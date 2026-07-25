Binh nhất Nguyễn Lê Thành Triết: Từ cậu bé mồ côi đến học viên Học viện Hải quân bằng nghị lực vượt khó

Vượt lên nghịch cảnh để thực hiện ước mơ khoác áo lính Hải quân

Trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026 của Học viện Hải quân tại xã Trung Khánh Vĩnh (Khánh Hòa), Binh nhất Nguyễn Lê Thành Triết, học viên chuyên ngành Cảnh sát biển, Tiểu đoàn 4, Học viện Hải quân, gây ấn tượng với câu chuyện vượt khó đầy nghị lực.

Binh nhất Nguyễn Lê Thành Triết tham gia Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026 của Học viện Hải quân.

Sinh ra tại xã Đình Cương, tỉnh Quảng Ngãi, Triết mồ côi cha từ khi chưa chào đời. Hai mẹ con nương tựa vào nhau trong căn nhà nhỏ của ông bà ngoại để lại. Khi đang học lớp 6, mẹ em mắc bệnh hiểm nghèo. Từ đó, cậu học trò nhỏ vừa đến trường, vừa chăm sóc mẹ tại nhà và trong những lần điều trị ở bệnh viện. Để có thêm tiền trang trải cuộc sống, Triết còn nhận dạy kèm cho các em nhỏ.

Biến cố lớn nhất xảy đến vào đầu năm lớp 8 khi mẹ qua đời sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật. Chia sẻ về khoảng thời gian đó, Triết xúc động nói: "Khi mẹ không còn, trong ngôi nhà nhỏ chỉ còn lại một mình em. Em thực sự thấy lạc lõng và không biết phải vượt qua như thế nào…"

Binh nhất Nguyễn Lê Thành Triết tích cực tự học, nghiên cứu tài liệu tại đơn vị.

Sau khi mẹ mất, Triết nhận được sự quan tâm của chính quyền địa phương, người thân và cộng đồng. Từ năm lớp 9 đến lớp 12, em được tiếp nhận, nuôi dưỡng tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Quảng Ngãi. Tại đây, em không chỉ được chăm lo về vật chất mà còn được giáo dục đạo đức, lối sống và tinh thần tự lập.

"Lúc mới vào, nỗi nhớ mẹ luôn thường trực. Nhưng nhờ sự yêu thương, chăm sóc của các cô, các chú mà chúng em gọi thân thương là 'má', cùng sự sẻ chia của bạn bè, em dần vượt qua khó khăn, hòa nhập với môi trường mới. Em xác định phải học thật tốt để thay đổi cuộc sống", Triết chia sẻ.

Gặt hái thành tích học tập trước khi vào Học viện Hải quân

Với phương pháp học tập khoa học và tinh thần cầu tiến, những năm học trung học phổ thông đã ghi dấu sự trưởng thành rõ nét của Triết. Em đạt giải Ba học sinh giỏi môn Toán lớp 10 và 11, giải Ba môn Vật lý lớp 12 cấp trường; kết quả học tập năm lớp 12 đạt loại giỏi. Tháng 8 năm 2025, Triết thi đỗ vào Học viện Hải quân với số điểm khá cao.

Binh nhất Nguyễn Lê Thành Triết được chỉ huy đơn vị sửa động tác chào trong giờ luyện tập điều lệnh đội ngũ.

Chia sẻ về động lực lựa chọn con đường này, Triết cho biết: “Từ khi còn ở trung tâm, em luôn mong muốn có một công việc ổn định trong khu vực nhà nước, đó cũng là ước nguyện của mẹ. Khi học lớp 10, em bắt đầu tìm hiểu về môi trường Quân đội và lựa chọn cuối cùng của em là thi vào Học viện Hải quân.”

Đối với Triết, Trung tâm Công tác xã hội là mái ấm thứ hai. Em xúc động nói: “Khoảng thời gian ở trung tâm đã chở che, dìu dắt em trưởng thành từng ngày.

Đặc biệt, cô Nguyễn Thị Phương Dung, người mà chúng em gọi là ‘má’, luôn quan tâm, uốn nắn em từ những điều nhỏ nhất. Ngày em nhập học, má dậy từ 2 giờ sáng để đưa em ra tàu. Khoảnh khắc chia tay ấy, em tự nhủ phải cố gắng thật nhiều để không phụ lòng mọi người.”

Khẳng định bản thân trong học tập, rèn luyện

Ngày nhận giấy báo trúng tuyển vào Học viện Hải quân, niềm vui không chỉ đến với riêng Triết mà còn lan tỏa tới những người đã yêu thương, giúp đỡ em suốt chặng đường dài. Đó không chỉ là thành quả của cá nhân mà còn là tình yêu thương, sự quan tâm của cộng đồng dành cho một hoàn cảnh đặc biệt.

Bước vào môi trường quân ngũ với yêu cầu cao về kỷ luật, thể chất và trí tuệ, Triết không tránh khỏi những bỡ ngỡ ban đầu. Tuy nhiên, với bản lĩnh được rèn luyện từ những năm tháng khó khăn, em nhanh chóng hòa nhập, luôn nghiêm túc trong chấp hành nền nếp, chế độ, tích cực trong học tập, huấn luyện và rèn luyện.

Thượng tá Vũ Văn Khoát, Chính trị viên Tiểu đoàn 4, Học viện Hải quân nhận xét: “Đồng chí Triết có ý chí phấn đấu tốt, chấp hành nghiêm kỷ luật, tinh thần trách nhiệm cao. Không mặc cảm với hoàn cảnh, đồng chí luôn nỗ lực vươn lên, là tấm gương tiêu biểu để học viên trong đơn vị noi theo.”

Trao đổi học tập tiếng Anh trong giờ tự học tại giảng đường (đồng chí Triết đứng giữa).

Trong học tập, Triết thể hiện rõ sự chăm chỉ, tinh thần tự học và thái độ cầu thị. Mỗi bài giảng đều được em tiếp thu nghiêm túc, ngoài giờ học, chủ động nghiên cứu tài liệu, trao đổi với giảng viên và bạn bè để củng cố kiến thức. Nhờ đó, kết thúc năm học thứ nhất, Triết đạt kết quả tốt với điểm trung bình học kỳ I là 7,93 và học kỳ II là 8,06. Chia sẻ về mục tiêu sắp tới, Triết cho biết: “Nhận thấy mình còn hạn chế về tiếng Anh nên sẽ dành nhiều thời gian để cải thiện. Đồng thời, em sẽ sắp xếp kế hoạch học tập khoa học hơn, tích cực rèn luyện thể lực, tham gia các hoạt động phong trào, phấn đấu đạt kết quả giỏi trong những năm tiếp theo.”

Đại tá, Tiến sĩ Trương Thị Nhạn, Chủ nhiệm Bộ môn Toán, Khoa Cơ bản - Ngoại ngữ, Học viện Hải quân cho biết: “Đồng chí Triết là học viên có thái độ học tập nghiêm túc, tư duy tốt, biết đặt câu hỏi và chủ động tìm hiểu vấn đề. Điều đáng quý là em luôn khiêm tốn, hòa đồng và được mọi người tin yêu.”

Hành trình phía trước của Binh nhất Nguyễn Lê Thành Triết vẫn còn nhiều thử thách. Nhưng với nền tảng ý chí, nghị lực và tinh thần vượt khó, Triết đang từng bước khẳng định mình trên con đường trở thành sĩ quan Hải quân tương lai. Câu chuyện của Triết không chỉ là tấm gương về ý chí vươn lên trong học tập, rèn luyện mà còn là minh chứng cho sức mạnh của niềm tin, khát vọng và tình người, góp phần lan tỏa nguồn cảm hứng tích cực tới thế hệ trẻ hôm nay.