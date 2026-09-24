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Người Việt mua sắm trên facebook cao gần gấp đôi so với toàn cầu

Anh Thái

Anh Thái

15:50 | 24/09/2026
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Mặc dù mua sắm online nhưng người tiêu dùng vẫn kỳ vọng sẽ được tương tác với doanh nghiệp nhanh hơn, phù hợp hơn và được cá nhân hóa hơn.
Meta cân nhắc thương vụ trung tâm dữ liệu hàng tỷ đô với Anthropic Cách hạn chế Instagram dùng dữ liệu cho AI và quảng cáo Meta ra mắt Muse, trợ lý AI có thể mua sắm và lên lịch trình thay người dùng

Điều này có thể cho thấy tại Việt Nam sẽ có một giai đoạn kéo dài với nhu cầu mua sắm cao của người tiêu dùng, thay vì chỉ tập trung vào một thời điểm duy nhất. Xu hướng này mở ra những cơ hội mới để doanh nghiệp kết nối với khách hàng xuyên suốt các Ngày Hội Mua Sắm, cũng như giai đoạn cao điểm cuối năm và Tết Nguyên Đán.

Nghiên cứu về Hành vi Mua sắm Dịp Lễ hội do Meta phối hợp cùng Ipsos thực hiện trên 18 thị trường toàn cầu, đã cho thấy Tết Nguyên Đán tiếp tục là dịp mua sắm quan trọng nhất tại Việt Nam, trong đó có tới 85% người tiêu dùng tham gia mua sắm trong thời điểm này. Đồng thời, cũng có 66% người tiêu dùng mua sắm vào dịp Tết Dương lịch, trong khi 44% tham gia mua sắm vào ngày hội 12.12, cho thấy hành vi mua sắm tại Việt Nam có tính mùa vụ rõ nét, khi các Ngày Hội Mua Sắm và giai đoạn mua sắm cuối năm tạo đà cho thời điểm mua sắm lớn nhất trong năm là Tết Nguyên Đán.

Người Việt mua sắm trên facebook cao gần gấp đôi so với toàn cầu
Người Việt mua sắm trên facebook cao gần gấp đôi so với toàn cầu

Đối với doanh nghiệp, điều này cho thấy nhu cầu duy trì kết nối với người tiêu dùng xuyên suốt mùa mua sắm ngày càng trở nên quan trọng. Tại Việt Nam, hành trình mua sắm cao điểm trải dài qua nhiều dịp, từ 10.10, 11.11, 12.12 đến giai đoạn cuối năm và Tết Nguyên Đán, đòi hỏi doanh nghiệp cần có chiến lược tiếp cận khách hàng liên tục và phù hợp trong từng thời điểm.

Người Việt mua sắm trên facebook cao gần gấp đôi so với toàn cầu
Nhắn tin trở thành một phần quan trọng trong hành trình mua sắm

Khi nhắn tin trở thành một phần quan trọng trong hành trình mua sắm

Bên cạnh sự mở rộng của mùa mua sắm cao điểm, thì cách người tiêu dùng Việt Nam kết nối với doanh nghiệp cũng đang có những thay đổi đáng chú ý. Theo nghiên cứu do Kantar thực hiện, có 61,2% người trưởng thành sử dụng Internet tại Việt Nam nhắn tin với doanh nghiệp mỗi ngày, trong khi 82,8% cho biết nhắn tin là phương thức ưu tiên khi giao tiếp với doanh nghiệp.

Bên cạnh tốc độ phản hồi, người tiêu dùng Việt Nam cũng quan tâm đến những trải nghiệm được cá nhân hóa trong quá trình tương tác với doanh nghiệp. 85,6% người trưởng thành sử dụng Internet tại Việt Nam cho biết họ muốn nhận các thông tin phù hợp về sản phẩm, dịch vụ, và ưu đãi, trong khi 80,8% đánh giá cao khả năng của trợ lý AI trong việc đưa ra đề xuất phù hợp với nhu cầu cá nhân.

Đồng thời, người tiêu dùng cũng ngày càng kỳ vọng những tương tác với doanh nghiệp trở nên hữu ích và phù hợp hơn. 70,2% người được khảo sát cho biết họ nhận quá nhiều tin nhắn từ doanh nghiệp, cho thấy thách thức không nằm ở việc gia tăng số lượng tương tác, mà là tạo ra những cuộc trò chuyện đúng thời điểm, đáp ứng nhu cầu và mang lại giá trị cho khách hàng.

Trong bối cảnh đó, các nền tảng của Meta đang trở thành một điểm chạm quan trọng trong hành trình mua sắm dịp lễ hội tại Việt Nam. Khi kết nối với doanh nghiệp trong các giai đoạn mua sắm cao điểm, 63% người tiêu dùng Việt Nam lựa chọn Facebook và 58% lựa chọn Facebook Messenger, cao hơn đáng kể so với mức trung bình toàn cầu lần lượt là 33% và 30%.

Người Việt mua sắm trên facebook cao gần gấp đôi so với toàn cầu
Đưa AI trở thành công cụ dành cho tất cả mọi người

Mở rộng cơ hội tăng trưởng với AI

Trước bối cảnh đó, Meta hướng tới việc đưa các giải pháp AI đến gần hơn với doanh nghiệp ở mọi quy mô. Khi AI dần trở thành một phần trong hoạt động kinh doanh hằng ngày, công nghệ này đang giúp doanh nghiệp sáng tạo nội dung, đánh giá hiệu quả hoạt động, kết nối với khách hàng và mở ra những cơ hội kinh doanh mới.

Điều này thể hiện cam kết của Meta trong việc đưa AI trở thành công cụ dành cho tất cả mọi người. Các công nghệ AI tiên tiến nên được mở rộng để hỗ trợ nhiều nhóm doanh nghiệp khác nhau, từ các nhà kinh doanh cá nhân, doanh nghiệp nhỏ đến các tổ chức có quy mô lớn.

Cụ thể, việc ứng dụng AI trong kinh doanh đang ngày càng phổ biến. Hiện có 9 triệu doanh nghiệp nhỏ đã sử dụng ít nhất một công cụ sáng tạo quảng cáo ứng dụng AI của Meta. Đối với các doanh nghiệp nhỏ, AI giúp việc sáng tạo nội dung, tương tác với khách hàng và tối ưu hóa chiến dịch trở nên dễ tiếp cận hơn, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp phát triển hoạt động kinh doanh.

Meta cũng đang tích hợp các khả năng này trên toàn bộ hành trình từ khám phá, sáng tạo nội dung, giao tiếp, chăm sóc khách hàng đến bán hàng, giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận khách hàng tiềm năng, tăng cường tương tác và thúc đẩy chuyển đổi.

Người Việt mua sắm trên facebook cao gần gấp đôi so với toàn cầu
Meta Business Agent có thể giải đáp thắc mắc, đưa ra đề xuất sản phẩm và hỗ trợ các hoạt động tư vấn, bán hàng dựa trên thông tin sẵn có của doanh nghiệp

Cùng Doanh nghiệp nắm bắt nhu cầu khách hàng

Một ví dụ là Meta Business Agent, trợ lý AI hỗ trợ bán hàng được thiết kế để giúp doanh nghiệp quản lý các cuộc trò chuyện với khách hàng trên Messenger, WhatsApp, quảng cáo và website doanh nghiệp. Giải pháp này đặc biệt hữu ích trong các giai đoạn mua sắm cao điểm, khi doanh nghiệp cần phản hồi nhanh chóng trước khối lượng lớn yêu cầu từ khách hàng.

Cụ thể, Meta Business Agent có thể giải đáp thắc mắc, đưa ra đề xuất sản phẩm và hỗ trợ các hoạt động tư vấn, bán hàng dựa trên thông tin sẵn có của doanh nghiệp. Trợ lý AI có thể hoạt động liên tục và chuyển tiếp cuộc trò chuyện đến đội ngũ nhân viên khi cần thiết. Hiện có hơn một triệu doanh nghiệp trên toàn cầu đã sử dụng Meta Business Agent mỗi tuần trên Messenger và WhatsApp để hỗ trợ khách hàng, giới thiệu sản phẩm và thúc đẩy giao dịch.

Bên cạnh đó, Meta cũng giới thiệu Meta AI như một trợ lý hỗ trợ công việc dành cho doanh nghiệp nhỏ, giúp doanh nghiệp phân tích hiệu quả hoạt động, tạo các tài liệu phục vụ kinh doanh và đơn giản hóa những tác vụ thường ngày thông qua các quy trình lặp lại trên những công cụ doanh nghiệp đang sử dụng.

Việt Nam là một thị trường năng động, nơi người tiêu dùng ngày càng quen thuộc với việc kết nối và tương tác cùng doanh nghiệp thông qua tin nhắn, đồng thời kỳ vọng về những trải nghiệm nhanh chóng và được cá nhân hóa ngày càng gia tăng. Meta nhận thấy tiềm năng lớn của AI trong việc hỗ trợ doanh nghiệp ở mọi quy mô đáp ứng những kỳ vọng này, đồng thời biến các cuộc trò chuyện với khách hàng thành những kết quả kinh doanh ý nghĩa. Khi các doanh nghiệp Việt Nam chuẩn bị bước vào mùa mua sắm cao điểm sắp tới, Meta khuyến khích doanh nghiệp chủ động thử nghiệm các giải pháp ứng dụng AI, tìm hiểu những giải pháp phù hợp nhất với khách hàng của mình và chia sẻ phản hồi để cùng Meta tiếp tục hoàn thiện các công cụ đáp ứng nhu cầu đang không ngừng thay đổi của doanh nghiệp và người tiêu dùng tại Việt Nam.” Ông Khôi Lê, Giám đốc Quốc gia của Meta tại Việt Nam, chia sẻ.

Khi doanh nghiệp bước vào chuỗi Ngày Hội Mua Sắm, mùa mua sắm cuối năm và Tết Nguyên Đán, đừng quên sử dụng AI ở mọi quy mô để nâng cao khả năng phản hồi khách hàng, tạo ra những tương tác phù hợp và tận dụng hiệu quả các giai đoạn nhu cầu mua sắm tăng cao để thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Meta doanh nghiệp tăng trưởng hành vi mua sắm mùa cao điểm mua sắm

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 ▼1100K 144,400 ▼1100K
Hà Nội - PNJ 141,400 ▼1100K 144,400 ▼1100K
Đà Nẵng - PNJ 141,400 ▼1100K 144,400 ▼1100K
Miền Tây - PNJ 141,400 ▼1100K 144,400 ▼1100K
Tây Nguyên - PNJ 141,400 ▼1100K 144,400 ▼1100K
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 ▼1100K 144,400 ▼1100K
Cập nhật: 24/09/2026 17:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 ▼110K 14,440 ▼110K
Miếng SJC Nghệ An 14,140 ▼110K 14,440 ▼110K
Miếng SJC Thái Bình 14,140 ▼110K 14,440 ▼110K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,090 ▼110K 14,490 ▼110K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,090 ▼110K 14,490 ▼110K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,090 ▼110K 14,490 ▼110K
NL 99.99 13,550
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
Trang sức 99.9 13,800 ▼110K 14,400 ▼110K
Trang sức 99.99 13,810 ▼110K 14,410 ▼110K
Cập nhật: 24/09/2026 17:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 ▼11K 1,444 ▼11K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,414 ▼11K 14,442 ▼110K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,414 ▼11K 14,443 ▼110K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,409 ▲1267K 1,439 ▲1294K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,409 ▲1267K 144 ▼1307K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,384 ▼11K 1,429 ▲1285K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 134,485 ▼1089K 141,485 ▼1089K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,536 ▼825K 107,336 ▼825K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 87,532 ▲78704K 97,332 ▲87524K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,528 ▼671K 87,328 ▼671K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,669 ▲66238K 83,469 ▲75058K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,945 ▼459K 59,745 ▼459K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 ▼11K 1,444 ▼11K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 ▼11K 1,444 ▼11K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 ▼11K 1,444 ▼11K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 ▼11K 1,444 ▼11K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 ▼11K 1,444 ▼11K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 ▼11K 1,444 ▼11K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 ▼11K 1,444 ▼11K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 ▼11K 1,444 ▼11K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 ▼11K 1,444 ▼11K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 ▼11K 1,444 ▼11K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 ▼11K 1,444 ▼11K
Cập nhật: 24/09/2026 17:45
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Cập nhật: 24/09/2026 17:45
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