Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động kỷ niệm 33 năm thành lập, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) vừa phối hợp cùng Đại học Quốc gia TP.HCM, Quỹ Phát triển Đại học Quốc gia -TP. HCM tổ chức Lễ trao học bổng “ACB đồng hành cùng sinh viên ĐHQG-HCM – Vượt khó học tốt” năm học 2025–2026.

Tại chương trình, ACB trao 100 suất học bổng, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng, với tổng kinh phí 500 triệu đồng, dành cho học sinh, sinh viên đang theo học tại các trường thành viên và Trường Phổ thông Năng khiếu thuộc Đại học Quốc gia -TP.HCM.

Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy cho biết việc tập trung vào đào tạo và phát triển con người không chỉ là một nhiệm vụ, mà còn là một cái "duyên" gắn liền với lịch sử hình thành.

Các suất học bổng được trao cho những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng đạt kết quả học tập tốt, thể hiện tinh thần nỗ lực và ý chí vươn lên trong học tập và rèn luyện. Không chỉ dừng lại ở hỗ trợ tài chính, chương trình hướng đến việc tiếp thêm động lực để sinh viên tiếp tục theo đuổi con đường học tập, phát triển năng lực và hoàn thiện bản thân. Trong bối cảnh yêu cầu về chất lượng nguồn nhân lực ngày càng cao, việc tạo điều kiện để người học duy trì và phát triển ổn định ngay từ giai đoạn đại học đóng vai trò đặc biệt quan trọng.

Chương trình học bổng lần này cũng tiếp nối chuỗi hoạt động hợp tác giữa ACB và Đại học Quốc gia TP.HCM trong thời gian qua, trong đó có các sáng kiến đồng hành cùng sinh viên nuôi dưỡng tư duy tài chính bền vững.

Cụ thể, năm học 2025–2026, ACB thí điểm chương trình vay thanh toán học phí ưu đãi cho sinh viên với tổng hạn mức lên đến 50 tỷ đồng, có nhiều ưu điểm nổi bật như vay tín chấp, lãi suất ưu đãi và thời gian vay dài. Không chỉ góp phần giảm áp lực học phí, chương trình còn hướng đến việc giúp sinh viên từng bước hình thành kỹ năng quản lý tài chính, tinh thần tự lập và tính chủ động ngay từ khi còn trên giảng đường.

Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy trao học bổng cho sinh viên tại Đại học Quốc gia TPHCM.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Hùng Huy, Chủ tịch Hội đồng quản trị ACB cho biết giáo dục luôn là một trong những yếu tố nền tảng trong cách ACB xây dựng con người và tạo dựng giá trị dài hạn.

Theo ông, những người sáng lập ACB đều xuất thân là giảng viên đại học, từ đó hình thành nên nền tảng coi trọng tri thức, tinh thần học hỏi và phát triển con người trong suốt hành trình 33 năm xây dựng và phát triển.

“Đứng trước 100 bạn sinh viên tiêu biểu ở đây, tôi cảm thấy vô cùng tự hào. Tôi thấu hiểu nghị lực lớn lao mà các bạn đã bỏ ra để vượt qua nghịch cảnh và đạt được thành quả ngày hôm nay. Chúc các bạn sẽ tiếp tục vững bước trên con đường phát triển bản thân. Tôi tin rằng trong 10, 20 hay 30 năm tới, chính các bạn sẽ là những người lãnh đạo các doanh nghiệp đầu đàn, dẫn dắt xã hội và đưa vị thế của Việt Nam vươn cao hơn nữa trên trường quốc tế.”, ông Trần Hùng Huy chia sẻ.

Đánh giá về ý nghĩa của chương trình, GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc ĐHQG-HCM cho rằng những suất học bổng được trao không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là sự ghi nhận đối với tinh thần hiếu học, nghị lực vượt khó và khát vọng vươn lên của các em sinh viên.

“Đầu tư cho người học chính là đầu tư cho tương lai của đất nước”, bà Nguyễn Thị Thanh Mai nhấn mạnh.

Ban lãnh đạo ACB nhận món quà “Cây nguyện ước” – là những điều ước từ 100 sinh viên nhận học bổng.

Ở góc độ rộng hơn, chương trình học bổng thể hiện cách ACB tiếp cận giáo dục như một hình thức đầu tư xã hội dài hạn, tập trung vào việc tháo gỡ rào cản tài chính và mở rộng cơ hội phát triển cho người trẻ.

Trong suốt hành trình 33 năm, đào tạo luôn là một định hướng xuyên suốt, thể hiện qua việc duy trì trung tâm đào tạo riêng, hiện nay là Learning Hub – đơn vị đào tạo nội bộ được đầu tư bài bản trong ngành. Với ACB, tri thức, tinh thần học hỏi và nghị lực vượt khó không chỉ là nền tảng phát triển của mỗi cá nhân, mà còn là những giá trị góp phần xây dựng doanh nghiệp nói riêng, và cho xã hội, đất nước nói chung trong dài hạn.

Chia sẻ về tinh thần này, Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy cho biết: “Trong suốt hành trình phát triển, ACB luôn khắc ghi những giá trị nền tảng về tri thức và phát triển con người. Đến nay, mỗi cá nhân tại ACB đều ý thức rõ việc tự phát triển bản thân; ngay cả tôi cũng dành khoảng 20 ngày mỗi năm để cập nhật những kiến thức mới. Có thể nói, đào tạo luôn là kim chỉ nam xuyên suốt mọi hoạt động của ACB.”

Song song với hoạt động nội bộ, ACB cụ thể hóa cam kết với giáo dục thông qua nhiều chương trình đồng hành cùng học sinh, sinh viên trên cả nước, từ học bổng ACB – Saigon Times Foundation, chương trình cho vay học phí “Tiếp sức đến trường” phối hợp với Báo Tuổi Trẻ đến các hoạt động hỗ trợ quỹ học bổng của hiệp hội, cơ quan và trường học.

Trước đó, trong giai đoạn 2022–2024, ACB đã dành 6,79 tỷ đồng cho các hoạt động hỗ trợ giáo dục, trao gần 3.000 suất học bổng cùng hàng chục nghìn vật phẩm học tập thiết yếu cho học sinh tại nhiều địa phương. Song song đó, các sáng kiến như chương trình phân loại rác tại hơn 120 điểm trường tại TP.HCM cũng góp phần đưa nội dung giáo dục môi trường và lối sống bền vững vào trường học từ sớm.

Đánh dấu sinh nhật lần thứ 33, ACB triển khai đồng thời nhiều sáng kiến hướng đến sức khỏe, giáo dục và môi trường, bao gồm “Hành trình Hy Vọng” hỗ trợ 1 tỷ đồng cho bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố, các chương trình học bổng tiếp sức sinh viên vượt khó, cùng nền tảng “Đóng góp xanh” trên ACB ONE – kết nối cộng đồng với những dự án bảo tồn thiết thực, bài bản và có tác động lâu dài.

Đây không chỉ là dấu mốc nhìn lại hành trình phát triển, mà còn là dịp để ACB khẳng định định hướng phát triển bền vững trong tương lai, thông qua những sáng kiến cụ thể, gắn kết chặt chẽ giữa tăng trưởng kinh doanh và trách nhiệm đối với cộng đồng và môi trường.