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Lào Cai thêm 2 khu công nghiệp, lập cụm công nghiệp 75 ha

Đình Tưởng

Đình Tưởng

08:11 | 25/09/2026
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Lào Cai vừa thành lập Cụm công nghiệp Yên Hợp 2 quy mô 75 ha, đồng thời bổ sung hai khu công nghiệp mới vào danh mục thu hút đầu tư giai đoạn 2026-2030.
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Hưng Yên khởi công 2 dự án công nghiệp gần 6.000 tỷ đồng Hưng Yên khởi công 2 dự án công nghiệp gần 6.000 tỷ đồng

Ngày 23/9, UBND tỉnh Lào Cai quyết định thành lập Cụm công nghiệp Yên Hợp 2 tại xã Xuân Ái, với diện tích 75 ha, tổng vốn đầu tư hơn 625 tỷ đồng.

Dự án do Công ty Cổ phần PH GREEN làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Doanh nghiệp được thành lập tháng 3/2026, có trụ sở tại Lào Cai, do bà Nguyễn Thị Thu Huyền làm người đại diện theo pháp luật.

Trong tổng mức đầu tư hơn 625 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư gần 94 tỷ đồng, tương đương 15%, phần còn lại dự kiến huy động từ vốn vay. Dự án có tiến độ thực hiện trong 23 tháng và thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày được Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất.

Phối cảnh Cụm công nghiệp Yên Hợp 2 tại xã Xuân Ái. Ảnh: UBND tỉnh Lào Cai
Phối cảnh Cụm công nghiệp Yên Hợp 2 tại xã Xuân Ái. Ảnh: UBND tỉnh Lào Cai

Khu đất thực hiện dự án hiện chủ yếu là đất rừng sản xuất với hơn 45 ha và đất trồng cây lâu năm hơn 11 ha. Phần diện tích còn lại gồm đất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, giao thông, sông suối, nghĩa trang và một số loại đất khác.

Cụm công nghiệp Yên Hợp 2 được định hướng phát triển đa ngành, gồm chế biến nông, lâm, thủy sản; chế biến khoáng sản; sản xuất vật liệu xây dựng; cơ khí, điện tử; công nghiệp hỗ trợ và chế biến công nghệ cao. Một số lĩnh vực sản xuất hàng tiêu dùng, hóa chất, thủ công mỹ nghệ cũng nằm trong định hướng thu hút đầu tư nếu phù hợp với quy hoạch và quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 15/9, UBND tỉnh Lào Cai đã bổ sung hai khu công nghiệp vào danh mục dự án thu hút đầu tư giai đoạn 2026-2030.

Trong đó, Khu công nghiệp Minh Quân mở rộng có diện tích hơn 52 ha tại xã Âu Lâu, tổng vốn đầu tư dự kiến 500 tỷ đồng. Khu công nghiệp Lục Yên có quy mô 221 ha tại xã Lục Yên và xã Tân Lĩnh, với tổng vốn dự kiến 2.000 tỷ đồng.

Hai dự án hiện chưa được giải phóng mặt bằng, thời gian thực hiện dự kiến trong giai đoạn 2026-2030.

Theo định hướng phát triển công nghiệp, Lào Cai đặt mục tiêu đến năm 2030 có 20 khu công nghiệp và 54 cụm công nghiệp, đồng thời đầu tư đồng bộ hạ tầng điện, nước, xử lý môi trường, giao thông và logistics nhằm tăng khả năng thu hút các dự án sản xuất, kinh doanh.

Lao Cai khu công nghiệp Lào Cai cụm công nghiệp Yên Hợp 2 KCN Minh Quân KCN Lục Yên Thu hút đầu tư hạ tầng công nghiệp PH GREEN

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 25/09/2026 08:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,090 14,490
NL 99.99 13,550
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
Trang sức 99.9 13,800 14,400
Trang sức 99.99 13,810 14,410
Cập nhật: 25/09/2026 08:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,414 14,442
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,414 14,443
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,409 1,439
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,409 144
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Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,945 59,745
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
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Cập nhật: 25/09/2026 08:45

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Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu