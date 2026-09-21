VIRESA công bố nắm giữ bản quyền hình ảnh Esports ASIAD 2026

VIRESA chính thức giữ bản quyền Esports tại ASIAD 2026

Đại hội Thể thao châu Á 2026 (ASIAD 2026) đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng Esports khi nhiều nội dung thi đấu điện tử góp mặt tại sự kiện thể thao cấp châu lục.

Đáng chú ý, Hiệp hội Thể thao điện tử giải trí Việt Nam (VIRESA) chính thức công bố nắm giữ bản quyền phát sóng các nội dung Esports tại ASIAD 2026. Thông tin này giúp người hâm mộ Việt Nam có thêm cơ hội theo dõi hành trình thi đấu của các tuyển thủ nước nhà tại kỳ đại hội.

VIRESA công bố nắm giữ bản quyền Esports ASIAD 2026. Ảnh: VIRESA.

Việc VIRESA đứng ra mua bản quyền phát sóng cũng đánh dấu bước tiến trong quá trình chuyên nghiệp hóa hoạt động Esports tại Việt Nam. Động thái này cho thấy các đơn vị trong nước ngày càng chú trọng đến việc đưa những giải đấu và sự kiện Esports lớn đến gần hơn với khán giả.

Theo đó, người xem có thể kỳ vọng được thưởng thức các trận đấu với chất lượng hình ảnh, âm thanh tốt cùng đội ngũ bình luận viên có chuyên môn và am hiểu về từng tựa game. Việc phát sóng chính thức cũng góp phần tạo điều kiện để cộng đồng người hâm mộ theo dõi đầy đủ các nội dung thi đấu tại ASIAD 2026.

Khán giả Việt có thể xem Esports ASIAD 2026 ở đâu?

Sau khi thông tin bản quyền được xác nhận, nền tảng phát sóng trở thành vấn đề được cộng đồng game thủ quan tâm. VIRESA cho biết các thông tin chi tiết về phương án phát sóng sẽ được công bố sau.

Nhiều khả năng khán giả Việt Nam sẽ có thể theo dõi các nội dung Esports tại ASIAD 2026 trên kênh YouTube chính thức của VIRESA. Tuy nhiên, thông tin này chưa được xác nhận là phương án phát sóng chính thức.

Khán giả Việt Nam có cơ hội theo dõi nội dung Esport tại ASIAD 2026 qua các kênh sóng của VIRESA. Ảnh: ASIAD 2026.

Đáng chú ý, phạm vi phát sóng được kỳ vọng không chỉ tập trung vào Liên Minh Huyền Thoại mà còn bao gồm các nội dung Esports khác nằm trong chương trình thi đấu của ASIAD 2026.

Người hâm mộ cần tiếp tục theo dõi các thông báo chính thức từ VIRESA để cập nhật nền tảng phát sóng, lịch trực tiếp và những thông tin liên quan.

ASIAD 2026 sẽ diễn ra trong thời gian tới, đưa nhiều nội dung thể thao điện tử đến với khán giả châu Á. Với việc bản quyền phát sóng tại Việt Nam đã được VIRESA công bố, người hâm mộ có thể chủ động cập nhật lịch thi đấu và chuẩn bị theo dõi các màn tranh tài của đội tuyển Việt Nam.