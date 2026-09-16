Kia K4 Hybrid ra mắt châu Âu với hai thiết kế thân xe

Kia mở rộng danh mục xe điện hóa tại châu Âu bằng K4 Hybrid, phiên bản mới thuộc phân khúc xe cỡ C. Mẫu xe có hai lựa chọn gồm Hatchback và Sportswagon, hướng đến nhóm khách hàng cần một phương tiện tiết kiệm nhiên liệu nhưng không muốn phụ thuộc vào hệ thống sạc bên ngoài.

Thiết kế hai kiểu thân xe

Kia K4 Hybrid có hai cấu hình thân xe phục vụ những nhu cầu sử dụng khác nhau. Bản Hatchback hướng đến khách hàng thường xuyên di chuyển trong đô thị, trong khi Sportswagon tập trung vào khả năng chở hành lý nhờ phần mui kéo dài và khoang chứa đồ lớn hơn.

Kia K4 Hybrid có hai cấu hình thân xe. Ảnh: Kia.

K4 Hybrid cũng có phiên bản GT-Line trên cả hai kiểu thân xe. Cấu hình này sử dụng mâm hợp kim 17 hoặc 18 inch, vô lăng thể thao 3 chấu và lẫy chuyển số. Ngoại thất bổ sung một số chi tiết màu đen bóng tại gương chiếu hậu, bậc cửa bên và khu vực vòm bánh xe.

Bên trong, Kia trang bị màn hình kỹ thuật số cùng các hệ thống ADAS trên toàn bộ phiên bản K4 Hybrid tại châu Âu. Cách tiếp cận này giúp mẫu xe duy trì danh sách trang bị tiêu chuẩn ở mức cao trong phân khúc.

Nội thất của Kia K4 Hybrid. Ảnh: Kia.

Động cơ kế thừa thiết kế của K4 động cơ đốt trong

Kia K4 Hybrid sử dụng động cơ xăng GDI 4 xi-lanh, dung tích 1.6L, kết hợp mô-tơ điện và hộp số ly hợp kép 6 cấp 6DCT. Hệ truyền động tạo ra tổng công suất 154 mã lực.

Cấu hình này cho phép K4 Hybrid vận hành bằng sự phối hợp giữa động cơ đốt trong và mô-tơ điện, qua đó hướng đến mức tiêu thụ nhiên liệu thấp hơn so với phiên bản chỉ sử dụng động cơ xăng. Xe không yêu cầu người dùng kết nối với nguồn điện bên ngoài để sạc pin.

Kia K4 Hybrid sử dụng động cơ xăng GDI 4 xi-lanh, dung tích 1.6L, kết hợp mô-tơ điện và hộp số ly hợp kép 6 cấp 6DCT. Ảnh: Kia.

Kia dự kiến bắt đầu sản xuất K4 Hybrid từ ngày 15/10/2026. Xe sẽ được đưa tới hệ thống đại lý tại châu Âu sau khi dây chuyền đi vào hoạt động. Trước đó, K4 sử dụng động cơ đốt trong đã được Kia giới thiệu tại thị trường châu Âu vào tháng 9/2025. Với phiên bản hybrid, hãng tiếp tục mở rộng lựa chọn hệ truyền động trong phân khúc xe nhỏ gọn.

Kia K4 là thế hệ mới của K3, mẫu sedan cỡ C từng được phân phối tại Việt Nam. Ở thế hệ mới, Kia sử dụng tên gọi K4 nhằm thống nhất cách đặt tên trên nhiều thị trường. Trong khi đó, tên K3 được Kia sử dụng cho một mẫu xe thuộc phân khúc cỡ B tại một số thị trường quốc tế.