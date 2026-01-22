Báo chí và truyền thông số tạo đồng thuận xã hội trong công tác của ngành Hải quan

Bên cạnh đó, ngành Hải quan đã hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước đạt 469.504 tỷ đồng, bằng 114,2% dự toán được giao, bằng 99,9% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2024…

Ông Trần Đức Hùng - Phó Cục trưởng Cục Hải quan phát biểu tại buổi gặp mặt.

Theo ông Trần Đức Hùng - Phó Cục trưởng Cục Hải quan, năm 2025 là dấu mốc đặc biệt, cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy đã được triển khai quyết liệt theo hướng tinh, gọn, mạnh, qua đó giảm tới 53,77% đầu mối trung gian, tương ứng cắt giảm 485 đơn vị trong toàn hệ thống. Quá trình sắp xếp nhân sự với quy mô lớn, hoạt động hải quan vẫn duy trì sự ổn định tuyệt đối. Công tác thông quan không để xảy ra tình trạng gián đoạn, bảo đảm chuỗi cung ứng hàng hóa vận hành thông suốt, phục vụ kịp thời cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp.

Công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực hải quan, nghiên cứu xây dựng và đưa vào vận hành nhiều sản phẩm công nghệ thông tin như Hệ thống thông quan điện tử phiên bản 6, Hệ thống AVP-eCom hỗ trợ công tác quản lý đối với lĩnh vực thương mại điện tử, ứng dụng Data Customs, chức năng phân luồng tờ khai tự động, chức năng tra cứu tờ khai hải quan, Hệ thống Quản lý văn bản điều hành tập trung, góp phần nâng cao chất lượng phân tích, đánh giá, phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành và mang lại hiệu quả cho người dân, doanh nghiệp.

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Những nỗ lực cải cách đã mang lại các kết quả nổi bật nêu trên và trong vai trò "gác cửa" nền kinh tế, ngành Hải quan còn chủ trì và phối hợp bắt giữ hơn 19.100 vụ vi phạm, thu giữ 2,68 tấn ma túy các loại, qua đó góp phần quan trọng vào bảo vệ an ninh kinh tế và an toàn xã hội.

Bước sang năm 2026, năm đầu triển khai kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2026 - 2030. Trước bối cảnh đó, mục tiêu xuyên suốt được đặt ra là xây dựng nền hành chính tinh, gọn, mạnh, lấy chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo làm động lực. Ngành Hải quan phấn đấu hoàn thành và vượt dự toán thu ngân sách nhà nước 451 nghìn tỷ đồng, tăng 9,7% so với dự toán năm 2025.

Ghi nhận sự đồng hành của báo chí trong công tác của ngành Hải quan, bà Trương Thị Thúy Vinh - Phó Chánh Văn phòng Cục Hải quan cho biết, năm 2025 cũng chứng kiến sự bứt phá trong công tác phối hợp thông tin. Cục Hải quan đã cung cấp 125 thông tin báo chí (tăng tới 268% so với năm 2024), phối hợp thực hiện hơn 15.650 tin bài, phóng sự. Các kênh truyền thông chính thức trên các nền tảng số như Facebook, Zalo, Tiktok từ tháng 5/2025 với tên gọi “HẢI QUAN VIỆT NAM” đã giúp thông tin ngành Hải quan trở nên gần gũi, thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng và các phóng viên chuyên trách.

Theo ông Trần Đức Hùng - Phó Cục trưởng Cục Hải quan, báo chí là nhịp cầu chiến lược giúp cộng đồng doanh nghiệp nắm bắt chính xác các chủ trương, chính sách pháp luật hải quan. Đặc biệt, sự đồng hành của truyền thông đã lan tỏa mạnh mẽ nỗ lực cải cách, hiện đại hóa của Ngành, tạo niềm tin và sự đồng thuận trong xã hội.