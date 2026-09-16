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Kia K4 Hybrid ra mắt châu Âu với hai thiết kế thân xe

Thành Biên

Thành Biên

14:46 | 16/09/2026
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Kia K4 Hybrid mở rộng danh mục xe điện hóa của Kia tại châu Âu, kết hợp động cơ xăng 1.6L với mô-tơ điện, cung cấp hai kiểu thân xe và trang bị ADAS tiêu chuẩn.
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Kia mở rộng danh mục xe điện hóa tại châu Âu bằng K4 Hybrid, phiên bản mới thuộc phân khúc xe cỡ C. Mẫu xe có hai lựa chọn gồm Hatchback và Sportswagon, hướng đến nhóm khách hàng cần một phương tiện tiết kiệm nhiên liệu nhưng không muốn phụ thuộc vào hệ thống sạc bên ngoài.

Thiết kế hai kiểu thân xe

Kia K4 Hybrid có hai cấu hình thân xe phục vụ những nhu cầu sử dụng khác nhau. Bản Hatchback hướng đến khách hàng thường xuyên di chuyển trong đô thị, trong khi Sportswagon tập trung vào khả năng chở hành lý nhờ phần mui kéo dài và khoang chứa đồ lớn hơn.

Kia K4 Hybrid có hai cấu hình thân xe. Ảnh: Kia.
Kia K4 Hybrid có hai cấu hình thân xe. Ảnh: Kia.

K4 Hybrid cũng có phiên bản GT-Line trên cả hai kiểu thân xe. Cấu hình này sử dụng mâm hợp kim 17 hoặc 18 inch, vô lăng thể thao 3 chấu và lẫy chuyển số. Ngoại thất bổ sung một số chi tiết màu đen bóng tại gương chiếu hậu, bậc cửa bên và khu vực vòm bánh xe.

Bên trong, Kia trang bị màn hình kỹ thuật số cùng các hệ thống ADAS trên toàn bộ phiên bản K4 Hybrid tại châu Âu. Cách tiếp cận này giúp mẫu xe duy trì danh sách trang bị tiêu chuẩn ở mức cao trong phân khúc.

Nội thất của Kia K4 Hybrid. Ảnh: Kia.
Nội thất của Kia K4 Hybrid. Ảnh: Kia.

Động cơ kế thừa thiết kế của K4 động cơ đốt trong

Kia K4 Hybrid sử dụng động cơ xăng GDI 4 xi-lanh, dung tích 1.6L, kết hợp mô-tơ điện và hộp số ly hợp kép 6 cấp 6DCT. Hệ truyền động tạo ra tổng công suất 154 mã lực.

Cấu hình này cho phép K4 Hybrid vận hành bằng sự phối hợp giữa động cơ đốt trong và mô-tơ điện, qua đó hướng đến mức tiêu thụ nhiên liệu thấp hơn so với phiên bản chỉ sử dụng động cơ xăng. Xe không yêu cầu người dùng kết nối với nguồn điện bên ngoài để sạc pin.

Kia K4 Hybrid sử dụng động cơ xăng GDI 4 xi-lanh, dung tích 1.6L, kết hợp mô-tơ điện và hộp số ly hợp kép 6 cấp 6DCT. Ảnh: Kia.
Kia K4 Hybrid sử dụng động cơ xăng GDI 4 xi-lanh, dung tích 1.6L, kết hợp mô-tơ điện và hộp số ly hợp kép 6 cấp 6DCT. Ảnh: Kia.

Kia dự kiến bắt đầu sản xuất K4 Hybrid từ ngày 15/10/2026. Xe sẽ được đưa tới hệ thống đại lý tại châu Âu sau khi dây chuyền đi vào hoạt động. Trước đó, K4 sử dụng động cơ đốt trong đã được Kia giới thiệu tại thị trường châu Âu vào tháng 9/2025. Với phiên bản hybrid, hãng tiếp tục mở rộng lựa chọn hệ truyền động trong phân khúc xe nhỏ gọn.

Kia K4 là thế hệ mới của K3, mẫu sedan cỡ C từng được phân phối tại Việt Nam. Ở thế hệ mới, Kia sử dụng tên gọi K4 nhằm thống nhất cách đặt tên trên nhiều thị trường. Trong khi đó, tên K3 được Kia sử dụng cho một mẫu xe thuộc phân khúc cỡ B tại một số thị trường quốc tế.

Kia K4 Hybrid Kia K4 Kia Xe Hybrid (PHEV) Xe mới

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,500 ▲1200K 146,500 ▲1200K
Hà Nội - PNJ 143,500 ▲1200K 146,500 ▲1200K
Đà Nẵng - PNJ 143,500 ▲1200K 146,500 ▲1200K
Miền Tây - PNJ 143,500 ▲1200K 146,500 ▲1200K
Tây Nguyên - PNJ 143,500 ▲1200K 146,500 ▲1200K
Đông Nam Bộ - PNJ 143,500 ▲1200K 146,500 ▲1200K
Cập nhật: 16/09/2026 16:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,350 ▲120K 14,650 ▲120K
Miếng SJC Nghệ An 14,350 ▲120K 14,650 ▲120K
Miếng SJC Thái Bình 14,350 ▲120K 14,650 ▲120K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,350 ▲120K 14,700 ▲120K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,350 ▲120K 14,700 ▲120K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,350 ▲120K 14,700 ▲120K
NL 99.99 13,600
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,500
Trang sức 99.9 14,010 ▲120K 14,610 ▲120K
Trang sức 99.99 14,020 ▲120K 14,620 ▲120K
Cập nhật: 16/09/2026 16:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,435 ▲12K 14,652 ▲120K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,435 ▲12K 14,653 ▲120K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 143 ▼1275K 146 ▼1302K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 143 ▼1275K 1,461 ▲12K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,405 ▲12K 145 ▼1293K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 136,564 ▲1188K 143,564 ▲1188K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,111 ▲900K 108,911 ▲900K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 8,896 ▼79248K 9,876 ▼88068K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,809 ▲732K 88,609 ▲732K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,893 ▲699K 84,693 ▲699K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,821 ▲500K 60,621 ▲500K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
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Cập nhật: 16/09/2026 16:00

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Cầu kính Rồng Mây tạm dừng hoạt động từ ngày 1/10

Cầu kính Rồng Mây tạm dừng hoạt động từ ngày 1/10

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Trịnh Tường (Lào Cai): 260 đại biểu được

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BST Thu/Đông 2026 UNIQLO: C sẽ chính thức ra mắt vào ngày 25.09

BST Thu/Đông 2026 UNIQLO: C sẽ chính thức ra mắt vào ngày 25.09

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Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi làm việc với Cơ quan Giám sát Thị trường Tài chính Áo

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Kết nối tri thức quốc tế, thúc đẩy nghiên cứu và đào tạo công nghệ bán dẫn - AI

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Trung Quốc muốn hợp nhất dàn thiết bị không người lái đa miền

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Mỹ mở đường in 3D hàng chục nghìn linh kiện tàu ngầm

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Trường tiểu học đầu tiên tại TPHCM thông báo không thu quỹ trường, quỹ lớp năm học 2026-2027

Công nhận văn bằng nước ngoài: Từ ngày 26/9, thủ tục được thực hiện hoàn toàn trực tuyến

Công nhận văn bằng nước ngoài: Từ ngày 26/9, thủ tục được thực hiện hoàn toàn trực tuyến

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Kết nối tri thức quốc tế, thúc đẩy nghiên cứu và đào tạo công nghệ bán dẫn - AI

Một bang của Úc giới hạn thời gian sử dụng màn hình tại trường công lập

Một bang của Úc giới hạn thời gian sử dụng màn hình tại trường công lập

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Nhật Bản đứng trước đợt tăng lãi suất nhanh hơn dự kiến

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SSB là cổ phiếu duy nhất được thêm vào rổ MarketVector Vietnam Local Index

SSB là cổ phiếu duy nhất được thêm vào rổ MarketVector Vietnam Local Index

Nhận định chứng khoán 16/9: VN-Index có thể rung lắc quanh vùng 1.820 điểm

Nhận định chứng khoán 16/9: VN-Index có thể rung lắc quanh vùng 1.820 điểm

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Kết nối doanh nghiệp và công nghệ tại chuỗi triển lãm Contech Vietnam và EL Vietnam 2026

Nữ Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số Bộ Công Thương là ai?

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Cựu CEO Green SM lập startup AVES, đặt mục tiêu ra mắt xe điện năm 2027

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Lịch thi đấu LMHT ASIAD 2026: Việt Nam tranh huy chương ngày 2/10

Lịch thi đấu LMHT ASIAD 2026: Việt Nam tranh huy chương ngày 2/10