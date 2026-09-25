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Ai được mời vào bàn tiệc Nhà Trắng đón ông Tập Cận Bình

Thế Kiên

Thế Kiên

08:37 | 25/09/2026
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Danh sách khách mời tại quốc yến Nhà Trắng dành cho Chủ tịch Tập Cận Bình quy tụ dày đặc lãnh đạo công nghệ, tài chính và công nghiệp Mỹ, cho thấy AI, chip và chuỗi cung ứng đã trở thành phần nổi bật trong quan hệ Mỹ Trung.
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Danh sách khách mời dự tiệc chiêu đãi cấp nhà nước dành cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng tối 24/9 có thể được đọc như một lát cắt về những lĩnh vực đang hiện diện nổi bật trong quan hệ Mỹ Trung: trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, điện toán, tài chính, hàng không, năng lượng và công nghiệp.

Nhà Trắng xác nhận Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump đón Chủ tịch Tập Cận Bình cùng phu nhân Bành Lệ Viện tại quốc yến ở Phòng Đông. Thành phần tham dự gồm các phái đoàn chính thức, lãnh đạo doanh nghiệp và quan chức chính phủ.

Danh sách khách mời tham dự tiệc chiêu đãi cấp nhà nước giữa ông Trump và ông Tập Cận Bình cho thấy gì?
Danh sách khách mời tham dự tiệc chiêu đãi cấp nhà nước giữa ông Trump và ông Tập Cận Bình cho thấy gì?

AI ngày càng gắn với quan hệ Mỹ - Trung

Danh sách khách mời do phía Mỹ công bố gây chú ý với sự xuất hiện của hàng loạt lãnh đạo công nghệ. Jensen Huang của Nvidia, Tim Cook của Apple, Mark Zuckerberg của Meta, Sam Altman và Greg Brockman của OpenAI, Satya Nadella của Microsoft, Sundar Pichai và Sergey Brin của Google cùng Elon Musk, Michael Dell, Lisa Su, Sanjay Mehrotra và Cristiano Amon đều có tên trong danh sách.

Trước quốc yến, Reuters cũng xác nhận nhiều lãnh đạo công nghệ dự kiến tham dự, gồm Jeff Bezos, Sundar Pichai, Sam Altman, Tim Cook, Elon Musk, Jensen Huang và Michael Dell. Thành phần này gắn với những nội dung được hai bên đưa vào chương trình nghị sự. Ông Trump cho biết AI sẽ là một chủ đề lớn trong cuộc trao đổi với ông Tập. Hai bên cũng dự kiến bàn về thương mại, Đài Loan, khoáng sản quan trọng và xung đột Iran. Sự góp mặt của nhiều lãnh đạo đứng đầu các tập đoàn công nghệ cho thấy AI, chip và các ngành công nghệ đang giữ vị trí ngày càng lớn trong các vấn đề kinh tế được Mỹ và Trung Quốc quan tâm.

Mỹ đề xuất cơ chế báo sự cố AI với Trung Quốc
Mỹ đề xuất cơ chế báo sự cố AI với Trung Quốc

Nhìn vào danh sách khách mời, có thể thấy nhiều mắt xích quan trọng của hệ sinh thái công nghệ Mỹ cùng xuất hiện tại quốc yến. Nvidia và AMD tập trung vào chip tính toán cho AI, trong khi Micron hoạt động trong lĩnh vực bộ nhớ và Qualcomm cung cấp chip cho kết nối, thiết bị. Microsoft, Google, Meta và OpenAI phát triển mô hình, nền tảng hoặc hạ tầng AI, còn Apple, Dell và Amazon đưa công nghệ đến thị trường tiêu dùng và doanh nghiệp.

Việc nhiều doanh nghiệp ở các khâu khác nhau cùng xuất hiện không đồng nghĩa họ trực tiếp tham gia đàm phán Mỹ - Trung. Tuy nhiên, thành phần khách mời cho thấy Nhà Trắng dành vị trí nổi bật cho giới công nghệ trong một sự kiện ngoại giao cấp cao, đúng thời điểm AI trở thành một chủ đề chính thức trong cuộc trao đổi giữa hai nhà lãnh đạo. Washington Post cũng mô tả danh sách này có nhiều giám đốc AI và CEO nổi bật của Mỹ.

AI hiện gắn với hàng loạt vấn đề trong quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, từ quyền tiếp cận chip tiên tiến, trung tâm dữ liệu, kiểm soát xuất khẩu đến an toàn AI và năng lực tính toán. Vì thế, một chiếc ghế tại quốc yến không đồng nghĩa doanh nghiệp đó tham gia hoạch định chính sách, nhưng sự hiện diện đồng thời của các lãnh đạo trong lĩnh vực chip, mô hình AI, điện toán đám mây và thiết bị cho thấy công nghệ ngày càng gắn với ngoại giao kinh tế Mỹ - Trung.

Vắng bóng dàn CEO Trung Quốc tại quốc yến

Danh sách đoàn Trung Quốc có nhiều quan chức cấp cao, gồm Thái Kỳ, Vương Nghị, Hà Lập Phong, Bộ trưởng Thương mại Vương Văn Đào và Bộ trưởng Tài chính Lam Phật An, cùng các quan chức ngoại giao và trợ lý.

Trong danh sách được công bố, chưa thấy tên lãnh đạo các tập đoàn Trung Quốc. Chi tiết này khác với thông tin Reuters đưa ra vài ngày trước chuyến thăm, khi các nguồn tin cho biết lãnh đạo BYD, CATL, Xiaomi, Gotion, Hisense, Wanxiang Group, Bank of China và COFCO Group có khả năng tham gia đoàn. Tại thời điểm đó, danh sách thành viên cuối cùng vẫn chưa được chốt, vì vậy sự khác biệt giữa danh sách dự kiến và danh sách được công bố chưa đủ để đưa ra kết luận về vai trò của các doanh nghiệp Trung Quốc trong chuyến thăm.

An toàn AI được đưa vào chương trình nghị sự thượng đỉnh Trump – Tập Cận Bình
An toàn AI được đưa vào chương trình nghị sự thượng đỉnh Trump – Tập Cận Bình

Nếu danh sách khách mời Nhà Trắng được công bố là danh sách đầy đủ, sự vắng mặt của lãnh đạo doanh nghiệp Trung Quốc tạo ra sự tương phản với số lượng lớn CEO và lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ tại quốc yến. Điều có thể xác nhận là Trung Quốc đưa đến Washington một đoàn gồm nhiều quan chức cấp cao phụ trách kinh tế, thương mại và đối ngoại, trong khi phía Mỹ mở rộng thành phần tham dự sang nhiều lĩnh vực doanh nghiệp.

Giới công nghệ cũng không xuất hiện riêng lẻ trong thành phần khách mời Mỹ. Lĩnh vực tài chính có Jamie Dimon, Larry Fink, Stephen Schwarzman, David Solomon và Jane Fraser, trong khi hàng không và quốc phòng có Kelly Ortberg, Jim Taiclet và Larry Culp. Darren Woods đại diện cho ngành năng lượng, Mary Barra đại diện ngành ôtô, còn Visa và Mastercard cũng có lãnh đạo tham dự.

Thành phần này cho thấy quan hệ kinh tế Mỹ - Trung liên quan đến nhiều ngành và chuỗi cung ứng đan xen. Chip cần khoáng sản và mạng lưới sản xuất, AI cần trung tâm dữ liệu, điện năng và vốn, còn thương mại gắn với ngân hàng, thanh toán, vận tải và sản xuất. Khoáng sản quan trọng là một ví dụ, khi trước hội nghị, Reuters dẫn các nguồn tin cho biết đất hiếm nằm trong nhóm vấn đề quan trọng của quan hệ song phương, cùng với thương mại và AI.

Từ góc nhìn đó, danh sách khách mời tại quốc yến phần nào cho thấy những ngành kinh tế có lợi ích gắn với cách Washington và Bắc Kinh quản lý thương mại, công nghệ và quan hệ kinh tế giữa hai nước.Một chi tiết đáng chú ý trong danh sách là OpenAI có Sam Altman và Greg Brockman, trong khi Anthropic không xuất hiện. Tuy nhiên, sự vắng mặt này chưa đủ để cho thấy Anthropic đứng ngoài các hoạt động AI của chính quyền Mỹ. Đầu tháng 9, Nhà Trắng cho biết Tom Brown, đồng sáng lập Anthropic, đã tham gia một phiên trao đổi tại Hội nghị Bộ trưởng Đổi mới G20 cùng Jensen Huang, Sam Altman và Alex Karp.

Vì vậy, việc Anthropic không có tên trong danh sách khách mời của một quốc yến cụ thể chưa thể dùng để kết luận công ty bị loại khỏi các cuộc trao đổi về AI của Washington hay cho thấy chính sách của chính quyền Mỹ đối với doanh nghiệp này đã thay đổi.

https://www.cnbc.com/2026/09/25/heres-who-is-attending-the-trump-xi-state-dinner.html
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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 25/09/2026 08:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,090 14,490
NL 99.99 13,550
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
Trang sức 99.9 13,800 14,400
Trang sức 99.99 13,810 14,410
Cập nhật: 25/09/2026 08:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,414 14,442
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,414 14,443
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,409 1,439
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,409 144
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,384 1,429
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 134,485 141,485
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,536 107,336
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 87,532 97,332
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,528 87,328
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,669 83,469
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,945 59,745
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Cập nhật: 25/09/2026 08:45
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CHF 30747 31124 31770
CNY 0 3829 3925
EUR 28947 29166 30249
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HKD 0 3183 3386
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NZD 0 14418 15002
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Cập nhật: 25/09/2026 08:45
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KRW 0 18.8 0
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MYR 0 6470 0
NOK 0 2745 0
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PHP 0 380 0
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Cập nhật: 25/09/2026 08:45

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
vivo V80 Lite 5G sắp ra mắt có gì?

vivo V80 Lite 5G sắp ra mắt có gì?

Smartphone thế hệ mới sẽ trang bị 2 SoC di động nhanh nhất thế giới

Smartphone thế hệ mới sẽ trang bị 2 SoC di động nhanh nhất thế giới

HUAWEI WATCH GT 7 Series chính thức lên kệ

HUAWEI WATCH GT 7 Series chính thức lên kệ

Laptop đầu tiên cho Gemini Intelligence trang bị Snapdragon X Elite

Laptop đầu tiên cho Gemini Intelligence trang bị Snapdragon X Elite

Công nghệ số

AI Blockchain Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
A10 AI Gateway sẽ thành lớp điều khiển hoạt động AI doanh nghiệp

A10 AI Gateway sẽ thành lớp điều khiển hoạt động AI doanh nghiệp

Agentic AI vận hành thực tế, nhưng trách nhiệm vẫn thuộc về con người

Agentic AI vận hành thực tế, nhưng trách nhiệm vẫn thuộc về con người

Amazon Kuiper vào Việt Nam từ mạng viễn thông dùng riêng

Amazon Kuiper vào Việt Nam từ mạng viễn thông dùng riêng

Tổng thống Trump nói

Tổng thống Trump nói 'Trí tuệ nhân tạo' nên đổi thành 'Siêu trí tuệ'

Khoa học

Khoa học quân sự Vũ trụ - Thiên văn Công trình khoa học Phát minh khoa học
Trung Quốc hé lộ hệ thống laser có thể trang bị cho J-36

Trung Quốc hé lộ hệ thống laser có thể trang bị cho J-36

Trực thăng NH90 New Zealand lập kỷ lục 3.000 giờ bay đầu tiên thế giới

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Trung Quốc phóng nhóm vệ tinh Guowang thứ 25, xây mạng Internet vệ tinh gần 13.000 chiếc

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Trung Quốc muốn hợp nhất dàn thiết bị không người lái đa miền

Trung Quốc muốn hợp nhất dàn thiết bị không người lái đa miền

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Elmet Group sẽ mua 4,99% cổ phần Masan High-Tech Materials

Elmet Group sẽ mua 4,99% cổ phần Masan High-Tech Materials

Chứng khoán 24/9: Sắc đỏ bao phủ, VN-Index đánh mất mốc 1.800 điểm

Chứng khoán 24/9: Sắc đỏ bao phủ, VN-Index đánh mất mốc 1.800 điểm

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Nhận định chứng khoán 25/9: Cơ hội hồi phục sau phiên giảm sâu?

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Lào Cai thêm 2 khu công nghiệp, lập cụm công nghiệp 75 ha

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Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

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Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu