh trúng tuyển bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT; 29,24% trúng tuyển bằng học bạ THPT; 15,03% theo phương thức xét tuyển kết hợp; 5,08% thông qua các kỳ thi riêng và 0,32% theo diện tuyển thẳng.

Việc hoàn thiện Đề án tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính cũng là nhiệm vụ được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 281 ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Theo kế hoạch, Bộ GD&ĐT sẽ hoàn thiện đề án trong năm 2026, tạo nền tảng cho quá trình hiện đại hóa công tác khảo thí và tuyển sinh trong giai đoạn tới.

Bộ GD&ĐT thi tốt nghiệp THPT trên máy tính chuyển đổi số giáo dục nâng cao tính minh bạch Ứng dụng công nghệ

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Thừa Thiên Huế

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Cảm giác: 40°C
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Thứ sáu, 31/07/2026 03:00
27°C

Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,200 141,200
Hà Nội - PNJ 136,200 141,200
Đà Nẵng - PNJ 136,200 141,200
Miền Tây - PNJ 136,200 141,200
Tây Nguyên - PNJ 136,200 141,200
Đông Nam Bộ - PNJ 136,200 141,200
Cập nhật: 26/07/2026 12:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,750 14,150
Miếng SJC Nghệ An 13,750 14,150
Miếng SJC Thái Bình 13,750 14,150
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,750 14,150
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,750 14,150
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,750 14,150
NL 99.99 13,100
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 13,340 14,040
Trang sức 99.99 13,350 14,050
Cập nhật: 26/07/2026 12:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 1,415
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,375 14,152
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,375 14,153
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 137 141
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 137 1,411
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 134 139
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 130,624 137,624
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,461 10,441
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 84,879 94,679
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 75,148 84,948
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,395 81,195
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,319 58,119
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 1,415
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 1,415
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 1,415
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 1,415
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 1,415
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 1,415
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 1,415
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 1,415
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 1,415
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 1,415
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 1,415
Cập nhật: 26/07/2026 12:00
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CNY 0 3846 3939
EUR 29293 29513 30596
GBP 34260 34651 35605
HKD 0 3225 3429
JPY 153 158 164
KRW 0 16 18
NZD 0 14925 15515
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Cập nhật: 26/07/2026 12:00
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Cập nhật: 26/07/2026 12:00
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Cập nhật: 26/07/2026 12:00
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DKK 0 4025 0
EUR 29526 29556 31282
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HKD 0 3355 0
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KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.4 0
LAK 0 1.1677 0
MYR 0 6600 0
NOK 0 2710 0
NZD 0 15029 0
PHP 0 395 0
SEK 0 2735 0
SGD 20010 20140 20864
THB 0 726.6 0
TWD 0 820 0
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Cập nhật: 26/07/2026 12:00
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CAD 18,230 18,330 19,710
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XAU 13,548,000 0 14,052,000
CNY 0 3,733 0
THB 0 761 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 26/07/2026 12:00

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Rủi ro pháp lý khi đối tác liên danh bỏ cuộc giữa chừng

Rủi ro pháp lý khi đối tác liên danh bỏ cuộc giữa chừng

Nutifood hợp tác đào tạo nhân lực số cho lực lượng livestream và bán hàng trực tuyến

Nutifood hợp tác đào tạo nhân lực số cho lực lượng livestream và bán hàng trực tuyến

Bộ GD&ĐT trình Đề án thi tốt nghiệp THPT trên máy tính, AI sẽ tham gia xây dựng ngân hàng đề

Bộ GD&ĐT trình Đề án thi tốt nghiệp THPT trên máy tính, AI sẽ tham gia xây dựng ngân hàng đề

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Galaxy Z Fold8 Ultra và Galaxy S26 Ultra: Chọn màn hình gập hay flagship truyền thống?

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Galaxy Z Fold8 Ultra thành điện thoại gập cao cấp mỏng nhất nhưng lộ điểm yếu

Galaxy Z Fold8 Ultra thành điện thoại gập cao cấp mỏng nhất nhưng lộ điểm yếu

Galaxy Z Fold8 bản tiêu chuẩn đổi tỷ lệ màn hình gập, giá rẻ hơn bản Ultra

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Thêm một nền tảng quản lý bán hàng cho doanh nghiệp Việt

Đưa công nghệ lượng tử tiến gần hơn tới các ứng dụng thực tiễn

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Thẩm quyền và cơ chế thực thi xử phạt vi phạm về tài sản mã hóa

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Chuyên gia RMIT: Việt Nam nên phát triển AI chuyên biệt để xây dựng chủ quyền công nghệ

Chuyên gia RMIT: Việt Nam nên phát triển AI chuyên biệt để xây dựng chủ quyền công nghệ

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ORNL tích hợp máy tính lượng tử thương mại đầu tiên vào hệ thống siêu máy tính

ORNL tích hợp máy tính lượng tử thương mại đầu tiên vào hệ thống siêu máy tính

Ba mẫu UAV tích hợp AI diễn tập đánh chặn đạt hiệu suất 100%

Ba mẫu UAV tích hợp AI diễn tập đánh chặn đạt hiệu suất 100%

Trung Quốc chuẩn bị tấn công tiểu hành tinh bằng tên lửa có tốc độ Mach 26

Trung Quốc chuẩn bị tấn công tiểu hành tinh bằng tên lửa có tốc độ Mach 26

Máy tính lượng tử kim cương đầu tiên vượt mốc 100 qubit ra mắt tại Đức

Máy tính lượng tử kim cương đầu tiên vượt mốc 100 qubit ra mắt tại Đức

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Khởi tố vụ án tại Công ty Việt Mỹ, điều tra đường dây chuyển giá thiết bị y tế

Khởi tố vụ án tại Công ty Việt Mỹ, điều tra đường dây chuyển giá thiết bị y tế

Nutifood hợp tác đào tạo nhân lực số cho lực lượng livestream và bán hàng trực tuyến

Nutifood hợp tác đào tạo nhân lực số cho lực lượng livestream và bán hàng trực tuyến

Thêm một nền tảng quản lý bán hàng cho doanh nghiệp Việt

Thêm một nền tảng quản lý bán hàng cho doanh nghiệp Việt

ĐHĐCĐ bất thường PC1 có gì đáng chú ý?

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Siba Group nhận liên tiếp hai quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Siba Group nhận liên tiếp hai quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Tập đoàn Đại Dũng ký hợp đồng hơn 60 triệu USD cho dự án trung tâm dữ liệu tại Mỹ

Tập đoàn Đại Dũng ký hợp đồng hơn 60 triệu USD cho dự án trung tâm dữ liệu tại Mỹ

Nutifood hợp tác đào tạo nhân lực số cho lực lượng livestream và bán hàng trực tuyến

Nutifood hợp tác đào tạo nhân lực số cho lực lượng livestream và bán hàng trực tuyến

Hành trình kỷ niệm 80 năm Vespa đang diễn ra tại Đà Nẵng

Hành trình kỷ niệm 80 năm Vespa đang diễn ra tại Đà Nẵng

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Lamborghini Revuelto Impavido: Siêu xe PHEV mang đậm dấu ấn Samurai

Lamborghini Revuelto Impavido: Siêu xe PHEV mang đậm dấu ấn Samurai

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BYD tuyển dụng nhân sự quy mô lớn giữa lúc nhu cầu toàn cầu tăng vọt

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