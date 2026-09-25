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ACB được vinh danh tại hạng mục “Financial Large Cap có hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất 2026” tại IR Awards 2026

Nhất Tâm

Nhất Tâm

22:17 | 25/09/2026
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Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) được vinh danh tại hạng mục “Financial Large Cap có hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất” tại IR Awards 2026.
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Kết quả này phản ánh hiệu quả của chiến lược quan hệ nhà đầu tư mà ACB kiên định triển khai trong nhiều năm qua, dựa trên các nguyên tắc minh bạch thông tin, đối thoại chủ động với thị trường vốn và không ngừng nâng cao các chuẩn mực quản trị doanh nghiệp.

ACB được vinh danh tại hạng mục “Financial Large Cap có hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất 2026” tại IR Awards 2026
Ông Trần Vũ Hiền, Giám đốc Khối Tài chính ACB, đại diện ngân hàng nhận vinh danh tại IR Awards 2026.

IR Awards là chương trình đánh giá hoạt động quan hệ nhà đầu tư (Investor Relations - IR) dành cho các doanh nghiệp niêm yết, góp phần thúc đẩy các chuẩn mực minh bạch thông tin, quản trị doanh nghiệp và công bố thông tin trên thị trường vốn Việt Nam.

Sự ghi nhận từ cộng đồng tài chính chuyên nghiệp

Khác với các hạng mục bình chọn dựa trên góc nhìn của nhà đầu tư đại chúng, hạng mục “Financial Large Cap có hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất 2026” được thực hiện thông qua hệ thống đánh giá chuyên biệt dành cho các thành viên Hội đồng bình chọn là các định chế tài chính hàng đầu tại Việt Nam. Các doanh nghiệp niêm yết được đánh giá dựa trên hoạt động IR trong năm khảo sát theo hệ thống tiêu chí chuyên môn riêng của chương trình.

Theo quy chế IR Awards, các tiêu chí đánh giá tập trung vào những nội dung cốt lõi của hoạt động quan hệ nhà đầu tư, bao gồm chất lượng công bố thông tin; mức độ minh bạch, đầy đủ và kịp thời của các báo cáo; hiệu quả truyền thông tài chính; khả năng duy trì đối thoại với cổ đông, nhà đầu tư và các tổ chức phân tích; cũng như chất lượng quản trị doanh nghiệp và chiến lược IR dài hạn.

Sự ghi nhận từ Hội đồng bình chọn là các định chế tài chính phản ánh chất lượng hoạt động IR mà ACB đã kiên trì xây dựng trong nhiều năm, từ công bố thông tin, đối thoại với nhà đầu tư đến các chuẩn mực quản trị doanh nghiệp.

Minh bạch được thể hiện bằng hành động cụ thể, nhất quán

Trong nhiều năm qua, ACB xác định hoạt động quan hệ nhà đầu tư không chỉ là một chức năng công bố thông tin mà còn là một phần của quản trị doanh nghiệp và là cầu nối thường xuyên giữa Ban lãnh đạo với thị trường vốn. Trên nền tảng đó, ngân hàng theo đuổi một hoạt động IR hiệu quả dựa trên sự minh bạch, sự thấu hiểu sâu sắc về doanh nghiệp và khả năng thực thi nhất quán những cam kết với nhà đầu tư.

ACB được vinh danh tại hạng mục “Financial Large Cap có hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất 2026” tại IR Awards 2026
ACB được vinh danh tại hạng mục “Financial Large Cap có hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất” tại IR Awards 2026.

ACB chủ động tham chiếu các thông lệ quốc tế tốt nhất trong hoạt động quan hệ nhà đầu tư, thay vì chỉ dừng lại ở việc đáp ứng các yêu cầu tuân thủ. Với cơ cấu cổ đông đa dạng, bao gồm nhiều nhà đầu tư trong nước và quốc tế, ngân hàng từng bước nâng cao các chuẩn mực công bố thông tin, quản trị và đối thoại nhằm đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của cộng đồng đầu tư.

ACB duy trì công bố thông tin đầy đủ, minh bạch và kịp thời, đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng các tài liệu dành cho cổ đông và nhà đầu tư. Các thông tin trọng yếu về kết quả kinh doanh, chiến lược phát triển, quản trị doanh nghiệp hay các định hướng dài hạn đều được cập nhật thường xuyên nhằm bảo đảm khả năng tiếp cận thông tin công bằng cho các nhóm nhà đầu tư. Đây cũng là một trong những tiêu chí trọng yếu trong đánh giá hoạt động IR của các định chế tài chính.

Bên cạnh đó, ACB duy trì đối thoại thường xuyên với cổ đông, nhà đầu tư tổ chức, chuyên viên phân tích và các định chế tài chính trong và ngoài nước thông qua nhiều hình thức như cập nhật kết quả kinh doanh, hội nghị nhà đầu tư, roadshow, gặp gỡ trực tiếp và trao đổi trực tuyến. Ngân hàng theo đuổi cách tiếp cận chủ động, minh bạch và trao đổi thẳng thắn với nhà đầu tư, không chỉ cung cấp thông tin về kết quả hoạt động mà còn chia sẻ đầy đủ bối cảnh, cơ hội và thách thức để hỗ trợ quá trình đánh giá và ra quyết định đầu tư.

Để bảo đảm chất lượng tương tác với thị trường, ACB đặc biệt chú trọng phát triển năng lực chuyên môn của đội ngũ IR. Đội ngũ này không chỉ thực hiện chức năng truyền thông hay quan hệ cổ đông mà còn được yêu cầu hiểu sâu về mô hình kinh doanh, chiến lược phát triển, quản trị rủi ro, hiệu quả sử dụng vốn và các yếu tố tạo nên chất lượng tăng trưởng của ngân hàng. Sự am hiểu đó giúp các thông điệp được truyền tải tới thị trường một cách chính xác, nhất quán và phản ánh đúng giá trị của doanh nghiệp.

Minh bạch là nền tảng của niềm tin

Theo ông Từ Tiến Phát, Tổng Giám đốc ACB, trong bối cảnh thị trường vốn Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng, niềm tin là yếu tố quyết định khả năng thu hút và duy trì dòng vốn dài hạn. Minh bạch không chỉ là yêu cầu của thị trường mà còn là nền tảng để xây dựng niềm tin với nhà đầu tư. Niềm tin đó được hình thành từ việc doanh nghiệp công bố thông tin đầy đủ, duy trì tính nhất quán trong thông điệp và quan trọng nhất là năng lực thực thi những cam kết đã đưa ra.

ACB được vinh danh tại hạng mục “Financial Large Cap có hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất 2026” tại IR Awards 2026
Ông Từ Tiến Phát, Tổng Giám đốc ACB.

“Đối với ACB, hoạt động IR không chỉ là công bố thông tin mà còn là quá trình đối thoại liên tục với thị trường. Chúng tôi tin rằng niềm tin của nhà đầu tư được xây dựng từ sự minh bạch, tính nhất quán trong hành động và năng lực thực thi bền bỉ theo thời gian”, ông Từ Tiến Phát chia sẻ.

Sự đồng hành của cộng đồng đầu tư quốc tế là một minh chứng cho định hướng này. Hiện ACB duy trì tỷ lệ sở hữu nước ngoài khoảng 24% trong giới hạn sở hữu nước ngoài 30%, cho thấy sức hấp dẫn của ngân hàng đối với các nhà đầu tư quốc tế cũng như hiệu quả của việc duy trì đối thoại minh bạch và nhất quán với thị trường trong nhiều năm qua.

Việc được vinh danh tại IR Awards 2026 không chỉ đánh dấu một thành quả trong hoạt động quan hệ nhà đầu tư mà còn phản ánh định hướng nhất quán của ACB trong việc nâng cao chất lượng quản trị và minh bạch thông tin. Đây sẽ tiếp tục là nền tảng để ngân hàng gia tăng giá trị dài hạn, củng cố niềm tin của nhà đầu tư và hướng tới tăng trưởng bền vững trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) ACB vinh danh

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 25/09/2026 23:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,090 14,490
NL 99.99 13,550
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
Trang sức 99.9 13,800 14,400
Trang sức 99.99 13,810 14,410
Cập nhật: 25/09/2026 23:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,414 14,442
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,414 14,443
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,409 1,439
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,409 144
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,384 1,429
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 134,485 141,485
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,536 107,336
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 87,532 97,332
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,528 87,328
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,669 83,469
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,945 59,745
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Cập nhật: 25/09/2026 23:00
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AUD 17722 17995 18579
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CHF 30682 31058 31704
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Cập nhật: 25/09/2026 23:00
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USD(1-2-5) 24,768 - -
USD(10-20) 24,768 - -
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