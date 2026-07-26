Nutifood hợp tác đào tạo nhân lực số cho lực lượng livestream và bán hàng trực tuyến

Ngày 24/7 tại TP.HCM, Công ty cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood Bình Dương và Trung tâm Đo kiểm Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử ký kết thỏa thuận hợp tác. Nội dung hợp tác hướng tới nâng cao năng lực và kiến thức pháp luật cho lực lượng tham gia livestream, kinh doanh trực tuyến. Trung tâm Đo kiểm là đơn vị trực thuộc Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử.

Dự lễ ký kết có ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cùng ông Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Đo kiểm Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử.

Theo thỏa thuận, hai bên phối hợp triển khai các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và phát triển nguồn nhân lực truyền thông số. Chương trình hướng đến đội ngũ nhân sự doanh nghiệp, nhà sáng tạo nội dung, người bán hàng và các cá nhân tham gia livestream, quảng bá sản phẩm trên môi trường mạng.

Lễ ký kết hợp tác đào tạo nhân lực số giữa Nutifood và Trung tâm Đo kiểm Meta description/Sapo: Nutifood và Trung tâm Đo kiểm Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện

Chuẩn hóa năng lực người làm nội dung số bằng dữ liệu và cơ chế xác thực

Vài năm trở lại đây, livestream và thương mại trên mạng xã hội trở thành phương thức phổ biến để doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, tiếp cận khách hàng và thúc đẩy doanh thu. Sự dịch chuyển này kéo theo tốc độ gia tăng nhanh của lực lượng KOL, KOC và nhà sáng tạo nội dung số tại Việt Nam.

Thị trường hiện đặt ra yêu cầu cao hơn khả năng thu hút lượt xem hay chốt đơn hàng. Người làm nội dung số cần hiểu đúng sản phẩm, nắm được quy định pháp luật liên quan và chịu trách nhiệm với thông tin do mình truyền tải tới người tiêu dùng.

Yêu cầu đó ngày càng rõ khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo quy định cụ thể hơn trách nhiệm của người chuyển tải sản phẩm quảng cáo, trong đó có nghĩa vụ kiểm chứng thông tin trước khi giới thiệu sản phẩm. Luật Thương mại điện tử có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 cũng nâng chuẩn minh bạch thông tin đối với người bán và người quảng bá trên nền tảng số.

Trong bối cảnh đó, chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và phát triển nguồn nhân lực truyền thông số được triển khai dưới sự chỉ đạo chuyên môn của Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử. Cách làm này kết hợp nền tảng pháp luật, chuẩn mực nghề nghiệp từ cơ quan quản lý với kinh nghiệm thực tiễn của doanh nghiệp.

Nội dung đào tạo tập trung vào pháp luật trong lĩnh vực thông tin điện tử, an ninh mạng, quảng cáo, nghĩa vụ thuế và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Học viên đồng thời được bổ sung kỹ năng livestream, kỹ năng xây dựng nội dung và cách làm việc với doanh nghiệp trong từng chiến dịch truyền thông.

Học viên đáp ứng yêu cầu sau đào tạo được cấp chứng nhận có thông tin xác thực bởi Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử. Thông tin này có thể được ghi nhận trên Cổng thông tin KOL quốc gia, nơi tập hợp dữ liệu về nhà sáng tạo nội dung số.

Chứng nhận không phải giấy phép hành nghề, cũng không phải điều kiện bắt buộc để tham gia thị trường. Văn bản này ghi nhận người học đã được trang bị kiến thức nền tảng để hoạt động bài bản, đúng quy định và có trách nhiệm với cộng đồng người xem.

Cơ chế xác thực từ cơ quan quản lý giúp tăng tính minh bạch của thị trường quảng cáo trực tuyến. Doanh nghiệp và nhãn hàng có thêm căn cứ tham khảo khi lựa chọn KOL, KOC và nhà sáng tạo nội dung phù hợp với đặc thù sản phẩm của mình.

Ông Nguyễn Thanh Hải cho biết, điểm đáng chú ý của chương trình nằm ở khả năng kết nối hoạt động đào tạo với kol.gov.vn, Cổng thông tin và Cơ sở dữ liệu về nhà sáng tạo nội dung số và quảng cáo trực tuyến Việt Nam. Nền tảng này do Cục chủ trì xây dựng, giao Trung tâm Đo kiểm quản lý và vận hành.

Ông Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh: "Giá trị của chương trình không chỉ dừng ở việc cấp chứng nhận hoàn thành khóa học, mà hướng tới hình thành hệ sinh thái kết nối dữ liệu, đào tạo, doanh nghiệp và quản lý nhà nước".

Việc gắn hoạt động đào tạo với một cơ sở dữ liệu quốc gia cho phép cơ quan quản lý theo dõi mức độ phổ cập kiến thức pháp luật trong lực lượng làm nội dung. Dữ liệu tập trung cũng tạo điều kiện chuẩn hóa hồ sơ năng lực của từng cá nhân trên môi trường số, thay vì dựa hoàn toàn vào chỉ số người theo dõi.

Nutifood đào tạo nhân lực số cho người livestream và bán hàng online

Doanh nghiệp đưa tình huống thực tế vào chương trình đào tạo truyền thông số

Trong vai trò đối tác, Nutifood đưa kinh nghiệm thực tiễn vào chương trình đào tạo thông qua sản phẩm mẫu, tình huống điển hình và các vấn đề phát sinh khi hợp tác với KOL, KOC, nhà sáng tạo nội dung.

Học viên có cơ hội tiếp cận toàn bộ quy trình hợp tác với một thương hiệu. Quy trình đó bắt đầu từ tìm hiểu sản phẩm, tiếp nhận yêu cầu, kiểm chứng thông tin, phát triển nội dung cho đến xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình quảng bá.

Cách đưa sản phẩm thật và tình huống thật vào đào tạo giúp học viên hiểu cách áp dụng quy định trong môi trường làm việc, thay vì dừng lại ở việc ghi nhớ điều khoản. Chương trình vì vậy thu hẹp khoảng cách giữa nội dung giảng dạy và tiêu chuẩn mà doanh nghiệp đang đặt ra cho người làm nội dung số.

Đại diện Nutifood cho rằng một nhà sáng tạo nội dung phù hợp cần cân bằng ba yếu tố gồm khả năng tạo ra nội dung hấp dẫn, hiệu quả kinh doanh và tính chính xác, minh bạch của thông tin. Khi uy tín cá nhân gắn chặt với uy tín thương hiệu, trách nhiệm của KOL, KOC trước người tiêu dùng trở nên quan trọng hơn.

Việc đồng hành cùng chương trình thể hiện định hướng của Nutifood khi tham gia phát triển nguồn nhân lực cho hoạt động thương mại trên mạng xã hội. Doanh nghiệp tiếp cận KOL, KOC ở vai trò rộng hơn so với quan hệ đối tác truyền thông đơn thuần.

Mô hình phối hợp giữa cơ quan quản lý, đơn vị đào tạo và doanh nghiệp phản ánh xu hướng phát triển kỹ năng số theo nhu cầu thực tế của thị trường lao động. Nhân lực truyền thông số hiện được xem là một phần của hạ tầng mềm trong nền kinh tế số, bên cạnh hạ tầng viễn thông và nền tảng công nghệ.

Với ngành công nghệ số, hệ thống dữ liệu về nhà sáng tạo nội dung mở ra khả năng ứng dụng các công cụ phân tích, đánh giá và giám sát hoạt động quảng cáo trực tuyến trên quy mô lớn. Đây là điều kiện để hình thành những dịch vụ kiểm chứng thông tin và quản trị rủi ro thương hiệu trên nền tảng số.

Dữ liệu được chuẩn hóa cũng hỗ trợ việc rà soát các nội dung quảng cáo có dấu hiệu sai lệch về công dụng sản phẩm, vấn đề từng nhiều lần được cơ quan quản lý nhắc tới trong lĩnh vực thực phẩm và mỹ phẩm. Khi thông tin về người quảng bá được xác thực, quá trình xác minh trách nhiệm trở nên thuận lợi hơn.

Thông qua sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, đơn vị đào tạo và Nutifood, chương trình được kỳ vọng góp phần hình thành đội ngũ nhà sáng tạo nội dung có kiến thức, kỹ năng và tinh thần trách nhiệm. Hoạt động livestream, quảng cáo và kinh doanh trực tuyến nhờ đó phát triển theo hướng chuyên nghiệp, minh bạch và bền vững hơn.